Татьяна Тарасова: «Тут Чиризано тоже не нужен. Куда он денется — мне буквально до фени»
Татьяна Тарасова высказалась о будущем фигуриста Дарио Чиризано.
Ранее стало известно, что россиянин Чиризано прекратил сотрудничество с чешской фигуристкой Денисой Цимловой.
Цимлова сообщила, что Федерация фигурного катания России не разрешила Чиризано выступать ни за Чехию, ни за Италию.
— Ничего не думаю по этому поводу, почему я должна думать про них? Он уходит в Италию, почему я должна думать? Мне думать больше не о чем?
— Получается, что не уходит, не отпускают же.
— Тут он тоже не нужен.
— Что тогда с ним делать? Не нужен здесь, но ФФККР его не отпускает.
— Я не знаю. Надо у Когана спрашивать, почему его не отпустили. У нас тут прокаты юниоров идут предсезонные. Про это нужно думать. А куда денется Чиризано — мне буквально до фени. Вот и все, — сказала Тарасова.
Выучите два слова: " Без комментарий ". Даже в Вашем возрасте это совсем не трудно.
очень жаль.
она всё-таки знаковая фигура в нашем фигурном катании.
товарищи журналисты, оставьте человека в покое.
Зачем ей вообще названивают и спрашивают обо всем на свете по 10 раз на дню?
Так не нужен, что парня федра не отпускает и припомнила единственному все траты на него)