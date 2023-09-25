Андрей Лазукин завершил карьеру и работает тренером в Казахстане

Теги сборная России Алексей Мишин мужское катание Андрей Лазукин Р-Спорт Фигурное катание

Тренер Алексей Мишин сообщил, что Андрей Лазукин завершил спортивную карьеру.

«Андрей Лазукин завершил карьеру, сейчас он работает тренером в Уральске (Казахстан). Он этим летом ездил со мной на мастер-класс в Мексику.

Должен сказать, что такого прекрасного демонстратора я еще не видел. Он способен научить юных фигуристов такой же чистоте и отточенности движений, какой владеет сам. Большая гордость от того, что Андрей был моим учеником.
 
В Уральске открылась школа моего имени. Впервые я побывал на этой прекрасной земле еще лет 40 назад. Будем содружествовать с этой школой в подготовке казахстанских фигуристов», – сказал Мишин.

Лазукину 25 лет, он является победителем финала Кубка России (2018), бронзовым призером турнира Lombardia Trophy (2018), бронзовым призером World Team Trophy (2019).

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14 комментариев

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Аленка_76
Удачи Андрею !
+11
0
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Лия Романова
удачи Андрею в тренерстве
завершил он несколько лет назад уже, фактически
+6
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Анастасия Прудникова
Удачи Лазукину!
+5
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Katerina Sunny
Лиза, наверное, в августе и ездила в Казахстан в школу Мишина.
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baxinya
Как-то защемило, удачи, Андрей!
+4
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Katerina Sunny
Воронов там поработал, теперь интересно, что получится у Лазукина. В Казахстане ещё и Климкин работает.
+4
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spf12
Ответ Флер де Лис
Человек, проходивший на спортсе под партийной кличкой "парень Туктамышевой".
А на самом деле одаренный и интересный фигурист. Не очень стабильный, поэтому карьера не сложилась в полной мере.
+7
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Порядка.нет
Возможно и Елизавета тренерские лыжи "навострила", хотя хотелось бы от неё ещё спортивный сезончик, другой...
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Железная Леди
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Мишин замечательный человек. он и судьбе своих учеников заботится. успехов казатским фигуристов в школе Мишина.
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Kathryna
Ответ Katerina Sunny
Лиза, наверное, в августе и ездила в Казахстан в школу Мишина.
Нет. Лиза ездила в Казахстан когда школы Мишина еще не было, школа открылась вчера (Самодурова об этом написала). Лиза ездила в другую частную школу.
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Флер де Лис
Ответ spf12
А на самом деле одаренный и интересный фигурист. Не очень стабильный, поэтому карьера не сложилась в полной мере.
Я, честно, вот вообще не помню, как он катался.
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