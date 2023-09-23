Сергей Новицкий: «В России сейчас много хороших девочек, если Чиризано решит вернуться – у него будет неплохой выбор»
Сергей Новицкий считает, что Чиризано может найти хорошую партнершу в России.
Cтало известно, что Дарио Чиризано, ранее выступавший за Россию, прекратил сотрудничество с чешской фигуристкой Денисой Цимловой.
По словам Цимловой, Федерация фигурного катания России не разрешила фигуристу выступать ни за Чехию, ни за Италию.
«В России сейчас довольно много хороших девочек, и если Чиризано решит вернуться, у него будет неплохой выбор.
Но, на мой взгляд, в первую очередь Дарио стоит задуматься над тем, чего ему хочется самому – продолжать кататься или, может, заниматься чем-то другим.
Когда он определится, тогда можно приступать к выбору партнёрши: пробовать кататься, смотреть, нравится ли человек по характеру, получится ли сработаться.
Потому что пока не попробуешь, не узнаешь, есть ли перспектива», – сказал чемпион Европы 2009 года в танцах на льду.
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