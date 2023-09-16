Туктамышева о платье для короткой: «Красная ленточка в конце – символ надежды, которой уже нет. Я ее из души у себя достаю, улетая к любимому в небо»

Елизавета Туктамышева объяснила выбор музыки для короткой программы.

Сегодня фигуристка представила новую короткую программу под песню «Небо я» группы Sounduk на контрольных прокатах сборной России.

« предложил эту музыку, и она откликнулась такой трагичностью. Программа вызывает больше эмоций, чем если что-то веселое катать. Я сразу согласилась. Были другие варианты, но этот оказался самым удачным. Мне сейчас интересно раскрывать такие композиции», – сказала .

Также она рассказала о платье для программы.

– Кому пришла идея твоего костюма?

– Я изначально хотела черно‑белое платье, потому что там откликаются контрастность и эмоции. Потом предложил мой дизайнер написать стихи из текста песни. Мне эта идея понравилась, потому что это как письма человеку, которого нет.

Красная ленточка в конце – символ надежды, которой уже нет. Я ее из души у себя достаю, улетая к любимому в небо. Я решила закончить так, что она все‑таки пошла к нему, потому что надежды нет, и она решила покончить с собой.

– Почему сейчас хочется кататься под грустные композиции? Может, это личный вопрос?

– Нет‑нет.

– Может, сейчас у тебя есть близкий человек, который сможет развеять эту твою грусть?

– Много очень хороших и приятных людей меня окружают, которые не позволяют даже немножечко грусти в душу запасть, – цитирует фигуристку «Матч ТВ».

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