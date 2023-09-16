Туктамышева о платье для короткой: «Красная ленточка в конце – символ надежды, которой уже нет. Я ее из души у себя достаю, улетая к любимому в небо»

Теги Илья Авербух сборная России Елизавета Туктамышева женское катание стиль контрольные прокаты Фигурное катание

Елизавета Туктамышева объяснила выбор музыки для короткой программы.

Сегодня фигуристка представила новую короткую программу под песню «Небо я» группы Sounduk на контрольных прокатах сборной России.

«Илья Авербух предложил эту музыку, и она откликнулась такой трагичностью. Программа вызывает больше эмоций, чем если что-то веселое катать. Я сразу согласилась. Были другие варианты, но этот оказался самым удачным. Мне сейчас интересно раскрывать такие композиции», – сказала Туктамышева.

Также она рассказала о платье для программы.

– Кому пришла идея твоего костюма?

– Я изначально хотела черно‑белое платье, потому что там откликаются контрастность и эмоции. Потом предложил мой дизайнер написать стихи из текста песни. Мне эта идея понравилась, потому что это как письма человеку, которого нет.

Красная ленточка в конце – символ надежды, которой уже нет. Я ее из души у себя достаю, улетая к любимому в небо. Я решила закончить так, что она все‑таки пошла к нему, потому что надежды нет, и она решила покончить с собой.

– Почему сейчас хочется кататься под грустные композиции? Может, это личный вопрос?

– Нет‑нет.

– Может, сейчас у тебя есть близкий человек, который сможет развеять эту твою грусть?

– Много очень хороших и приятных людей меня окружают, которые не позволяют даже немножечко грусти в душу запасть, – цитирует фигуристку «Матч ТВ».

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10 комментариев

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Oleg152762
А мне очень понравилось. И как-то эта программа созвучна состоянию Лизы сейчас! Чувствуется усталость некоторая. И очень хотелось бы, чтобы она нашла мотивацию и выплеснула, быть может, эту усталость в новое чувство, которое передала бы в программе. И идея с лентой тоже классная!
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Инна1945
Хореография отличная. Умеют удивлять, я думала будет танго Кумпарсита. Вроде собирались же. Музыка так себе. Платье-супер. Техника как всегда на высоте.И красная ленточка тоже. С недавних пор просто обожаю красные ленточки и красные знамёна😁
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Алеся Ткаченко
Ну тогда понятно,что это за ленточка.
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Дмитрий Храпунов
Ответ Девочка с севера
Прямо какая-то пропаганда суицида. Я думаю, комиссия запретит её как соревновательную.
Еврокомиссия?
Почему все время надо что-то запрещать
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Tatiana Klm
Зачем ставить такой депрессняк? Если только не собираться выступать с этим номером в сезоне
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Алеся Ткаченко
Ну не знаю,мне пока не очень зашло.Платье оригинальное,но вот сама музыка пока никак..Тут дружба все время вопил что кумпарсита фу какая гадость.Не знаю,лучше бы из кумпарситы КП сделали.
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Anna
Как-то во всем ту мач, не понравилась ни программа, ни платье
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Блинчик
А в реале выглядит, как колумбийский галстук.
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