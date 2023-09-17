Жилина прыгнула четверной тулуп в произвольной программе на контрольных прокатах, Петросян зашла на два четверных флипа, Валиева без четверных

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание контрольные прокаты Ксения Синицына Камила Валиева Майя Хромых Вероника Жилина Алина Горбачева Софья Муравьева Аделия Петросян Анастасия Зинина Фигурное катание

Фигуристки показали произвольные программы на контрольных прокатах в Москве.

Весь контент спортсменок:

Майя Хромых – тройной лутц (падение), тройной флип (упала), тройной риттбергер – двойной тулуп.

Елизавета Туктамышева – двойной аксель – двойной аксель, двойной аксель, тройной лутц, двойной аксель, тройной лутц, двойной аксель.

Ксения Синицына – шесть двойных акселей.

Анастасия Зинина – тройной тулуп, тройной флип – двойной тулуп, тройной риттбергер, тройной сальхов, тройной лутц – тройной тулуп, тройной лутц, тройной флип.

Алина Горбачева – тройной сальхов, тройной сальхов, двойной аксель, тройной флип, тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип – тройной сальхов через ойлер, тройной риттбергер.

Софья Муравьева – двойной аксель – двойной тулуп, двойной аксель, тройной сальхов, тройной риттбергер, тройной лутц (степ-аут), тройной флип (падение), тройной тулуп.

Вероника Жилина – двойной аксель, четверной тулуп – двойной тулуп, четверной сальхов (падение), тройной лутц, двойной тулуп (падение), тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип.

Камила Валиева – тройной флип – тройной сальхов через ойлер, тройной лутц – тройной тулуп, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной тулуп, тройной сальхов, одиночный аксель.

Аделия Петросян – четверной флип (касание), четверной флип (падение), двойной аксель, тройной риттбергер – двойной тулуп, тройной лутц – тройной сальхов через ойлер, тройной флип – тройной тулуп.

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42 комментария

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Надумочка
Янкины тонкие и звонкие падают с прыжков, а "неэстетичная" Камила - нет. Что-то в ее картине мире неправильно)). Без претензий к самим девочкам, только к бестактной неумной женщине Яне.
+32
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+21
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EmperorNazer
Ноль исполненных тройных акселей за 2 дня, два приземленных четверных, из которых один чистый. А добрая половина девочек без вариантов отлетела бы от Сакамото на недавней бешке, над которой здесь кто только не изгалялся за неубедительный контент. Понятно, что у многих травмы, но травмы были всегда, и все же контраст в общей физической подготовке фигуристок на этих прокатах и прокатах последних лет ну очень разительный. Боюсь, пока международный бан сохраняется, ситуация будет только усугубляться.
+14
-2
+12
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Адриана
Да не нужны были сегодня вообще квады, девчонки показывали программы, а квады будут на соревнованиях.
+15
-4
+11
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Четверной Аксель
Ну надо понимать, что двойные акселя в начале программ - это задуманные тройные. Первые сальховы и тулупы - это задуманные четверные.
В прошлые годы ультра си на ОП было больше, мы к этому привыкли. В этом году хотелось того же, но... есть как есть)
+9
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Alina Kernes
Ответ Адриана
Да не нужны были сегодня вообще квады, девчонки показывали программы, а квады будут на соревнованиях.
О как. Квады не нужны стали. Исторический момент
+13
-5
+8
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RusVector
Мда, Сашка наверное, сидит и думает, и чего я в сезон не пошла? Она и с одним квадом может на пъедестале быть с такими соперницами!
+22
-15
+7
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Мария Тихонова
Надеюсь, Косторная это видела, и лишний раз напомнила себе, что набор формы идёт постепенно по ходу в сезона. И не будет слишком расстраиваться из-за ошибок на прокатах. А то остальные парники, единственные из всех видов, в довольно боевой форме, тяжело начинать на таком фоне.
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0
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Милена Романова
Ответ Надумочка
Янкины тонкие и звонкие падают с прыжков, а "неэстетичная" Камила - нет. Что-то в ее картине мире неправильно)). Без претензий к самим девочкам, только к бестактной неумной женщине Яне.
ЯНКИНЫ ПОЖАЛУЙСТА ЖИВИТЕ СВОЕЙ ЖИЗЬЮ И СВОИМИ КУМИРАМИ. Я ещё не видела ,чтобы из Хрустального комментировали катание других и вес каждого ,а почему? ПОТОМУ ЧТО ЗАНЯТЫ ДЕЛОМ.
+7
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Sportsfan
Ответ Nokolay Fomi4ev
Комментарий удален модератором
В прошлом сезоне у Валиевой был такой же вес. А также не было ультра си на КП. Советую пересмотреть все соревнования прошлого сезона, прежде чем хамить другим с умным видом.
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Peter Varfolomeyev
Жесть, как же деградировала женская одиночка после ухода ТЩК. Самый неинтересный вид. Представляете, чтобы Трусова и Щербакова пол-программы на своих КП сделали из дупелей.
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Peter Varfolomeyev
Ответ Anna
ТЩК были замотивированы, ради чего убиваться сейчас девочкам? Ради Волжского пируэта?
Они члены сборной и им платят зарплату. И уж точно не за программы из одних дупелей.
+6
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Lennuci
Ответ Anna
ТЩК были замотивированы, ради чего убиваться сейчас девочкам? Ради Волжского пируэта?
При допуске на международныe соревы многим вообще бы ничего не светило, просто бы туда не попали.
Сейчас шансов у всех хоть заработать больше.
Но опять не так. Хотим на бешки, где тарелки без призовых победителям дарят и на ГП где призовые, как на Мордовских Узорах.
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nadenki
Ответ RusVector
Что-то плохо у учениц Тутберидзе! Как бы ЧР не проиграть! Щербакова, возращайся, подстрахуешь!
Одно и то же пение который год. :-Всё у учениц Э.Т пропало;)))) Стабильность
+2
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Irina29
Ответ RusVector
Что-то плохо у учениц Тутберидзе! Как бы ЧР не проиграть! Щербакова, возращайся, подстрахуешь!
Сейчас бы в сентябре о перспективах на ЧР рассуждать 😂👍
+1
0
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Алексей Токарев
Ответ Nokolay Fomi4ev
Вероника Жилина единственная из всех приземлила чистый квад! Молодец!
Чем важнее соревнования, тем меньше у неё чистых прыжков.
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Люба Люба
Ответ RusVector
Мда, Сашка наверное, сидит и думает, и чего я в сезон не пошла? Она и с одним квадом может на пъедестале быть с такими соперницами!
Мы же все видели Сашу в прошлом сезоне. Зачем эти разговоры?
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Милена Романова
Ответ Alina Kernes
Так и я о чем! Там бы и Косторная ещё посоревновалась))
И ты наверное сама тоже ))))))))
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Alina Kernes
Ответ RusVector
Мда, Сашка наверное, сидит и думает, и чего я в сезон не пошла? Она и с одним квадом может на пъедестале быть с такими соперницами!
Так и я о чем! Там бы и Косторная ещё посоревновалась))
+5
-4
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Nokolay Fomi4ev
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Вероника Жилина единственная из всех приземлила чистый квад! Молодец!
+14
-13
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Люба Люба
Яна видела, надеюсь, показалку)) Камила " без эстетики" затмила ее эстетичных девочек)) как-то так!
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Peter Varfolomeyev
Если посчитать базовую стоимость накатанного, то получается Жилина, Петросян и Горбачева лучше всех готовы к сезону? Мда...
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Люба Люба
Ответ Alina Kernes
О как. Квады не нужны стали. Исторический момент
Вы ОП с ЧР спутали похоже))(( развивайтесь)
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Адриана
Ответ Alina Kernes
О как. Квады не нужны стали. Исторический момент
Нет, исторические моменты должны быть на соревнованиях, а на КП показывают программы.
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-1
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Anna
Ответ Peter Varfolomeyev
Они члены сборной и им платят зарплату. И уж точно не за программы из одних дупелей.
Ничего, что девочка утром травмировалась? Ей что теперь убиться ради старта, который даже соревнованием не является?
0
0
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Alina Kernes
Ответ RusVector
Что-то плохо у учениц Тутберидзе! Как бы ЧР не проиграть! Щербакова, возращайся, подстрахуешь!
Да. Она бы с двойным акселем смотрелась очень органично
+2
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