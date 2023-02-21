Заслуженный тренер России Алексей Мишин проведет мастер-классы в Мексике.

Мероприятия пройдут с 24 по 28 мая и с 31 мая по 4 июня.

В мастер-классах примут участие фигуристы группы Мишина Елизавета Туктамышева, , , , и хореограф .