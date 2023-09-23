Мария Бутырская: «Rammstein – классная группа, чьи песни я слушала в молодости. У них сильная музыка, зачем к ней придираться?»

Мария Бутырская высказалась о жалобе на программу Гуменника под Rammstein.

Фигуристу Петру Гуменнику была поставлена к сезону новая короткая программа под песню Sonne, однако на контрольных прокатах он показал старую программу.

Тренер Вероника Дайнеко сообщила, что в федерации назвали выбор музыки нежелательным.

По словам Дайнеко, Тамара Москвина показала ей электронное письмо от Евгения Картушина в Минспорт, «смысл которого в том, что Rammstein – это непатриотично».

«Мир немного сходит с ума. Rammstein – классная группа, которой уже много лет, чьи песни я слушала в молодости, которая вписала свое имя в историю. У них сильная музыка, на которую можно поставить интересную программу.

Зачем к ней придираться? Все равно что какому-нибудь американцу запретили кататься под Петра Чайковского со словами «Ты с ума не сошел?»

Но у нас есть такие чудаки, однако замешивать искусство и спорт в нынешний конфликт неправильно. Наша федерация фигурного катания программу не запрещала, а написанная жалоба – это несерьезно», – сказала Бутырская.

Тарасова о замене программы Гуменника: «Какой-то придурок написал письмо. Если этот человек из Госдумы, то там наверняка есть более важные вопросы»