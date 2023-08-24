Тарасова о желании американцев иметь представителя на слушаниях по делу Валиевой: «США выражают недоверие к тем, кому поручено разбираться в этой истории»
Татьяна Тарасова считает, что фигуристы сборной США демонстрируют недоверие CAS.
Олимпийская сборная США обратилась в Спортивный арбитражный суд с просьбой предоставить место для своего представителя на слушаниях по делу Камилы Валиевой.
«Я считаю, что таким образом Соединенные Штаты выражают недоверие к тем, кому поручено разбираться в этой истории.
Я думаю, это никак не повлияет на ход процесса. Но мне кажется, им и не разрешат, ведь тогда подобное можно разрешить кому угодно», – сказала Тарасова.
Слушания по делу Валиевой пройдут 26-29 сентября в закрытом режиме.
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Если так, не может ли это расцениваться как оскорбление суда???