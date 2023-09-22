На организацию этапа Гран-при России в Уфе потребуется более 21 миллиона рублей (сайт Госзакупок)

На сайте Госзакупок опубликованы суммы расходов на проведение первого этапа Гран-при России.

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Из заявок, размещенных на сайте 21 сентября, следует, что на организацию турнира потребуется 21,4 млн рублей.

Из них 6 866 010 рублей будет потрачено на оказание услуг по организации мероприятия и поставке инвентаря для технического обеспечения, 5 975 800 рублей – на оказание услуг по обеспечению торжественных церемоний открытия, закрытия и награждения оборудованием, 3 457 528 рублей – на оказание услуг по информационному обеспечению.

2 833 350 рублей пойдут на оказание услуг по организации и проведению торжественных церемоний открытия, закрытия и награждения и 2 253 600 – на обеспечение транспортными услугами.

Среди затрат на проведение церемоний открытия и закрытия 100 000 рублей будут выплачены режиссеру мероприятия, 65 000 – ведущему. Отмечается, что ведущий должен иметь опыт ведения спортивных, официальных и концертных мероприятий международного уровня с участием не менее 3000 зрителей.

Исполнители будут определены 28 сентября.

Первый этап Гран-при России «Край Курая» пройдет 13-16 октября в Уфе.