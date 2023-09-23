Лайшев о деле Валивеой: «Вряд ли мы дождемся справедливого решения от CAS. 100% в этом есть политическая составляющая»

Теги сборная России допинг CAS женское катание Политика Камила Валиева Ренат Лайшев Фигурное катание

Ренат Лайшев не ждет справедливого решения по делу Камилы Валивой в CAS.

26–28 сентября в Спортивном арбитражном суде (CAS) пройдут слушания по допинг-делу российской фигуристки. В декабре 2021 года она сдала положительный тест на триметазидин.

«Вряд ли мы дождемся справедливого решения от CAS. Потому что мы знаем правду, какая должна быть. И судя по последним выходкам всех на международной арене – в это мало верится.

100% в этом есть политическая составляющая. Мы знаем и любим Камилу и понимаем, что мы и она – правы. Но будем верить, а нам ничего другого и не остается делать», – сказал президент «Самбо-70» Ренат Лайшев.

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21 комментарий

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Manukello
проба с допингом? с допингом. ну и сиди молчи.
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Vladislav Zhalobkevich
Валивеой, Валивеой. Валивой.
У редактора спортс.ру суббота проходит активно?
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ретроградный меркурий
Вариант, при котором Камилу и команду лишат медалей ОИ на основании положительной допинг-пробы, Лайшев тоже считает политикой? С каких пор у нас допинг стал политической историей? И если вы такие белые и пушистые, то почему никто не запрашивал вскрытие пробы Б, не оспаривал результат шведской лаборатории?
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Алеся Ткаченко
Ответ Прекрасная фурия
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Что говорить,тут остальных фигуристов которые выступали в команде мало кто жалеет.А ведь Мишки Марк и Кацалаповы ни в чем не виноваты,но тоже останутся без медалей если суд будет не в пользу Валиевой
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baxinya
Почему взрослые молчат второй год? Где ТШТ? Не сама же она догадалась принимать? Может все таки уже накажут организатора?
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Девушка Безимени
опять все лайшЕво
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Raduga
Нас готовят к плохому исходу?
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Alexander2022
Басманный суд все расставит по местам)
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Grads
Признал же КАС что Шарапова принимала мельдоний непреднамеренно на том основании что она разучилась пользоваться интернетом и поэтому не посмотрела список ВАДА с запрещенными препаратами.
А ее агент был очень расстроен разводом с женой и поэтому забыл посмотреть этот список. И КАС назначил Шараповой наказание сроком один год и три месяца.

Так что посмотрим чем все все закончится у Камилы, может тоже все обойдется не строгим наказанием, тем более Камила на тот момент была малолетней.
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Алексей Токарев
Ответ Viks
"Мы знаем и любим Камилу и понимаем, что мы и она – правы." --- Да, она совершенно правильно пила препараты, которые велела тренерша.
Пруфы покажешь?
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Olga.t
Ответ Алексей Токарев
Пруфы покажешь?
Откуда они у него могут быть?
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Прекрасная фурия
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Wiley Fox
Видимо, валиева за Трампа

И байденовские ее забанят
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Viks
"о деле ВалиВЕой"
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Viks
«Вряд ли мы дождемся справедливого решения от CAS. --- Перевод с татарского: Вряд ли КАС оправдает Валиеву как ДАК Русада.
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