Глава Global Athlete: «Представителям США следует разрешить присутствовать на слушаниях по делу Валиевой, чтобы не было никаких закулисных сделок»

Теги сборная России допинг CAS Олимпиада-2022 женское катание Роб Келер Камила Валиева Фигурное катание

Глава Global Athlete раскритиковал CAS за недопуск США на слушания по делу Валиевой.

Ранее олимпийская сборная США по фигурному катанию обратилась в Спортивный арбитражный суд с просьбой предоставить место для своего представителя на слушаниях по делу российской фигуристки, но CAS ответил отказом. 

«Почему CAS не допускает открытого и прозрачного судебного разбирательства, чтобы можно было добиться справедливости?

Этим спортсменам есть что терять, им следует разрешить присутствовать на слушаниях, чтобы не было никаких закулисных сделок», – заявил глава международного движения спортсменов Global Athlete Роб Келер. 

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13 комментариев

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Anisu
))) Что им терять? Пусть посмотрят прокаты Карэн Чен во время заседаний и насладятся
+12
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+11
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Беглый*
Ответ Velirpa
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То есть все эти международные суды продажные, но Вада, раздувшая эту историю, при этом чиста, как слеза младенца???
+11
-1
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Лакс
Ответ Velirpa
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подскажите куда надо занести - я добавлю. )
Для справки: дело её ямайской ровесницы длилось дольше и никто при этом не вякал, включая ВАДА.
Инфу дали только после совершеннолетия и вынесения решения. А она тоже соревновалась с американцами, но на турнирах ниже рангом ОИ.
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Владислава Крюкова
Т. Е. Американцы сомневаются в честности американского арбитра? 😄
+5
0
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Lapo Elkann
А здесь твердили " американцы ждут серебряные медали ".
они ждут только золото .
+4
-1
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Любитель_ФК
Так там в самом суде и среди адвокатов половина американцев, а вторая половина англичан, какое еще представительство вам необходимо? Какие еще закулисные дела могут осуществить ваши же представители? Не доверяете уже своим, вот это дела?
+3
0
+3
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polinarmax
а с чего это вдруг, что они там забыли? перебесятся, никто их туда не пустит
+2
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Ann P
Они что считают себя особенными? Во лбу звезда горит!
+2
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Лакс
Ответ Anisu
))) Что им терять? Пусть посмотрят прокаты Карэн Чен во время заседаний и насладятся
И плач Винсента.
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FanofKamilaValieva
Удивительно ! Так прозрачно появилась и фамилии "защищенное лицо".
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Syndycate
А ******** им не завернуть?🤣
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polinarmax
Ответ Anisu
))) Что им терять? Пусть посмотрят прокаты Карэн Чен во время заседаний и насладятся
лучшее 😂👍
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