Фузар-Поли о распаде пары Чиризано и Цимловой: «Нам стало известно, что ФФКР не даст Дарио релиз до конца 2024 года»

Барбара Фузар-Поли сказала, почему Дарио Чиризано не катается с Денисой Цимловой.

– Дениса и Дарио тренировались все лето, и поставили программы, все шло по плану – они были готовы выступать за Италию. Да, раньше разговор шел про Чехию, но могу сказать честно: мы готовились выступать на чемпионате Италии через три месяца.

Но нам стало известно, что ФФКР не даст Дарио релиз до конца 2024 года. Да, есть правило ISU о релизе через год после последнего выступления на международном турнире. Но в России есть еще и свое правило – двухлетний карантин от участия в последнем чемпионате страны.

– Но такие правила действуют не для всех российских фигуристов…

– Да, но это уже не мое дело. Значит, бывает по-разному. Я рада за фигуристов, которые получили релиз – это спорт, тут опасно терять время. Особенно когда речь идет о двух годах без международки. Так что здорово, что кто-то может выступать – я действительно рада за них.

– Была информация, что Дарио недавно прилетал в Россию обсудить как раз варианты с новой партнершей.

– Да, он недавно ездил в Москву – но как раз чтобы поговорить с федерацией. Все остальное – слухи. Сейчас он уже вернулся в Милан.

Понимаете, ждать почти полтора года до релиза мы посчитали бессмысленным: Денисе 19 лет – она хочет и может выступать. На следующей неделе она пробуется с новым партнером, уверена, что скоро мы сможем объявить о новом дуэте.

Дарио тоже молод, ему всего 22. Если ждать, то получится, что он сидит без соревновательного опыта почти 2 года. Это не имеет смысла, у этого дуэта не было будущего, мы не можем позволить терять столько времени.

Мы расстались друзьями, все отнеслись к ситуации с пониманием. Это очень грустно – но это жизнь.

Я понимаю вашу федерацию. Они хотят удержать его, потому что много в него вложили. Я уважаю правила, я же профессионал. Да, сейчас он российский фигурист – хотя я я всегда относилась к нему как к итальянцу, у него же итальянский паспорт.

Я желаю ему всего самого хорошего и переживаю за него и его спортивное будущее. Международные перспективы российских танцоров сейчас туманны – и они пропускают уже второй сезон на международке. А это сложно – ты выпадаешь из среды, теряешь контакт с коллегами, не видишь, что делают конкуренты. К тому же повышается риск того, что фигуристы не дотерпят до допуска – и уйдут из спорта.

Я люблю Дарио, он прекрасный мальчик, очень трудолюбивый – видели бы вы, как он тренируется! Я только надеюсь, что в России ему смогут найти хорошую девочку. Он достоин самого лучшего. А дальше посмотрим. Понятно, что если он выступает за Россию – наверное, нет смысла тренироваться у итальянского тренера. Но я всегда рядом, если что.

Что ж, я возвращаюсь к работе – у нас большие планы на сезон с нашей первой парой. Шарлен Гиньяр и Марко Фабри уже выступили на свое первом турнире, наши новые программы очень хорошо приняли судьи и публика, так что будем наращивать форму и готовиться к большим стартам, – приводит слова тренера корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

«Мы улыбаемся, но нам тяжело на душе». Дарио Чиризано объявил, что его дуэт с Денисой Цимловой распался