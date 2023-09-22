На организацию этапа Гран-при России в Уфе потребуется более 21 миллиона рублей (сайт Госзакупок)
На сайте Госзакупок опубликованы суммы расходов на проведение первого этапа Гран-при России.
Информацию обнаружил «СЭ».
Из заявок, размещенных на сайте 21 сентября, следует, что на организацию турнира потребуется 21,4 млн рублей.
Из них 6 866 010 рублей будет потрачено на оказание услуг по организации мероприятия и поставке инвентаря для технического обеспечения, 5 975 800 рублей – на оказание услуг по обеспечению торжественных церемоний открытия, закрытия и награждения оборудованием, 3 457 528 рублей – на оказание услуг по информационному обеспечению.
2 833 350 рублей пойдут на оказание услуг по организации и проведению торжественных церемоний открытия, закрытия и награждения и 2 253 600 – на обеспечение транспортными услугами.
Среди затрат на проведение церемоний открытия и закрытия 100 000 рублей будут выплачены режиссеру мероприятия, 65 000 – ведущему. Отмечается, что ведущий должен иметь опыт ведения спортивных, официальных и концертных мероприятий международного уровня с участием не менее 3000 зрителей.
Исполнители будут определены 28 сентября.
Первый этап Гран-при России «Край Курая» пройдет 13-16 октября в Уфе.
"3 457 528 рублей – на оказание услуг по информационному обеспечению." - уверен, ничего больше постика в ВК и двух дохлых афиш возле стадиона не будет, в общем, 99% суммы - по карманам.
"2 833 350 рублей пойдут на оказание услуг по организации и проведению торжественных церемоний открытия, закрытия и награждения" - режиссеру и ведущему 100 + 65 тысяч, кто-то споет и станцует из местной филармонии, скорее всего, вообще за бесплатно или за премию < 5 тысяч, куда пойдут остальные деньги, мы уже поняли.
"2 253 600 – на обеспечение транспортными услугами." - большинство фигуристов наверняка будут жить в гостинице рядом со стадионом, кого и куда собираются возить за такие деньги - большая загадка.
Только без Транькова, который лишь сбивает её с толку своими шуточкам и мешает раскрыться в полную силу таланта.