Татьяна Мишина: «У Лазукина были проблемы со спиной, долгий перерыв, надо было решать»

Теги сборная России мужское катание Татьяна Мишина Андрей Лазукин Матч ТВ Фигурное катание

Татьяна Мишина объяснила, почему Андрей Лазукин завершил спортивную карьеру.

— Сейчас Андрей тренирует, мы на связи с ним, хороший контакт. Приезжал на сборы, которые проводил Алексей Николаевич, помогал, он хороший демонстратор. У него были проблемы со спиной, долгий перерыв, надо было решать. Сейчас приступил к тренерской работе.

— Почему именно Казахстан?

— Это его выбор, видимо, была возможность поработать там, у нас в группе Самодурова стала работать, небольшая группа. Достаточно специалистов. Значит, предложение из Казахстана его заинтересовало, — сказала Мишина.

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13 комментариев

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RusVector
Там все разбежались! И Коляда и Лазукин и даже хореограф от Мишина ушла! Что-то неладное происходит ... Семененко даже хочет к Плющенко перейти, а Туктик хочет завершить карьеру!
+20
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Анастасия Прудникова
Пусть у Андрея всё получится.
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nina1212
Ответ N-fox
Семененко к Плющенко? Откуда инфа?
Семененко просто в шоу Плющенко в Русалке вместо Марка. Недавно показали съемки рекламы к этому шоу
Ну если и тренера сменит, то это будет сенсация конечно)
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Katerina Sunny
И правильно. В нынешней ситуации здоровье важнее, ещё вся жизнь впереди.
+6
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Kathryna
Зачем Мишина врет, что Лазукин приступил к тренерской работе только сейчас? Он уже больше года работает тренером в Казахстане.
+6
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N-fox
Ответ RusVector
Там все разбежались! И Коляда и Лазукин и даже хореограф от Мишина ушла! Что-то неладное происходит ... Семененко даже хочет к Плющенко перейти, а Туктик хочет завершить карьеру!
Семененко к Плющенко? Откуда инфа?
+4
0
+4
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Kathryna
Ответ Юра Плисецкий
Судя по интервью Мишина, Лазукин периодически появлялся в группе. Просто теперь вероятно ушел окончательно.
То что он ушел окончательно было понятно больше года назад, когда он перехал работать в Казахстан.
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Kathryna
Ответ Юра Плисецкий
Какая разница, если спросили только сейчас?
Какая разница когда спросили, если человек не первый год работает? Врать не нужно.
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Kathryna
Ответ Юра Плисецкий
В соседней ветке пишут, что Лазукин ещё летом ездил с группой Мишина на мастер-классы. А школа открыла только вчера.
Он больше года живет и работает в Казахстане. На мастер- классы с Мишиным ему никто не запрещает ездить.
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Юра Плисецкий
Ответ Kathryna
Зачем Мишина врет, что Лазукин приступил к тренерской работе только сейчас? Он уже больше года работает тренером в Казахстане.
Какая разница, если спросили только сейчас?
+4
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