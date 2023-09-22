Началась продажа билетов на третий этап Гран-при России в Красноярске. Стоимость билетов – от 250 до 2150 рублей

Открыта продажа билетов на третий этап Гран-при России-2023/24 в Красноярске.

Этап Гран-при России «Красноярье» пройдет 28-29 октября.

Стоимость билетов составляет от 250 до 2150 рублей, приобрести их можно на сайте Kassir.ru.

В этом сезоне этапы Гран-при России пройдут в Уфе, Омске, Красноярске, Казани, Самаре и Москве.

Календарь Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/24

Валиева против учениц Плющенко, Косторная и Куница в составе: фигуристов распределили по этапам Гран-при