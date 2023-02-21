Алексей Мишин проведет мастер-классы в Мексике

Теги сборная России Алексей Мишин Елизавета Туктамышева мужское катание женское катание Андрей Лазукин Татьяна Прокофьева Евгений Семененко Матвей Ветлугин Глеб Лутфуллин Фигурное катание

Заслуженный тренер России Алексей Мишин проведет мастер-классы в Мексике. 

Мероприятия пройдут с 24 по 28 мая и с 31 мая по 4 июня.

В мастер-классах примут участие фигуристы группы Мишина Елизавета Туктамышева, Евгений Семененко, Глеб Лутфуллин, Матвей Ветлугин, Андрей Лазукин и хореограф Татьяна Прокофьева

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ВИван
Замечательное мероприятие, отличная компания!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gemma157
так много в мексику все с мастер-классами едут? там хоть был хоть один известный фигурист?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Светлана Менова
Понятно, видимо, тоже с "заездом" в Канкун ;) Там клёво! Я бы ещё раз побывала, эх...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Светлана Менова
Ответ Sky Smoker
Даже Лазукин участвует!.. А Коляду, видимо, из всех мероприятий ТШ вычеркнули?.. (
У Миши могут быть свои планы с женой, не?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AllaS
О да тут целый десант с мастер-классами в Мексику.
Фигуристы по отдельности ездили, тренеры по отдельности . А теперь целая команда.
В Мексике любят ФК и есть с кем позаниматься. Ежегодны мастер-классы. Алексею Николаевичу лёгкого полёта. Хороших мастер-классов.Длительный перелёт в Мексику.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleandra
Ответ Maria L
тогда когда на шоу уже подписан контракт?
Мишин конечно не мог сказать - Миша, мы планируем туда-то тогда-то ехать, не подписывай ничего.. и главное, все мишинские на шоу не подписались, кроме Коляды..
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Viks
С Мексикой с 5 марта очень сильно упрощается визовый режим.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Viks
Ответ Maxim Vasnechov
В Мехико - далеко не все наркобароны. )
Из соседних стран подтянутся.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maxim Vasnechov
Ответ Viks
Надо расширять клиентуру" --- Среди наркобаронов?
В Мехико - далеко не все наркобароны. )
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Darth_Pershman
Глейхенгауз проводит мастер-класс в Мексике - "гыгы, нашли где проводить ".
Мишин проводит мастер-класс в Мексике - "ну, надо же расширять клиентуру"
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maria L
Ответ Oleandra
ну и что? когда это шоу могло оторвать спортсмена от поездки за границу со своим штабом?
тогда когда на шоу уже подписан контракт?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleandra
Ответ Елена Силкина
он в Шоу у Авербуха
ну и что? когда это шоу могло оторвать спортсмена от поездки за границу со своим штабом?
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Viks
Ответ Maxim Vasnechov
Вот, правильно. Надо расширять клиентуру, тем более Мишин, в отличии от всяких Плющежелезяков за языком всегда следил.
Надо расширять клиентуру" --- Среди наркобаронов?
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maria L
Мексика звучит довольно экзатично😀
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Viks
В Мексике решили отдохнуть? За чей счёт этот банкет?
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Viks
Ха-ха-ха! На роликах?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Svetlana Yablonskaya
Хорошая страна, тёплая, весёлая :)) Лёгкого перелёта Профессору!
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Елена Силкина
Ответ Oleandra
Коляда в межсезонье куда-то намылился?
он в Шоу у Авербуха
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleandra
Коляда в межсезонье куда-то намылился?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maxim Vasnechov
Вот, правильно. Надо расширять клиентуру, тем более Мишин, в отличии от всяких Плющежелезяков за языком всегда следил.
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sky Smoker
Даже Лазукин участвует!..
А Коляду, видимо, из всех мероприятий ТШ вычеркнули?.. (
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий