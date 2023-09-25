Андрей Лазукин завершил карьеру и работает тренером в Казахстане
Тренер Алексей Мишин сообщил, что Андрей Лазукин завершил спортивную карьеру.
«Андрей Лазукин завершил карьеру, сейчас он работает тренером в Уральске (Казахстан). Он этим летом ездил со мной на мастер-класс в Мексику.
Должен сказать, что такого прекрасного демонстратора я еще не видел. Он способен научить юных фигуристов такой же чистоте и отточенности движений, какой владеет сам. Большая гордость от того, что Андрей был моим учеником.
В Уральске открылась школа моего имени. Впервые я побывал на этой прекрасной земле еще лет 40 назад. Будем содружествовать с этой школой в подготовке казахстанских фигуристов», – сказал Мишин.
Лазукину 25 лет, он является победителем финала Кубка России (2018), бронзовым призером турнира Lombardia Trophy (2018), бронзовым призером World Team Trophy (2019).
завершил он несколько лет назад уже, фактически