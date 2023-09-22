«Я только что откатала, у меня мозги в кашу». Фигуристы ответили на вопрос, что лучше: прокат или их фотография в паспорте

Первый канал опубликовал видео контрольных прокатов сборной России.

Фигуристы ответили на вопрос, что лучше, их прокат или фотография в паспорте.

«Прокат! Я такой хомяк на фотографии в паспорте», – сказала .

«Почти все в мире лучше, чем моя фотография. В том числе этот прокат», – пошутил .

«Я только что откатала, у меня мозги в кашу», – ответила .