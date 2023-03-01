Финал Гран-при России. КМС. Федотов, Лазарев, Федоров, Дикиджи, Угожаев, Никита Сарновский выйдут на лед с короткими программами

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2 марта в финале Гран-при России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге юноши представят короткие программы.

Финал Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

Санкт-Петербург

Юноши

Короткая программа

Начало – 18.05 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Семен Соловьев

2. Николай Угожаев

3. Арсений Федотов

4. Эдуард Карартынян

5. Никита Сарновский

6. Николай Логинов

Вторая разминка

7. Лев Лазарев

8. Федор Зонов

9. Григорий Федоров

10. Владислав Дикиджи

11. Андрей Кутовой

12. Кирилл Сарновский

Расписание трансляций финала Гран-при России по фигурному катанию. Там выступят Валиева, Туктамышева, Акатьева и другие

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13 комментариев

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jasonbrowdy
Ответ garovatat
Однако я не обязана желать им побед, верно? да, не хочу для них пьедестала, хочу его для других спортсменов, и что? А на юниорские пары мне пока не очень интересно, кроме пермских правда)
Ты яркий пример в конец опустившегося фаната тшт) тебе не стремно быть в роли клоуна местного?)
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Anneta28
Левушке желаю взять реванш и победить!
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Лиза Михайлова
Интересно... Сможет ли Лев взять реванш? Было бы славно, если бы Лев с Арсением откатали бы так же здорово как и на Первенстве)))
Хотя это же пацаны))) От них можно всякого ожидать 😂 Возможна и полная рокировка местами.
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lepestok
болею только за Льва и Арсения
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-2
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Елизавета Смородина
А я буду наслаждаться катанием Федора Зонова. И наплевать на то, что у него нет старших прыжков.
+1
0
+1
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garovatat
Ответ Jessi
Сходите ещё пожелайте провала спортсменам Плющенко в ветку с парниками ЧА. И главное, не забудьте тему с юниорским ЧМ, там ученик Плющенко тоже выступает )
Однако я не обязана желать им побед, верно? да, не хочу для них пьедестала, хочу его для других спортсменов, и что? А на юниорские пары мне пока не очень интересно, кроме пермских правда)
0
-2
-2
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Lavkaspice
Феде Зонову одолеть триксели и остальные тройные и сольные, и в каскадах. Надо, Федя, надо!!!!!
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Jessi
Ответ garovatat
Федотов, Лазарев, Дикиджи, Федоров - хотелось бы такого местоопределения)) Сарновские за скобками
Сходите ещё пожелайте провала спортсменам Плющенко в ветку с парниками ЧА. И главное, не забудьте тему с юниорским ЧМ, там ученик Плющенко тоже выступает )
+2
-2
0
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Самая цитируемая и вообще недура
Арсу и Льву красивой зарубы 💪
+2
-2
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Додик Аксель
На первенстве среди юниоров блистали Федотов и Лазарев, где Арсений стал победителем. Между ними и сейчас, скорей всего, развернётся борьба за первое и второе место. Всем ребятам удачных прокатов !
+2
-2
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garovatat
Федотов, Лазарев, Дикиджи, Федоров - хотелось бы такого местоопределения)) Сарновские за скобками
+1
-3
-2
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Елена Силкина
Дикиджи победы! Хватит уже малышне проигрывать.
+1
0
+1
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Loliloo
Никите сделать все ультра си!
+3
-3
0
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