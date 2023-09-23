Жулин о Гуменнике и Rammstein: «Не нужно идти по стопам наших украинских товарищей и запрещать культуру, как там – Пушкина, Чайковского, Гоголя. Это бред»

Теги сборная России Александр Жулин мужское катание Петр Гуменник Фигурное катание

Александр Жулин назвал абсурдом запрет выступать под песню группы Rammstein.

Фигуристу Петру Гуменнику была поставлена к сезону новая короткая программа под песню Sonne, однако на контрольных прокатах он показал старую программу. 

Тренер Вероника Дайнеко сообщила, что в федерации назвали выбор музыки нежелательным.

– Полный абсурд. Программа была поставлена, и ничего такого там нет. Роковые исполнители немецкие. Ну и?

Не нужно идти по стопам наших украинских товарищей и запрещать культуру. Как там – Пушкина, Чайковского, Гоголя и так далее. Это бред.

– Татьяна Тарасова говорила, что ей тоже хотели много чего запретить, но она плевала на все это. Вам что‑то пытались так же запретить?

– Я не припомню. Единственное, я катал в лосинах программу. Это красиво смотрелось, но после того, как я это сделал, это запретили.

Стало можно кататься только в брюках. Историй насчет запрета музыки не вспомню, – сказал заслуженный тренер России, чемпион мира в танцах на льду.  

«Сегодня катаешься под Rammstein – завтра улетаешь на 10-е место». Почему федерация не защитила Гуменника?

Так кто же запретил Гуменнику катать под Rammstein? Все безнадежно запуталось

Жалоба в интернете напугала заслуженных людей нашей фигурки. А чего им бояться?

29 комментариев

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Ничего Нового
Хм, давно Жулин слышал украинских исполнителей по радио или ТВ - как то Верку Сердючку, Океан Эльзы, и пр.?
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Ярик01
Прокапался что ли, у нас давно в стране масса музыкантов нежелательные для публичных мероприятий и иноагенты, своих музыкантов, но все ещё такие ссылаются "что там у хохлов".
+20
-3
+17
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WhoReadThisWillDie
Ответ Андрей Нахушев
А много российских исполнителей на украинском радио сейчас? Наверное из каждого утюга какой-нибудь Газманов слышен?
А что за детские оправдания? Если кто-то неправильно поступает, значит и нам можно?
+10
-4
+6
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Денис Гончаров
Украина запрещает Гоголя?) Допустим остальное, но Гоголя?) Не вижу ни единой причины сомневаться в правдивости этой информации.
+7
-3
+4
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brace
Он что, Линдеманна, серьёзно сравнил с Пушкиным, Гоголем, Чайковским.?
+8
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interested
Смотрите, какой зоркий! - "товарищей" на Украине отыскал, а самую крупную америанскую авиабазу в Европе - "Рамштайн" - не заметил.
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Почтенный эльф
Ответ Денис Гончаров
Украина запрещает Гоголя?) Допустим остальное, но Гоголя?) Не вижу ни единой причины сомневаться в правдивости этой информации.
"Тараса Бульбу" точно запрещали к прокату.
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Анн Санна
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Денис Гончаров
Украина запрещает Гоголя?) Допустим остальное, но Гоголя?) Не вижу ни единой причины сомневаться в правдивости этой информации.
Про Гоголя не знаю, а музей Булгакова в Киеве призывали закрыть
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Astin
Ответ Андрей Нахушев
А много российских исполнителей на украинском радио сейчас? Наверное из каждого утюга какой-нибудь Газманов слышен?
а сколько было немецких исполнителей в 43-м на радио после Левитана ??
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Лига Мастеров
Ответ Ничего Нового
Хм, давно Жулин слышал украинских исполнителей по радио или ТВ - как то Верку Сердючку, Океан Эльзы, и пр.?
я слушал недавно громко океан Эльзы за мной ФСБ не приходило соседи полицию не вызвали.
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Kasztelan
И то верно: зачем в России запрещать иностранных исполнителей, если можно продолжать запрещать российских?
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Лия Романова
Жулин проспался))))
ещё и лосины зачем-то вспомнил
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Wiley Fox
Жулин бухает, что ли? О запрете Гоголя в Украине только у нас в России бред пишут всякие недоСМИ
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Ильдар М
ну, насчет лосин запрет обоснованный, я считаю - слишком четко выделяются детали мужской физиологии) Да и что красивого в этом. Мужчина и на коньках должен выглядеть мужчиной
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Ігор
,,Сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст,, ...
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Алексѣй Пестовъ
Вы сами запрещаете в России концерты российских групп, которые выступили против войны: ДДТ, Порнофильмы и прочих. Запрещаете работу в театрах нелояльных артистов, типа Ахеджаковой или Козловского. Короче, чья бы корова мычала.
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Ничего Нового
Ответ Андрей Нахушев
А много российских исполнителей на украинском радио сейчас? Наверное из каждого утюга какой-нибудь Газманов слышен?
Не знаю, как там. Расскажете?
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Hardy
Ответ Андрей Нахушев
А много российских исполнителей на украинском радио сейчас? Наверное из каждого утюга какой-нибудь Газманов слышен?
так Жулин и говорит тебе об этом: "Типа не должны уподобляться ЭТИМ"🤣 А на деле...куча видосов с извинениями за включение песен Сердючки🤡
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Irina Kistler
Ответ Ничего Нового
Хм, давно Жулин слышал украинских исполнителей по радио или ТВ - как то Верку Сердючку, Океан Эльзы, и пр.?
youtub никто не запрещал , и возможность наслаждаться Сердючкой, Лободой etc. не исчезла. A на радио надо платить, а деньги все ушли на патроны....
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brace
Теперь я хожу только в платьях и юбках, потому что с недавних пор боюсь встретить на улице парней в таких же лосинах, как у меня.
......вот поэтому, наверное и запретили ему
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VictorVallecano
Ну да, это ж не в якобы России записывают покаянные видео с теми, кто Сердючке подпевал, да?
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бацко нановша
"Сегодня слушаешь ты джаз, а завтра Родину продашь!"
Знакомая история. 1937 год на носу.
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Ігор
Ответ Wiley Fox
Жулин бухает, что ли? О запрете Гоголя в Украине только у нас в России бред пишут всякие недоСМИ
Гоголь украинский национальный писатель, в Украине он любим и чтим народом и властями. О каком ,,запрете,, идёт речь? Бог весть ..
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