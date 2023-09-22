«Я только что откатала, у меня мозги в кашу». Фигуристы ответили на вопрос, что лучше: прокат или их фотография в паспорте
Первый канал опубликовал видео контрольных прокатов сборной России.
Фигуристы ответили на вопрос, что лучше, их прокат или фотография в паспорте.
«Прокат! Я такой хомяк на фотографии в паспорте», – сказала Александра Бойкова.
«Почти все в мире лучше, чем моя фотография. В том числе этот прокат», – пошутил Марк Кондратюк.
«Я только что откатала, у меня мозги в кашу», – ответила Софья Муравьева.
Не смотрела глазами танцы, только новости читала. В итоге не узнала ни одной пары кроме СБ 😂😂😂👍🏼