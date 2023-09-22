Тарасова о замене программы Гуменника: «Какой-то придурок написал письмо. Если этот человек из Госдумы, то там наверняка есть более важные вопросы»

Теги Татьяна Тарасова сборная России мужское катание Петр Гуменник Фигурное катание

Татьяна Тарасова заявила, что не понимает, почему Гуменнику заменили программу.

Фигуристу Петру Гуменнику к сезону была поставлена новая программа под песню Sonne группы Rammstein. Однако затем тренер Вероника Дайнеко сообщила, что в федерации назвали выбор музыки нежелательным. 

Генеральный директор ФФКР Александр Коган ответил словами «без комментариев, не занимайтесь ерундой» на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию. 

«Не знаю, почему люди боятся говорить на тему музыки Петра Гуменника. Я, например, вообще не понимаю, почему ему заменили музыку. В ней же ничего криминального. Это просто музыка.

Какой-то придурок написал письмо. Если этот человек из Госдумы, то там наверняка есть более важные вопросы, чем короткая программа Гуменника», – сказала заслуженный тренер СССР.

Жалоба в интернете напугала заслуженных людей нашей фигурки. А чего им бояться?

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21 комментарий

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Beriya
ТАТ выдала на отлично!
+26
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Zbra
Ответ 3a_3eHuT
Бадюк в шубе. Тот мастер спорта по всем видам спорта. Эта тоже специалист по всем вопросам...
Уж в фигурном катании и музыке к нему ТАТ разбирается получше большинства
+6
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Beloded2007
Тарасова о замене программы Гуменника: «Какой-то придурок написал письмо. Если этот человек из Госдумы, то это точно придурок»
+4
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Ебздрогыч
Какой-то придурок написал письмо. Если этот человек из Госдумы, то ничего удивительного - там таких хватает
+6
-2
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Katerina Sunny
Тарасова часто говорит довольно резко и грубо, но и она, одна из немногих, кто временами говорит, как есть.
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unknownman
Тарасова молодец, ее пока не проинформировали, что это был не депутат, а обычный фанат со справкой, но она все равно не боится.
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Гур
А у нас разве не запрещено депутатов оскорблять публично?
Или это только простым холопам?
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RusVector
Молодец ТАТ, бей их !
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brig_Mercury
Нет, там таких вопросов для части депутатов. Зато на этой теме снискать лавры патриота и борца за все хорошее проще простого.
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Kermit
За аналогичное оскорбление один футбольный тренер уже влетел на сто тысяч. :)
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JL JL
Так сейчас везде донос на доносе. Это приветствуется, чтобы все в страхе существовали, но, до тупых доносчиков не доходит, что сами же в эти жернова и попадут.
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Evincive
Последнее время читаешь высказывания депутатов Госдумы и думаешь - Кто же вас выбирал. Ведь есть и совсем малограмотные.
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dimkovski86@mail.ru
100тыс может не отделаться, как Слуцкий
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Ковид 07.10.52
Так..интересно ...за дебила журналиста срок дали и штраф, а за придурка и из власти что будет....или придурок во власти это констатация факта...
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Mari Gams
Видимо , самый важный вопрос : в Думе под какаю музыку катает Петя ))))
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Digger86
А кто тогда те, кто поднял кипиш из-за письма придурка?
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Илья Анатольевич
Вполне возможно, что донос написал кто-то из их же среды, потому что в фигурке это просто часть индустрии - скандалы, интриги, расследования...
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Елена Назырова
ТАТ, а куда пропал "сынок" Алёша, что-то не слышно его совсем и на прокатах не мелькал даже
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Segden
Ответ Ебздрогыч
Какой-то придурок написал письмо. Если этот человек из Госдумы, то ничего удивительного - там таких хватает
В фигурке только 20% собственно катания. Всё остальное интриги, домыслы, расследования.

Достаточно закинуть какой то бред и вся тусовка зашумит как встревоженный улей.

Если бы не такие инфоповоды - все было бы ужасно скучно.
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Ковид 07.10.52
Ответ Evincive
Последнее время читаешь высказывания депутатов Госдумы и думаешь - Кто же вас выбирал. Ведь есть и совсем малограмотные.
А вы представляете уровень тех, кто их выбирал и назначал по списку...
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