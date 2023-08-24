Тарасова о желании американцев иметь представителя на слушаниях по делу Валиевой: «США выражают недоверие к тем, кому поручено разбираться в этой истории»

Теги Татьяна Тарасова сборная России допинг CAS сборная США Олимпиада-2022 женское катание Р-Спорт Камила Валиева Фигурное катание

Татьяна Тарасова считает, что фигуристы сборной США демонстрируют недоверие CAS.

Олимпийская сборная США обратилась в Спортивный арбитражный суд с просьбой предоставить место для своего представителя на слушаниях по делу Камилы Валиевой

«Я считаю, что таким образом Соединенные Штаты выражают недоверие к тем, кому поручено разбираться в этой истории.

Я думаю, это никак не повлияет на ход процесса. Но мне кажется, им и не разрешат, ведь тогда подобное можно разрешить кому угодно», – сказала Тарасова.

Слушания по делу Валиевой пройдут 26-29 сентября в закрытом режиме.

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2 комментария

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Anna Stefan
===фигуристы сборной США демонстрируют недоверие CAS.==
Если так, не может ли это расцениваться как оскорбление суда???
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+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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