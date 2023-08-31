Панель CAS решит, сможет ли представитель сборной США присутствовать на слушаниях по делу Валиевой

Генсек CAS ответил на запрос сборной США о присутствии на слушаниях по делу Валиевой.

24 августа олимпийская команда США обратилась в Спортивный арбитражный суд с просьбой предоставить место для своего представителя на слушаниях по делу российской фигуристки.

Слушания по делу Валиевой против РУСАДА, ISU и WADA пройдут 26-29 сентября.

«Поскольку ни одна из сторон не потребовала проведения публичных слушаний, ваш запрос был передан панели , которая примет решение, может ли представитель присутствовать на слушаниях.

Что касается прозрачности, хочу обратить ваше внимание на тот факт, что разбирательства в CAS в целом являются конфиденциальными. Но учитывая масштаб данного дела, CAS опубликует несколько пресс-релизов, чтобы осветить ход арбитража.

Кроме того, окончательное решение также будут обнародовано», – говорится в письме генсека CAS Матье Риба.

сдала положительную пробу на триметазидин на чемпионате России в декабре 2021 года. Об этом стало известно во время Олимпийских игр в феврале 2022-го. В составе сборной России фигуристка выиграла золото командного олимпийского турнира, сборная США заняла второе место.

Награждение на Олимпиаде проведено не было из-за начавшегося антидопингового расследования в отношении россиянки.