Андрей Лазукин завершил карьеру и работает тренером в Казахстане

Тренер Алексей Мишин сообщил, что Андрей Лазукин завершил спортивную карьеру.

« завершил карьеру, сейчас он работает тренером в Уральске (Казахстан). Он этим летом ездил со мной на мастер-класс в Мексику.

Должен сказать, что такого прекрасного демонстратора я еще не видел. Он способен научить юных фигуристов такой же чистоте и отточенности движений, какой владеет сам. Большая гордость от того, что Андрей был моим учеником.



В Уральске открылась школа моего имени. Впервые я побывал на этой прекрасной земле еще лет 40 назад. Будем содружествовать с этой школой в подготовке казахстанских фигуристов», – сказал .

Лазукину 25 лет, он является победителем финала Кубка России (2018), бронзовым призером турнира Lombardia Trophy (2018), бронзовым призером World Team Trophy (2019).