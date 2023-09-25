«Сволочь». Александр Жулин о словах американского фигуриста Чжоу о допинге в России
Александр Жулин высказался о словах Винсента Чжоу о допинге в России.
Американский фигурист заявил, что «мои товарищи по команде и я знаем о широком распространении допинга среди российских фигуристов».
«Сволочь. Чжоу – неплохой фигурист, просто они все запрограммированы, что русские враги, поэтому они все что угодно будут говорить», – сказал Жулин.
В медицинском институте на лекции препод спрашивает:
- Господа студенты, как называется человек, который хочет, но не может?
Студенты: - импотент!!
Препод: - а как называется человек, который может, но не хочет?
Все молчат. Через некоторое время женский голос из аудитории:
- Да сволочь он, сволочь!!