Тарасова о желании американцев иметь представителя на слушаниях по делу Валиевой: «США выражают недоверие к тем, кому поручено разбираться в этой истории»

Татьяна Тарасова считает, что фигуристы сборной США демонстрируют недоверие CAS.

Олимпийская сборная США обратилась в Спортивный арбитражный суд с просьбой предоставить место для своего представителя на слушаниях по делу .

«Я считаю, что таким образом Соединенные Штаты выражают недоверие к тем, кому поручено разбираться в этой истории.

Я думаю, это никак не повлияет на ход процесса. Но мне кажется, им и не разрешат, ведь тогда подобное можно разрешить кому угодно», – сказала .

Слушания по делу Валиевой пройдут 26-29 сентября в закрытом режиме.

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