Глава Global Athlete: «Представителям США следует разрешить присутствовать на слушаниях по делу Валиевой, чтобы не было никаких закулисных сделок»
Глава Global Athlete раскритиковал CAS за недопуск США на слушания по делу Валиевой.
Ранее олимпийская сборная США по фигурному катанию обратилась в Спортивный арбитражный суд с просьбой предоставить место для своего представителя на слушаниях по делу российской фигуристки, но CAS ответил отказом.
«Почему CAS не допускает открытого и прозрачного судебного разбирательства, чтобы можно было добиться справедливости?
Этим спортсменам есть что терять, им следует разрешить присутствовать на слушаниях, чтобы не было никаких закулисных сделок», – заявил глава международного движения спортсменов Global Athlete Роб Келер.
Свежие детали суда по Валиевой: дело ведет лучший адвокат США, а у Камилы очень необычные требования
Для справки: дело её ямайской ровесницы длилось дольше и никто при этом не вякал, включая ВАДА.
Инфу дали только после совершеннолетия и вынесения решения. А она тоже соревновалась с американцами, но на турнирах ниже рангом ОИ.
они ждут только золото .