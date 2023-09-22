«Я только что откатала, у меня мозги в кашу». Фигуристы ответили на вопрос, что лучше: прокат или их фотография в паспорте

Теги сборная России Первый канал танцы на льду пары мужское катание женское катание контрольные прокаты Фигурное катание

Первый канал опубликовал видео контрольных прокатов сборной России.

Фигуристы ответили на вопрос, что лучше, их прокат или фотография в паспорте. 

«Прокат! Я такой хомяк на фотографии в паспорте», – сказала Александра Бойкова.

«Почти все в мире лучше, чем моя фотография. В том числе этот прокат», – пошутил Марк Кондратюк.

«Я только что откатала, у меня мозги в кашу», – ответила Софья Муравьева

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10 комментариев

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natalado
Шутки про фото в паспорте - это всегда беспроигрышный вариант
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ann-ermolova
Петя влез в костюм трёхлетней давности. Истинный Дориан Грей)
+3
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alexnew
У большинства фотографии на паспорт, я так понимаю, не очень. :)
+2
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alexnew
Колено у Косторной уже болит...
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Лакс
им просто еще далеко до возраста, в котором уже ты далек от фото в паспорте
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Аленка_76
Ответ natalado
Шутки про фото в паспорте - это всегда беспроигрышный вариант
Это точно)
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Мира Массарская
Ответ alexnew
Колено у Косторной уже болит...
она, вроде, сказала, что на раскатке долбанулась с выброса неудачно. так что будем надеяться, это не хроническое. Ксюше вон тоже на тренировке перед произвольной (емнип) не повезло ногу порезать.
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Marya Y
Ответ ann-ermolova
Петя влез в костюм трёхлетней давности. Истинный Дориан Грей)
Дануна, он вырос за три года сантиметров на -цать, какой Грей. Скорее, реплика.)
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Yasenka
Видео получилось очень приятное 😊 всем удачи в сезоне))

Не смотрела глазами танцы, только новости читала. В итоге не узнала ни одной пары кроме СБ 😂😂😂👍🏼
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