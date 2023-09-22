На организацию этапа Гран-при России в Уфе потребуется более 21 миллиона рублей (сайт Госзакупок)

Теги сборная России танцы на льду пары мужское катание женское катание Гран-при России Спорт-Экспресс Фигурное катание

На сайте Госзакупок опубликованы суммы расходов на проведение первого этапа Гран-при России.

Информацию обнаружил «СЭ». 

Из заявок, размещенных на сайте 21 сентября, следует, что на организацию турнира потребуется 21,4 млн рублей. 

Из них 6 866 010 рублей будет потрачено на оказание услуг по организации мероприятия и поставке инвентаря для технического обеспечения, 5 975 800 рублей – на оказание услуг по обеспечению торжественных церемоний открытия, закрытия и награждения оборудованием, 3 457 528 рублей – на оказание услуг по информационному обеспечению.

2 833 350 рублей пойдут на оказание услуг по организации и проведению торжественных церемоний открытия, закрытия и награждения и 2 253 600 – на обеспечение транспортными услугами.

Среди затрат на проведение церемоний открытия и закрытия 100 000 рублей будут выплачены режиссеру мероприятия, 65 000 – ведущему. Отмечается, что ведущий должен иметь опыт ведения спортивных, официальных и концертных мероприятий международного уровня с участием не менее 3000 зрителей. 

Исполнители будут определены 28 сентября. 

Первый этап Гран-при России «Край Курая» пройдет 13-16 октября в Уфе.

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26 комментариев

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Козя Сидоров
О, Господи, на этапах тоже клоуна (ведущего) поставят🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️ Совсем в цирк соревнования превратить хотят😕
+13
-2
+11
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Katerina Sunny
А как же спонсоры, про которых так любят рассказывать, когда речь заходить про деньги?
+7
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Иван Иванов
Ответ Н.Ф.
Надеюсь, ведущей будет Алина Загитова. Только без Транькова, который лишь сбивает её с толку своими шуточкам и мешает раскрыться в полную силу таланта.
За 65 тыщщ она явно не поедет.
+8
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+7
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unknownman
"3 457 528 рублей – на оказание услуг по информационному обеспечению" - ну теперь состав участников точно объявят не за день до соревнований, а за два!
+6
0
+6
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AlenaPayvina
Можно мне туда ведущим?!))))
+5
0
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Михаил Опякин
И по старой традиции каждому зрителю по 500 р. и хот-догу
+4
0
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unknownman
А года 2-3 назад Ростелеком выделял 10 миллионов на все 5 этапов Кубка, плюс Финал. Я, конечно, не против, чтобы на ФК выделяли побольше денег, но есть подозрение, что из этих 21 миллиона лишь парочка пойдут на дело, и то в лучшем случае.
+4
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+4
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scorp19
бесполезные траты. деньги недополученные народом
+5
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Syndycate
Ответ Козя Сидоров
О, Господи, на этапах тоже клоуна (ведущего) поставят🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️ Совсем в цирк соревнования превратить хотят😕
Это только на церемонию открытия и закрытия
+4
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Козя Сидоров
Ответ Н.Ф.
Надеюсь, ведущей будет Алина Загитова. Только без Транькова, который лишь сбивает её с толку своими шуточкам и мешает раскрыться в полную силу таланта.
Очень смешно😂👍👍👍 особенно про раскрытие таланта😀
+3
0
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sabina_katarina
А больным детям смс-ками собирают, когда такие деньжищи на никому ненужную развлекуху тратятся.
+3
0
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unknownman
"5 975 800 рублей – на оказание услуг по обеспечению торжественных церемоний открытия, закрытия и награждения оборудованием" - аренда двух-четырех дохлых колонок, усилителя с микшером, несколько микрофонов. Украшение сцены, пьедестал почета и фотограф. В общем, отсилы 50 тысяч, остальные 5 925 800 рублей - по карманам.

"3 457 528 рублей – на оказание услуг по информационному обеспечению." - уверен, ничего больше постика в ВК и двух дохлых афиш возле стадиона не будет, в общем, 99% суммы - по карманам.

"2 833 350 рублей пойдут на оказание услуг по организации и проведению торжественных церемоний открытия, закрытия и награждения" - режиссеру и ведущему 100 + 65 тысяч, кто-то споет и станцует из местной филармонии, скорее всего, вообще за бесплатно или за премию < 5 тысяч, куда пойдут остальные деньги, мы уже поняли.

"2 253 600 – на обеспечение транспортными услугами." - большинство фигуристов наверняка будут жить в гостинице рядом со стадионом, кого и куда собираются возить за такие деньги - большая загадка.
+2
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Лиана
Интересно сколько процентов из этих денег пойдет не по назначению?
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Н.Ф.
Надеюсь, ведущей будет Алина Загитова.
Только без Транькова, который лишь сбивает её с толку своими шуточкам и мешает раскрыться в полную силу таланта.
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Козя Сидоров
Ответ Syndycate
Это только на церемонию открытия и закрытия
Хотелось бы в это верить🙏🙏🙏
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unknownman
Ответ Perfectooo
Ростелеком - всего лишь один из спонсоров.. Вы-то, конечно, специалист по сметам на подобные мероприятия..
А вы, похоже, эту смету и составляли.
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Леди Брэкнелл
Пусть тратят сколько хотят, мне пофиг, но зачем на соревнованиях ведущий?! Они совсем там головой поехали?
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Слончик
Почем один квад обходится?
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Kontiolahti
!?
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Forever Alone
Ответ Козя Сидоров
О, Господи, на этапах тоже клоуна (ведущего) поставят🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️ Совсем в цирк соревнования превратить хотят😕
Хоть бы Алиночка вела
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unknownman
Ответ Katerina Sunny
А как же спонсоры, про которых так любят рассказывать, когда речь заходить про деньги?
Ну вот, какие хорошие спонсоры, аж 20 лямов на один этап готовы выделить.
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Станислава Буркеева
Ответ Леди Брэкнелл
Пусть тратят сколько хотят, мне пофиг, но зачем на соревнованиях ведущий?! Они совсем там головой поехали?
Никогда не было ведущего на соревнованиях и хорошо было всегда.
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