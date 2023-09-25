Татьяна Мишина объяснила, почему Андрей Лазукин завершил спортивную карьеру.

— Сейчас Андрей тренирует, мы на связи с ним, хороший контакт. Приезжал на сборы, которые проводил Алексей Николаевич, помогал, он хороший демонстратор. У него были проблемы со спиной, долгий перерыв, надо было решать. Сейчас приступил к тренерской работе.

— Почему именно Казахстан?

— Это его выбор, видимо, была возможность поработать там, у нас в группе Самодурова стала работать, небольшая группа. Достаточно специалистов. Значит, предложение из Казахстана его заинтересовало, — сказала .