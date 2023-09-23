Татьяна Тарасова: «Тут Чиризано тоже не нужен. Куда он денется — мне буквально до фени»

Теги Татьяна Тарасова сборная России танцы на льду переходы Матч ТВ Дарио Чиризано Фигурное катание

Татьяна Тарасова высказалась о будущем фигуриста Дарио Чиризано.

Ранее стало известно, что россиянин Чиризано прекратил сотрудничество с чешской фигуристкой Денисой Цимловой. 

Цимлова сообщила, что Федерация фигурного катания России не разрешила Чиризано выступать ни за Чехию, ни за Италию. 

— Ничего не думаю по этому поводу, почему я должна думать про них? Он уходит в Италию, почему я должна думать? Мне думать больше не о чем?

— Получается, что не уходит, не отпускают же.

— Тут он тоже не нужен.

— Что тогда с ним делать? Не нужен здесь, но ФФККР его не отпускает.

— Я не знаю. Надо у Когана спрашивать, почему его не отпустили. У нас тут прокаты юниоров идут предсезонные. Про это нужно думать. А куда денется Чиризано — мне буквально до фени. Вот и все, — сказала Тарасова.

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28 комментариев

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Adeline
Матч ТВ и прочие журналисты, пожалуйста перестаньте беспокоить ТАТ. Человек в коляске и давно заслуживает пенсию.
+25
-2
+23
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Дарина Морозова
И это слова заслуженного тренера?? Просто уши вянут буквально от каждого очередного ее "интервью".. Эту базарную бабу стоит уже поставить на ее место. Сколько она будет материться в публичном пространстве и оскорблять всех подряд??
+24
-3
+21
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N-fox
Пора прекратить уже эту вакханалию со звонками ТАТ. Пожилой человек, уже не вполне себя контролирующий. Какое там понятие о журналистской этике. Давно забыли.
+11
0
+11
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Адриана
Ну, Татьяна Анатольевна, зачем же уже опускаться до такого жаргона.
Выучите два слова: " Без комментарий ". Даже в Вашем возрасте это совсем не трудно.
+13
-3
+10
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Mion
Фу
+8
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Olga.t
Ответ Александр
ТАТ жжёт 🔥😅
ТАТ хамит.
+7
-1
+6
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ano
Оставьте уж старушку в покое... Ей не только Чиризано, ей всё уже до фени, даже собственный образ у зрителей.
+5
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AAPolyansky
неправда, нужен Чиризано, очень нужен - отличный фигурист
+5
0
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Katerina Sunny
Тут не нужен, а расходы все припомнили. Бесплатно не отпускают скорее всего, да и чешские фигуристы не тренируются в России. Никакого профита.
+7
-3
+4
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Софья Красотулька
Ответ Дарина Морозова
И это слова заслуженного тренера?? Просто уши вянут буквально от каждого очередного ее "интервью".. Эту базарную бабу стоит уже поставить на ее место. Сколько она будет материться в публичном пространстве и оскорблять всех подряд??
Нужно просто оставить старого человека в покое и не лезть к ней с вопросами. А так журналюги ничуть не умнее старушки получаются.
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Мира Массарская
к сожалению, все меньше и меньше адекватности в высказываниях ТАТ, всё меньше связи с реальностью. что ж поделаешь, очень пожилой и очень больной человек, который живет в каком-то своём мире - наверное, душой где-то в 90-х - 2000-х.
очень жаль.
она всё-таки знаковая фигура в нашем фигурном катании.

товарищи журналисты, оставьте человека в покое.
+4
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Дружба11
мучают Тарасову, а Дарио-чудесный парень и он нам нужен
+5
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Лиля Симонова
Я сошла с ума. Какая досада. (c)
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Velirpa
Татьяна "морская пехота" Тарасова.
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Gemma157
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Вот это широта души, доброжелательность и тактичность 😂
Зачем ей вообще названивают и спрашивают обо всем на свете по 10 раз на дню?
+4
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spf12
Вы точно позвонили Тарасовой?
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Лия Романова
ТАТ всегда крепка на словцо, но тут уже перебор. Можно ограничится «без комментариев».
Так не нужен, что парня федра не отпускает и припомнила единственному все траты на него)
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Адриана
Ответ Софья Красотулька
А вам бы русский язык подучить. Правильно - без комментариев
Точно, сейчас заметила, больше 20 лет пишу по русски только здесь, так что простите. Обязуюсь исправиться и подтянуть русский язык.
+2
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opty
Нейросеть "ТАТ" на связи...
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Дарина Морозова
Ответ Грибная Фея
ну так поставьте.
ТАТ, залогинься уже
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Грибная Фея
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Дарина Морозова
ТАТ, залогинься уже
можешь ставить тат на место, а мы посмотрим 🤡
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Софья Красотулька
Ответ Адриана
Ну, Татьяна Анатольевна, зачем же уже опускаться до такого жаргона. Выучите два слова: " Без комментарий ". Даже в Вашем возрасте это совсем не трудно.
А вам бы русский язык подучить. Правильно - без комментариев
+5
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Александр
Ответ Olga.t
ТАТ хамит.
ну... если почитать должность ТАТ в федре, то она "старший тренер сборной команды России по одиночному катанию"... до танцев и пар ей параллельно... это даже если не брать в расчёт то, что ст она чисто номинально уже давно...
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Tresk2
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Gemma157
Вот это широта души, доброжелательность и тактичность 😂 Зачем ей вообще названивают и спрашивают обо всем на свете по 10 раз на дню?
Проверяют. Жива или нет.
0
0
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