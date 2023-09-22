Тарасова о замене программы Гуменника: «Какой-то придурок написал письмо. Если этот человек из Госдумы, то там наверняка есть более важные вопросы»

Татьяна Тарасова заявила, что не понимает, почему Гуменнику заменили программу.

Фигуристу Петру Гуменнику к сезону была поставлена новая программа под песню Sonne группы Rammstein. Однако затем тренер Вероника Дайнеко сообщила, что в федерации назвали выбор музыки нежелательным.

Генеральный директор ФФКР Александр Коган ответил словами «без комментариев, не занимайтесь ерундой» на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию.

«Не знаю, почему люди боятся говорить на тему музыки Петра Гуменника. Я, например, вообще не понимаю, почему ему заменили музыку. В ней же ничего криминального. Это просто музыка.

Какой-то придурок написал письмо. Если этот человек из Госдумы, то там наверняка есть более важные вопросы, чем короткая программа Гуменника», – сказала заслуженный тренер СССР.

Жалоба в интернете напугала заслуженных людей нашей фигурки. А чего им бояться?