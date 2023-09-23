Татьяна Тарасова высказалась о будущем фигуриста Дарио Чиризано.

Ранее стало известно, что россиянин Чиризано прекратил сотрудничество с чешской фигуристкой Денисой Цимловой.

Цимлова сообщила, что Федерация фигурного катания России не разрешила Чиризано выступать ни за Чехию, ни за Италию.

— Ничего не думаю по этому поводу, почему я должна думать про них? Он уходит в Италию, почему я должна думать? Мне думать больше не о чем?

— Получается, что не уходит, не отпускают же.

— Тут он тоже не нужен.

— Что тогда с ним делать? Не нужен здесь, но ФФККР его не отпускает.

— Я не знаю. Надо у Когана спрашивать, почему его не отпустили. У нас тут прокаты юниоров идут предсезонные. Про это нужно думать. А куда денется Чиризано — мне буквально до фени. Вот и все, — сказала Тарасова.