Алексей Мишин проведет мастер-классы в Мексике
Заслуженный тренер России Алексей Мишин проведет мастер-классы в Мексике.
Мероприятия пройдут с 24 по 28 мая и с 31 мая по 4 июня.
В мастер-классах примут участие фигуристы группы Мишина Елизавета Туктамышева, Евгений Семененко, Глеб Лутфуллин, Матвей Ветлугин, Андрей Лазукин и хореограф Татьяна Прокофьева.
Фигуристы по отдельности ездили, тренеры по отдельности . А теперь целая команда.
В Мексике любят ФК и есть с кем позаниматься. Ежегодны мастер-классы. Алексею Николаевичу лёгкого полёта. Хороших мастер-классов.Длительный перелёт в Мексику.
Мишин проводит мастер-класс в Мексике - "ну, надо же расширять клиентуру"
А Коляду, видимо, из всех мероприятий ТШ вычеркнули?.. (