Гончаренко о Валиевой: «Видно, что она повзрослевшая, уверенная, стильная. Есть некий взрослый шарм»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Инна Гончаренко контрольные прокаты Ксения Синицына Камила Валиева Вероника Жилина Фигурное катание

Инна Гончаренко отметила «повзрослевшую» Камилу Валиевой на контрольных прокатах.

Валиева исполнила короткую программу под песню I See Red, произвольную – под музыку из фильма «Черная пантера. Ваканда навеки».

«Камила очень понравилась, особенно короткая программа. Да и произвольная ей очень подходит. Видно, что она повзрослевшая, уверенная, стильная. Есть некий взрослый шарм. Для начала сезона прямо здорово.

Валиева полна энергии, как будто и не останавливалась, молодец. Хочется отметить Ксюшу Синицыну, которую в прошлом сезоне преследовали травмы. Хорошую заявку на выступление на взрослом уровне сделала дебютантка Вероника Жилина, явно прибавила в катании.

И, конечно, Лиза Туктамышева выше всяких похвал. Выступила с присущим ей стилем, в образе, настоящий профессионал. Она говорила о недостатке мотивации, но это часто бывает с теми, кто давно в спорте. По прошедшим прокатам это не было заметно», – сказала заслуженный тренер России Инна Гончаренко.

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4 комментария

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Люба Люба
Спасибо за адекватность Гончаренко. Не в первый раз читаю ее положительный отзыв о Камиле. Помнится, она всегда находила слова для поддержки Камилы, даже тогда, когда её явно провоцировали нелестно отозваться о Болеро Камилы, что мол, рано, не её, не может показать образ и прочее. Она не боится вслух сказать то, о чем думают другие
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Док Аксель
По поводу Камилы с Гончаренко можно огласиться, где она точно подметила изменения Камилы в лучшую сторону с возрастными изменениями.
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Зиля Бадриева
Камила всегда стильная, что в образе, что в одежде, что в речи. Не верится в плохой исход от кас, невозможно представить, что такую уникальную красоту можно убрать со льда.
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ретроградный меркурий
Возможно, многие не понимают произвольную Камилы, потому что не смотрели "Черную пантеру". Мне как фанату киновселенной программа понятна и отлично зашла. По сравнению с прошлогодним трешем - небо и земля.
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