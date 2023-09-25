«Сволочь». Александр Жулин о словах американского фигуриста Чжоу о допинге в России

Теги сборная России допинг Александр Жулин сборная США Винсент Чжоу Фигурное катание

Александр Жулин высказался о словах Винсента Чжоу о допинге в России.

Американский фигурист заявил, что «мои товарищи по команде и я знаем о широком распространении допинга среди российских фигуристов».

«Сволочь. Чжоу – неплохой фигурист, просто они все запрограммированы, что русские враги, поэтому они все что угодно будут говорить», – сказал Жулин.

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17 комментариев

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Геннадий Тимченко
то, что американцы все запрограммированны, что русские враги он (Жулин) узнал до или после получения в 2006 году американского гражданства❓🤔
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+32
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Ебздрогыч
Вспоминается старый анекдот.

В медицинском институте на лекции препод спрашивает:
- Господа студенты, как называется человек, который хочет, но не может?
Студенты: - импотент!!
Препод: - а как называется человек, который может, но не хочет?
Все молчат. Через некоторое время женский голос из аудитории:
- Да сволочь он, сволочь!!
+8
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Iomov
Жулин сдержан и толерантен😂😂😂
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N-fox
Ответ oldparakhod
Емко и по существу.
Коротко и ясно.
+3
-2
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Девушка Безимени
представляю, что говорит о жулине сизерон
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0
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F1eury
Ответ Vitaliy Kalabin
Жулин обиделся что Джоу выдал базу..
Безосновательно набросить на вентилятор про "широкое распространение" допинга - это база?
+8
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