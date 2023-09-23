Фузар-Поли о распаде пары Чиризано и Цимловой: «Нам стало известно, что ФФКР не даст Дарио релиз до конца 2024 года»

Теги сборная России танцы на льду сборная Чехии Дарио Чиризано Барбара Фузар-Поли Дениса Цимлова Фигурное катание

Барбара Фузар-Поли сказала, почему Дарио Чиризано не катается с Денисой Цимловой.

– Дениса и Дарио тренировались все лето, и поставили программы, все шло по плану – они были готовы выступать за Италию. Да, раньше разговор шел про Чехию, но могу сказать честно: мы готовились выступать на чемпионате Италии через три месяца.

Но нам стало известно, что ФФКР не даст Дарио релиз до конца 2024 года. Да, есть правило ISU о релизе через год после последнего выступления на международном турнире. Но в России есть еще и свое правило – двухлетний карантин от участия в последнем чемпионате страны.

– Но такие правила действуют не для всех российских фигуристов

– Да, но это уже не мое дело. Значит, бывает по-разному. Я рада за фигуристов, которые получили релиз – это спорт, тут опасно терять время. Особенно когда речь идет о двух годах без международки. Так что здорово, что кто-то может выступать – я действительно рада за них.

– Была информация, что Дарио недавно прилетал в Россию обсудить как раз варианты с новой партнершей.

– Да, он недавно ездил в Москву – но как раз чтобы поговорить с федерацией. Все остальное – слухи. Сейчас он уже вернулся в Милан.

Понимаете, ждать почти полтора года до релиза мы посчитали бессмысленным: Денисе 19 лет – она хочет и может выступать. На следующей неделе она пробуется с новым партнером, уверена, что скоро мы сможем объявить о новом дуэте.

Дарио тоже молод, ему всего 22. Если ждать, то получится, что он сидит без соревновательного опыта почти 2 года. Это не имеет смысла, у этого дуэта не было будущего, мы не можем позволить терять столько времени.

Мы расстались друзьями, все отнеслись к ситуации с пониманием. Это очень грустно – но это жизнь.

Я понимаю вашу федерацию. Они хотят удержать его, потому что много в него вложили. Я уважаю правила, я же профессионал. Да, сейчас он российский фигурист – хотя я я всегда относилась к нему как к итальянцу, у него же итальянский паспорт.

Я желаю ему всего самого хорошего и переживаю за него и его спортивное будущее. Международные перспективы российских танцоров сейчас туманны – и они пропускают уже второй сезон на международке. А это сложно – ты выпадаешь из среды, теряешь контакт с коллегами, не видишь, что делают конкуренты. К тому же повышается риск того, что фигуристы не дотерпят до допуска – и уйдут из спорта.

Я люблю Дарио, он прекрасный мальчик, очень трудолюбивый – видели бы вы, как он тренируется! Я только надеюсь, что в России ему смогут найти хорошую девочку. Он достоин самого лучшего. А дальше посмотрим. Понятно, что если он выступает за Россию – наверное, нет смысла тренироваться у итальянского тренера. Но я всегда рядом, если что.

Что ж, я возвращаюсь к работе – у нас большие планы на сезон с нашей первой парой. Шарлен Гиньяр и Марко Фабри уже выступили на свое первом турнире, наши новые программы очень хорошо приняли судьи и публика, так что будем наращивать форму и готовиться к большим стартам, – приводит слова тренера корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

«Мы улыбаемся, но нам тяжело на душе». Дарио Чиризано объявил, что его дуэт с Денисой Цимловой распался

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98 комментариев

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Е...С
Только блатным Девисам позволено все.
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imaxim
Но все равно это позор - одних с блатной мамой мы отпускаем сразу на все четыре стороны, второго маринуем два года, блеск
+46
-12
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Ang Feo
Ответ imaxim
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Да что вы с этой Кагановской? Мир клином на ней сошелся что ли
+25
-3
+22
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Katerina Sunny
Два года, естественно , никто ждать не будет. Да и самому Дарио 2 года без соревнований сидеть.
+17
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Большое Путешествие Рузика
Ответ imaxim
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Да уж конечно. Прям принцесса, королева. А сейчас после этой ситуации, когда публично поддержали исключительно её, и для её родимой разбили другую пару, наверняка уже императрицей фигурнокатательной галактики себя почувствовала. К слову, я как раз на её стороне была , но уж пора завязывать с её исключительностью.
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Утренняя Аврора
Ну, Федра, ну, даёт. Ни,себе, ни,людям. Отпустили бы его,с,миром. Зачем,ломать судьбу и карьеру молодому спортсмену? Если конечно, он встанет в,пару с Васей, мы все поймем и простим.
+21
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Оз
Даааа, как я вчера и писала:Федра как собака на сене: и сама не ам и другим не дам! Мерзко, не красиво ведут себя пенсионеры во главе с Антошей!
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Александр Шульгин
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Ну понять их можно, в танцах у нас даже не кризис, а катастрофа, а искусству вставления палок нашей Федре учиться не надо. Вопрос у меня почему сам мальчик ведёт себя так инфантильно? С ISU давно бы все сам решил, он гражданин Италии, имеет право по законам ISU.
Их можно было бы понять и даже принять если бы они не отпустили Девисов вот так с подачи их мамки.
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Aelinn
Дарио, беги. С шулерами играть...
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Revery
Какой хороший комментарий от Барбары.
Честно объяснила происходящее, никого не оскорбив и не набросив на вентилятор.
Хотя мне странно, что внутренние правила ФФКР важнее правил ИСУ, их же можно оспорить. Может дело в том, что Дарик не хочет ссориться с нашей Федрой, в дальнейшей рассчитывая вернуться в ее структуру в качестве тренера или функционера? Тогда всё верно делает. Не плюй в колодец.
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imaxim
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Ой, лукавят граждане. ДЧ-гражданин Италии, он мог решением ISU перейти под флаг Италии. Но никто не озвучивал, что Федра Италии подавала запрос-когда, сколько ждали? Можт, не подавали, а? Сам ДЧ в ISU обращался, подавал запрос? Нет, судя по всему.
А вообще конечно интересно, как правила ФФКР могут быть главнее ИСУ
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Александр Шульгин
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Оч похоже, причем вернулся как "жертва".
Отпустите его и жертвой не будет. У нас участников Олимпиады по первому требованию отпускают из за мамки
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Док Аксель
Попал парень в переплёт. Где родился и там не пригодился, и здесь он всем до фени из-за амбиций ФФКР...
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Оз
Ответ Anna
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Какие таланты-то выигрывают? Это валяющаяся на прошлом ЧР Худа с Базиным??? Или напомнить Вам про не едущего Багина, под которого как раз в прошлом сезоне засунули талантливого Чиризано?
У нас постоянный блат в танцах: дочи, жëны, племянники, тренеры-бывшие мужья и т. д. Надоела эта ситуация в нашем ФК!
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Анастасия Прудникова
Ответ imaxim
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Кагановская же с Некрасовым выступать будет. При чем здесь она? У нее уже есть партнер, а Чиризано партнерша кинула сама и теперь у парня проблемы с переходом. Непонятно, почему итальянская Федерация запрос не подала или подала, но ей отказали? В любом случае, через год карантина по правилам ИСУ он мог бы выступать за Италию.
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Larisa Ermolenko
Ответ Dmona1
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В Россси есть пара сильнее ГФ?
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Утренняя Аврора
Мне нравятся Девисы, но двойные стандарты просто бесят. И не стыдно нашим,функционерам уже давно.
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Анастасия Прудникова
Ответ Viks
"есть правило ISU о релизе через год после последнего выступления на международном турнире. Но в России есть еще и свое правило – двухлетний карантин от участия в последнем чемпионате страны." --- Что за хрень? Правила перехода между странами регулирует ИСУ, а не национальные федерации! Чиризано в ИСУ обратился или нет?
Ну да, предыдущие спортсмены через год карантина переходили.
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Оз
Ответ spf12
Не по первому, а через пропуск стартов в течение года.
Тогда, что же Дарио в декабре этого года не отпустили? У него как раз год с последнего старта. А к нему получается применили самые жёсткие санкции: 2 года с последнего соревнования! Это двойные стандарты какие-то: доча-то такие сроки не сидела!
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Nokolay Fomi4ev
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Блат Тутберидзе выше любых национальных интересов и любой политики Мин. cпорта и ФФККР. Помнится, как на нашем домашнем Ростелекоме в олимпийский сезон под ее иностранного фигуриста Квителашвили уложили всех наших российских парней. Cудили Мориса, cловно наши парни к нему в Грузию приехали на его домашний турнир - ему одних только компов накинули больше десятки по сравнению с прочими международными турнирами, да и переходил Морис из сборной России в Грузию без всякого карантина по блату Тутберидзе. Для любых учеников Тутберидзе правила карантина от ФФККР не действуют.
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Mion
Вообще, пока выглядит так, что федра пообещала Дарио какие-то перспективы, поэтому он не пошел напрямую в ИСУ. Ну и слился из Италии с хорошим оправданием.

Единственное, что не укладывается в эту версию - комментарий ТАТ. Тут может быть, она просто не в курсе.

Но наша федерация в любом случае ведет себя суперстремно. По-моему, если парень хотел катать за Италию, то нужно было его отпускать
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Александр Шульгин
Ответ spf12
И когда они об этом сказали? До начала прокатов. После этого нигде ничего не сказали. Ваши друзья-журналисты бесконечно свои предположения сами и писали.
Врали весь год и говорили что никуда переходить не собираются.
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Katerina Sunny
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Ой, лукавят граждане. ДЧ-гражданин Италии, он мог решением ISU перейти под флаг Италии. Но никто не озвучивал, что Федра Италии подавала запрос-когда, сколько ждали? Можт, не подавали, а? Сам ДЧ в ISU обращался, подавал запрос? Нет, судя по всему.
Даже, если Италия подаст запрос, то его рассмотрят только в декабре. Год- это как раз конец 2024 года.
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Katerina Sunny
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Ниже написала, почему ДЧ мог не ждать воли наших пенсюков.
Судя по словам Барбары, они не могут выступать даже на Чемпионате Италии, не то что на международных стартах, без согласия ФФКР.
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Katerina Sunny
Ответ spf12
Видимо федерация действительно считает потраченное на него. Пусть пробует вернуть, как это ДС сделали, в чем проблема? Он предлагал это федерации?
Что именно они вернули, никто так и не пояснил. И они ли сами.
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