Панель CAS решит, сможет ли представитель сборной США присутствовать на слушаниях по делу Валиевой
Генсек CAS ответил на запрос сборной США о присутствии на слушаниях по делу Валиевой.
24 августа олимпийская команда США обратилась в Спортивный арбитражный суд с просьбой предоставить место для своего представителя на слушаниях по делу российской фигуристки.
Слушания по делу Валиевой против РУСАДА, ISU и WADA пройдут 26-29 сентября.
«Поскольку ни одна из сторон не потребовала проведения публичных слушаний, ваш запрос был передан панели CAS, которая примет решение, может ли представитель присутствовать на слушаниях.
Что касается прозрачности, хочу обратить ваше внимание на тот факт, что разбирательства в CAS в целом являются конфиденциальными. Но учитывая масштаб данного дела, CAS опубликует несколько пресс-релизов, чтобы осветить ход арбитража.
Кроме того, окончательное решение также будут обнародовано», – говорится в письме генсека CAS Матье Риба.
Валиева сдала положительную пробу на триметазидин на чемпионате России в декабре 2021 года. Об этом стало известно во время Олимпийских игр в феврале 2022-го. В составе сборной России фигуристка выиграла золото командного олимпийского турнира, сборная США заняла второе место.
Награждение на Олимпиаде проведено не было из-за начавшегося антидопингового расследования в отношении россиянки.
Неприятное поведение американской команды! Вымогают просто золото себе.
1) Речь идёт о возможном пераспределении 3-х комплектов медалей. В том числе и золотых.
2) Касается целых 3-х команд из 4 человек в каждой (даже 4-х команд, ибо если лишат золотых медалей, то в бронзовые заедут те, кто остался изначально на 4 месте)
3) Основное лицо против которого ведётся дело, несовершеннолетняя девушка.
Чë, дофига таких дел и кейсов? И масштаб имеется и резонанс хороший.
И чем же данное дело отличается от всех остальных, двуличные свиньи.