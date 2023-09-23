Мария Бутырская: «Rammstein – классная группа, чьи песни я слушала в молодости. У них сильная музыка, зачем к ней придираться?»

Теги сборная России Мария Бутырская мужское катание Петр Гуменник Вероника Дайнеко Фигурное катание

Мария Бутырская высказалась о жалобе на программу Гуменника под Rammstein.

Фигуристу Петру Гуменнику была поставлена к сезону новая короткая программа под песню Sonne, однако на контрольных прокатах он показал старую программу. 

Тренер Вероника Дайнеко сообщила, что в федерации назвали выбор музыки нежелательным.

По словам Дайнеко, Тамара Москвина показала ей электронное письмо от Евгения Картушина в Минспорт, «смысл которого в том, что Rammstein – это непатриотично». 

«Мир немного сходит с ума. Rammstein – классная группа, которой уже много лет, чьи песни я слушала в молодости, которая вписала свое имя в историю. У них сильная музыка, на которую можно поставить интересную программу.

Зачем к ней придираться? Все равно что какому-нибудь американцу запретили кататься под Петра Чайковского со словами «Ты с ума не сошел?»

Но у нас есть такие чудаки, однако замешивать искусство и спорт в нынешний конфликт неправильно. Наша федерация фигурного катания программу не запрещала, а написанная жалоба – это несерьезно», – сказала Бутырская.

Тарасова о замене программы Гуменника: «Какой-то придурок написал письмо. Если этот человек из Госдумы, то там наверняка есть более важные вопросы»

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15 комментариев

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Alina Kernes
Так это вы у Евгения этого спросите, который донос написал.
+3
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Александр Шульгин
Молодец правильно все сказала
+2
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Viks
У них сильная музыка, зачем к ней придираться?» --- А к слабой музыке можно придираться?
+2
0
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Анастасия Прудникова
Мне у Рамштайна не все песни и клипы нравятся, но конкретно эта у Гуменника неплохая была.
+2
0
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RusVector
Просто кто-то из конкурентов хотел от Пети избавиться! Чуйка подсказывает, что это были ... они самые, все верно.
+2
-1
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imaxim
Ого, а по Маше и не скажешь, что она рок любит))
+1
0
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Светлана Романова
125 серия сериала Гуменник и Рамштайн продолжается.Развязка сюжета еще не скоро.
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Anisu
Боже, реально, сколько можно? Пусть это будет самой большой бедой Пети в жизни
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xa-xa
Muterrrrrrrrrrrrr....
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мистер бин
Ответ Инна1945
Достали с Рамштайном. Петь, катай лучше под "Пусть всегда будет солнце", Гимн СССР, Аист на крыше или "Дорогою добра"😁 Если разрешат. За эти песни и против их цензуры и я б впряглась.
За Аиста могут и посадить
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Инна1945
Ответ мистер бин
За Аиста могут и посадить
Ну это да. Зато воевать за него даже в интернетике приятнее чем за Рамштайн. Как говорится, справедливая и несправедливая война. По Ленину. Даже Москвина воевала бы😁
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