Михаил Коляда: «Мне сейчас нужна пауза. Я устал морально, плюс есть проблемы со здоровьем. Я не в порядке ментально»
Михаил Коляда заявил, что решение о приостановке карьеры он принял из-за проблем со здоровьем.
Иинтервью было записано осенью прошлого года, но фигурист попросил не публиковать его до подходящего момента.
— Знаю, что после этапа Гран-при в Москве у вас были разные мысли относительно будущей карьеры – вплоть до ее завершения. Что надумали?
— Такие мысли действительно были. Я много размышлял и пытался понять, что делать дальше. Определенно мне сейчас нужна пауза. Я устал морально, плюс есть проблемы со здоровьем, которые нужно решать.
— В чем причина вашего текущего состояния? Не на пустом же месте возникает решение взять паузу в карьере.
— Это очень сложно описать. Я не могу быть идеально готов физически из-за проблем со здоровьем, я не в порядке ментально. Мы говорили с Алексеем Николаевичем (Мишиным), и он считает, что у меня внутри происходят какие-то перемены, которые я до конца не осознаю. В таких случаях, когда не знаешь, что делать, лучше остановиться.
— Не боитесь, что так втянетесь в перерыв, что потом не захочется возвращаться?
— Не боюсь. Я уже успел понять, что очень дорожу фигурным катанием. Не собираюсь сейчас, как говорится, коньки на гвоздь и «до свидания». Но мне точно нужно время сделать выдох и вдох.
Многие спортсмены с долгими карьерами делали перерывы. Самый очевидный пример – Евгений Плющенко после золота на Олимпиаде-2006 три года не катался, после Ванкувера-2010 на два года делал перерыв, по-моему. Чем длиннее путь у спортсмена, тем больше нужно пауз. Мне всегда хотелось продолжительную карьеру.
— Возраст не станет препятствием для возвращения?
— Нет. Ну я сейчас чувствую, что я вроде как старенький по общепринятым спортивным меркам. Но я оцениваю свои кондиции и понимаю, что многим еще могу дать фору. По выносливости, скорости и так далее. Поэтому чисто физически стареньким я себя не чувствую, – сказал Коляда.
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