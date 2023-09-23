Лайшев о деле Валивеой: «Вряд ли мы дождемся справедливого решения от CAS. 100% в этом есть политическая составляющая»
Ренат Лайшев не ждет справедливого решения по делу Камилы Валивой в CAS.
26–28 сентября в Спортивном арбитражном суде (CAS) пройдут слушания по допинг-делу российской фигуристки. В декабре 2021 года она сдала положительный тест на триметазидин.
«Вряд ли мы дождемся справедливого решения от CAS. Потому что мы знаем правду, какая должна быть. И судя по последним выходкам всех на международной арене – в это мало верится.
100% в этом есть политическая составляющая. Мы знаем и любим Камилу и понимаем, что мы и она – правы. Но будем верить, а нам ничего другого и не остается делать», – сказал президент «Самбо-70» Ренат Лайшев.
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А ее агент был очень расстроен разводом с женой и поэтому забыл посмотреть этот список. И КАС назначил Шараповой наказание сроком один год и три месяца.
Так что посмотрим чем все все закончится у Камилы, может тоже все обойдется не строгим наказанием, тем более Камила на тот момент была малолетней.
И байденовские ее забанят