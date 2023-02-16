Первенство России среди юниоров. Федотов, Лазарев, Дикиджи, Угожаев, Федоров, Кутовой выступят с произвольными программами

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16 февраля на первенстве России среди юниоров по фигурному катанию юноши представят произвольные программы. После короткой лидирует Арсений Федотов.

Первенство России среди юниоров

Пермь

Юноши

Произвольная программа

Начало – 11:15 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Александр Голубев

2. Арсений Димитриев

3. Максим Автушенко

4. Тимофей Столяренко

5. Михаил Полянский

6. Николай Логинов

Вторая разминка

7. Федор Зонов

8. Эдуард Карартынян

9. Андрей Кутовой

10. Кирилл Андрусик

11. Кирилл Сарновский

12. Семен Соловьев

Третья разминка

13. Никита Сарновский

14. Григорий Федоров

15. Николай Угожаев

16. Владислав Дикиджи

17. Лев Лазарев

18. Арсений Федотов

Положение после короткой программы

1. Арсений Федотов – 87,81

2. Лев Лазарев – 85,69

3. Владислав Дикиджи – 81,98

4. Николай Угожаев – 81,78

5. Григорий Федоров – 81,76

6. Никита Сарновский – 80,90

7. Семен Соловьев – 79,50

8. Кирилл Сарновский – 76,53

9. Кирилл Андрусик – 74,92

10. Андрей Кутовой – 74,70

11. Эдуард Карартынян – 74,45

12. Федор Зонов – 74,02

13. Николай Логинов – 72,30

14. Михаил Полянский – 71,83

15. Тимофей Столяренко – 71,50

16. Максим Автушенко – 69,70

17. Арсений Димитриев – 66,88

18.  Александр Голубев – 66,13

Расписание первенства России среди юниоров по фигурному катанию. Там выступят Жилина, Титова, Федотов, Лазарев, Чикмарева и Янченков 

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