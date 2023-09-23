Лайшев о деле Валивеой: «Вряд ли мы дождемся справедливого решения от CAS. 100% в этом есть политическая составляющая»

Ренат Лайшев не ждет справедливого решения по делу Камилы Валивой в CAS.

26–28 сентября в Спортивном арбитражном суде (CAS) пройдут слушания по допинг-делу российской фигуристки. В декабре 2021 года она сдала положительный тест на триметазидин.

«Вряд ли мы дождемся справедливого решения от CAS. Потому что мы знаем правду, какая должна быть. И судя по последним выходкам всех на международной арене – в это мало верится.

100% в этом есть политическая составляющая. Мы знаем и любим Камилу и понимаем, что мы и она – правы. Но будем верить, а нам ничего другого и не остается делать», – сказал президент «Самбо-70» Ренат Лайшев.

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