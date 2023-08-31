Панель CAS решит, сможет ли представитель сборной США присутствовать на слушаниях по делу Валиевой

Теги сборная России допинг CAS сборная США Олимпиада-2022 женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Генсек CAS ответил на запрос сборной США о присутствии на слушаниях по делу Валиевой.

24 августа олимпийская команда США обратилась в Спортивный арбитражный суд с просьбой предоставить место для своего представителя на слушаниях по делу российской фигуристки. 

Слушания по делу Валиевой против РУСАДА, ISU и WADA пройдут 26-29 сентября. 

«Поскольку ни одна из сторон не потребовала проведения публичных слушаний, ваш запрос был передан панели CAS, которая примет решение, может ли представитель присутствовать на слушаниях. 

Что касается прозрачности, хочу обратить ваше внимание на тот факт, что разбирательства в CAS в целом являются конфиденциальными. Но учитывая масштаб данного дела, CAS опубликует несколько пресс-релизов, чтобы осветить ход арбитража. 

Кроме того, окончательное решение также будут обнародовано», – говорится в письме генсека CAS Матье Риба. 

Валиева сдала положительную пробу на триметазидин на чемпионате России в декабре 2021 года. Об этом стало известно во время Олимпийских игр в феврале 2022-го. В составе сборной России фигуристка выиграла золото командного олимпийского турнира, сборная США заняла второе место. 

Награждение на Олимпиаде проведено не было из-за начавшегося антидопингового расследования в отношении россиянки. 

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14 комментариев

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Ритт
Всё равно все прекрасно понимают, что выиграли командник россияне! На ОИ допинга не было у Камилы. А если б ее заменили на любую другую девочку, все равно медаль золотая была бы у России!
Неприятное поведение американской команды! Вымогают просто золото себе.
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Delirium
final award- это "окончательное решение", а не "окончательные результаты соревнований". Исправьте.
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Delirium
Ответ Ритт
Всё равно все прекрасно понимают, что выиграли командник россияне! На ОИ допинга не было у Камилы. А если б ее заменили на любую другую девочку, все равно медаль золотая была бы у России! Неприятное поведение американской команды! Вымогают просто золото себе.
Не важно, кто что понимает. Амеры хотят на халяву срубить статус олимпийских чемпионов. Это ж деньги, спонсорские контракты и т.д.
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Montenegro Serbian
Ответ Forever Alone
"Но учитывая масштаб данного дела" И чем же данное дело отличается от всех остальных, двуличные свиньи.
Да вроде всем, не?
1) Речь идёт о возможном пераспределении 3-х комплектов медалей. В том числе и золотых.
2) Касается целых 3-х команд из 4 человек в каждой (даже 4-х команд, ибо если лишат золотых медалей, то в бронзовые заедут те, кто остался изначально на 4 месте)
3) Основное лицо против которого ведётся дело, несовершеннолетняя девушка.

Чë, дофига таких дел и кейсов? И масштаб имеется и резонанс хороший.
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Darya-yeNoor
Вот тут панель правильный перевод от спортс с гугл-транслейтером.
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Forever Alone
"Но учитывая масштаб данного дела"

И чем же данное дело отличается от всех остальных, двуличные свиньи.
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Доктор*
Весь спорт через панель...
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Igor Pivovarov
Ответ Montenegro Serbian
Тут самое главное чтобы добирались до самих слушаний) А то выясниться что раз Валиева защищённое лицо, то её должны представлять в качестве свидетелей её родственники, а значит придётся ждать дедушку Валиевой......а он в кругосветку отправился вместе с Конюховым)
Иван Фёдорович Крузенштерн какой-то, а не дедушка!
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Ринат Газимьзянов
Может даже быть такое что Валиеву накажут, но медаль американцам не отдадут за командник.
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