Расписание мемориала Ондрея Непелы. Там выступят Чха Чжун Хван, Куракова, Дэвис и Смолкин
29-30 сентября в Братиславе пройдет турнир серии ISU Challenger «Мемориал Ондрея Непелы».
ISU Challenger
Мемориал Ондрея Непелы
Братислава, Словакия
Расписание
29 сентября, пятница
Женщины, короткая программа
15.00
Танцы на льду, ритм-танец
18.20
Мужчины, короткая программа
21.15
30 сентября, суббота
Женщины, произвольная программа
12.00
Танцы на льду, произвольный танец
16.00
Мужчины, произвольная программа
19.15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Полный состав участников – здесь.
4 комментария