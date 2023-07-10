Михаил Коляда: «Мне сейчас нужна пауза. Я устал морально, плюс есть проблемы со здоровьем. Я не в порядке ментально»

Теги сборная России Алексей Мишин мужское катание Михаил Коляда Р-Спорт Фигурное катание

Михаил Коляда заявил, что решение о приостановке карьеры он принял из-за проблем со здоровьем.

Иинтервью было записано осенью прошлого года, но фигурист попросил не публиковать его до подходящего момента. 

— Знаю, что после этапа Гран-при в Москве у вас были разные мысли относительно будущей карьеры – вплоть до ее завершения. Что надумали?
 
— Такие мысли действительно были. Я много размышлял и пытался понять, что делать дальше. Определенно мне сейчас нужна пауза. Я устал морально, плюс есть проблемы со здоровьем, которые нужно решать.
 
— В чем причина вашего текущего состояния? Не на пустом же месте возникает решение взять паузу в карьере.

— Это очень сложно описать. Я не могу быть идеально готов физически из-за проблем со здоровьем, я не в порядке ментально. Мы говорили с Алексеем Николаевичем (Мишиным), и он считает, что у меня внутри происходят какие-то перемены, которые я до конца не осознаю. В таких случаях, когда не знаешь, что делать, лучше остановиться.

— Не боитесь, что так втянетесь в перерыв, что потом не захочется возвращаться?

— Не боюсь. Я уже успел понять, что очень дорожу фигурным катанием. Не собираюсь сейчас, как говорится, коньки на гвоздь и «до свидания». Но мне точно нужно время сделать выдох и вдох.
 
Многие спортсмены с долгими карьерами делали перерывы. Самый очевидный пример – Евгений Плющенко после золота на Олимпиаде-2006 три года не катался, после Ванкувера-2010 на два года делал перерыв, по-моему. Чем длиннее путь у спортсмена, тем больше нужно пауз. Мне всегда хотелось продолжительную карьеру.

— Возраст не станет препятствием для возвращения?

— Нет. Ну я сейчас чувствую, что я вроде как старенький по общепринятым спортивным меркам. Но я оцениваю свои кондиции и понимаю, что многим еще могу дать фору. По выносливости, скорости и так далее. Поэтому чисто физически стареньким я себя не чувствую, – сказал Коляда

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6 комментариев

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TUGRI
Миша, даже не думай об окончании! Лучший катальщик всех времен и народов!
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Katerina Sunny
Если речь идёт о здоровье и менталке, то это же не всегда связано с возрастом. Но с возрастом мало кто становится здоровее.
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Светлана Романова
Миша ты даешь нам какую то надежду.Мы будем ждать и верить.Киган Мессинг и Джейсон Браун в этом возрасте прекрасно катались.И глядя в шоу на Юдзуру Ханью в твоем возрасте думаешь,вот выступил бы он в этом сезоне на ЧМ,точно бы дал там жару.
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