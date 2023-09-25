Расписание мемориала Ондрея Непелы. Там выступят Чха Чжун Хван, Куракова, Дэвис и Смолкин

Теги танцы на льду мужское катание женское катание Мемориал Ондрея Непелы Фигурное катание

29-30 сентября в Братиславе пройдет турнир серии ISU Challenger «Мемориал Ондрея Непелы». 

ISU Challenger

Мемориал Ондрея Непелы

Братислава, Словакия

Расписание

29 сентября, пятница

Женщины, короткая программа

15.00

Танцы на льду, ритм-танец

18.20

Мужчины, короткая программа

21.15

30 сентября, суббота

Женщины, произвольная программа

12.00

Танцы на льду, произвольный танец

16.00

Мужчины, произвольная программа

19.15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Полный состав участников – здесь. 

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4 комментария

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Pakita
У парней интересный состав
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Грибная Фея
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жунхванча (с) ягудин
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spf12
У танцоров как минимум 6 интересных пар.
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Anatiana
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