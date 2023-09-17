Гончаренко о Валиевой: «Видно, что она повзрослевшая, уверенная, стильная. Есть некий взрослый шарм»

Инна Гончаренко отметила «повзрослевшую» Камилу Валиевой на контрольных прокатах.

Валиева исполнила короткую программу под песню I See Red, произвольную – под музыку из фильма «Черная пантера. Ваканда навеки».

«Камила очень понравилась, особенно короткая программа. Да и произвольная ей очень подходит. Видно, что она повзрослевшая, уверенная, стильная. Есть некий взрослый шарм. Для начала сезона прямо здорово.

Валиева полна энергии, как будто и не останавливалась, молодец. Хочется отметить Ксюшу Синицыну, которую в прошлом сезоне преследовали травмы. Хорошую заявку на выступление на взрослом уровне сделала дебютантка Вероника Жилина, явно прибавила в катании.

И, конечно, Лиза Туктамышева выше всяких похвал. Выступила с присущим ей стилем, в образе, настоящий профессионал. Она говорила о недостатке мотивации, но это часто бывает с теми, кто давно в спорте. По прошедшим прокатам это не было заметно», – сказала заслуженный тренер России Инна Гончаренко.

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