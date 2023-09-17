Жилина прыгнула четверной тулуп в произвольной программе на контрольных прокатах, Петросян зашла на два четверных флипа, Валиева без четверных
Фигуристки показали произвольные программы на контрольных прокатах в Москве.
Весь контент спортсменок:
Майя Хромых – тройной лутц (падение), тройной флип (упала), тройной риттбергер – двойной тулуп.
Елизавета Туктамышева – двойной аксель – двойной аксель, двойной аксель, тройной лутц, двойной аксель, тройной лутц, двойной аксель.
Ксения Синицына – шесть двойных акселей.
Анастасия Зинина – тройной тулуп, тройной флип – двойной тулуп, тройной риттбергер, тройной сальхов, тройной лутц – тройной тулуп, тройной лутц, тройной флип.
Алина Горбачева – тройной сальхов, тройной сальхов, двойной аксель, тройной флип, тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип – тройной сальхов через ойлер, тройной риттбергер.
Софья Муравьева – двойной аксель – двойной тулуп, двойной аксель, тройной сальхов, тройной риттбергер, тройной лутц (степ-аут), тройной флип (падение), тройной тулуп.
Вероника Жилина – двойной аксель, четверной тулуп – двойной тулуп, четверной сальхов (падение), тройной лутц, двойной тулуп (падение), тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип.
Камила Валиева – тройной флип – тройной сальхов через ойлер, тройной лутц – тройной тулуп, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной тулуп, тройной сальхов, одиночный аксель.
Аделия Петросян – четверной флип (касание), четверной флип (падение), двойной аксель, тройной риттбергер – двойной тулуп, тройной лутц – тройной сальхов через ойлер, тройной флип – тройной тулуп.
В прошлые годы ультра си на ОП было больше, мы к этому привыкли. В этом году хотелось того же, но... есть как есть)
Сейчас шансов у всех хоть заработать больше.
Но опять не так. Хотим на бешки, где тарелки без призовых победителям дарят и на ГП где призовые, как на Мордовских Узорах.