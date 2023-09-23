Сергей Новицкий: «В России сейчас много хороших девочек, если Чиризано решит вернуться – у него будет неплохой выбор»

Теги Сергей Новицкий сборная России танцы на льду Дарио Чиризано Дениса Цимлова Фигурное катание

Сергей Новицкий считает, что Чиризано может найти хорошую партнершу в России.

Cтало известно, что Дарио Чиризано, ранее выступавший за Россию, прекратил сотрудничество с чешской фигуристкой Денисой Цимловой

По словам Цимловой, Федерация фигурного катания России не разрешила фигуристу выступать ни за Чехию, ни за Италию. 

«В России сейчас довольно много хороших девочек, и если Чиризано решит вернуться, у него будет неплохой выбор.

Но, на мой взгляд, в первую очередь Дарио стоит задуматься над тем, чего ему хочется самому – продолжать кататься или, может, заниматься чем-то другим.

Когда он определится, тогда можно приступать к выбору партнёрши: пробовать кататься, смотреть, нравится ли человек по характеру, получится ли сработаться.

Потому что пока не попробуешь, не узнаешь, есть ли перспектива», – сказал чемпион Европы 2009 года в танцах на льду. 

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6 комментариев

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ДИАНА
Ответ RusVector
Павлюченко себе партнера ищет, вроде бы. Лишь бы обеспеченный был и содержать не пришлось, как Ангелопола или ... Кондратюка!
Даша фигуристка в спортивных парах, а Дарио - в танцах
+3
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+3
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versa
Международки не будет ещё неведомо сколько лет. Какой смысл возвращаться? Всё одно, карантин или наши танцы по ранжиру.
+2
0
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Оз
Такое ощущение, что Сергей сказал лишь бы сказать и в составлении пар вообще не разбирается! Дарио нужна невысокая, лёгкая свободная партнёрша с хорошим коньком. И где они у нас?! Сергей, фамилии в студию, а не вот эта вот вода, которую он озвучил!
+2
0
+2
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Katerina Sunny
Некрасов ведомый, Чиризано нужно определиться, чего он хочет.
0
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