Жулин о Гуменнике и Rammstein: «Не нужно идти по стопам наших украинских товарищей и запрещать культуру, как там – Пушкина, Чайковского, Гоголя. Это бред»

Александр Жулин назвал абсурдом запрет выступать под песню группы Rammstein.

Фигуристу Петру Гуменнику была поставлена к сезону новая короткая программа под песню Sonne, однако на контрольных прокатах он показал старую программу.

Тренер Вероника Дайнеко сообщила, что в федерации назвали выбор музыки нежелательным.

– Полный абсурд. Программа была поставлена, и ничего такого там нет. Роковые исполнители немецкие. Ну и?

Не нужно идти по стопам наших украинских товарищей и запрещать культуру. Как там – Пушкина, Чайковского, Гоголя и так далее. Это бред.

– Татьяна Тарасова говорила, что ей тоже хотели много чего запретить, но она плевала на все это. Вам что‑то пытались так же запретить?

– Я не припомню. Единственное, я катал в лосинах программу. Это красиво смотрелось, но после того, как я это сделал, это запретили.

Стало можно кататься только в брюках. Историй насчет запрета музыки не вспомню, – сказал заслуженный тренер России, чемпион мира в танцах на льду.

«Сегодня катаешься под Rammstein – завтра улетаешь на 10-е место». Почему федерация не защитила Гуменника?

Так кто же запретил Гуменнику катать под Rammstein? Все безнадежно запуталось

Жалоба в интернете напугала заслуженных людей нашей фигурки. А чего им бояться?