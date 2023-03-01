Финал Гран-при России. КМС. Федотов, Лазарев, Федоров, Дикиджи, Угожаев, Никита Сарновский выйдут на лед с короткими программами

2 марта в финале Гран-при России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге юноши представят короткие программы.

Финал Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

Санкт-Петербург

Юноши

Короткая программа

Начало – 18.05 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Семен Соловьев

2.

3.

4. Эдуард Карартынян

5. Никита Сарновский

6. Николай Логинов

Вторая разминка

7. Лев Лазарев

8.

9. Григорий Федоров

10.

11.

12. Кирилл Сарновский

Расписание трансляций финала Гран-при России по фигурному катанию. Там выступят Валиева, Туктамышева, Акатьева и другие