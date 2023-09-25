«Сволочь». Александр Жулин о словах американского фигуриста Чжоу о допинге в России

Александр Жулин высказался о словах Винсента Чжоу о допинге в России.

Американский фигурист заявил, что «мои товарищи по команде и я знаем о широком распространении допинга среди российских фигуристов».

«Сволочь. Чжоу – неплохой фигурист, просто они все запрограммированы, что русские враги, поэтому они все что угодно будут говорить», – сказал .