Сергей Новицкий: «В России сейчас много хороших девочек, если Чиризано решит вернуться – у него будет неплохой выбор»

Сергей Новицкий считает, что Чиризано может найти хорошую партнершу в России.

Cтало известно, что , ранее выступавший за Россию, прекратил сотрудничество с чешской фигуристкой .

По словам Цимловой, Федерация фигурного катания России не разрешила фигуристу выступать ни за Чехию, ни за Италию.

«В России сейчас довольно много хороших девочек, и если Чиризано решит вернуться, у него будет неплохой выбор.

Но, на мой взгляд, в первую очередь Дарио стоит задуматься над тем, чего ему хочется самому – продолжать кататься или, может, заниматься чем-то другим.

Когда он определится, тогда можно приступать к выбору партнёрши: пробовать кататься, смотреть, нравится ли человек по характеру, получится ли сработаться.

Потому что пока не попробуешь, не узнаешь, есть ли перспектива», – сказал чемпион Европы 2009 года в танцах на льду.

Тупик фигуриста Чиризано: попрощался с Россией, нашел супертренеров и партнершу из Чехии – а его не отпустили