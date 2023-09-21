Фролова о переходе в группу Рукавицына: «Мне очень нравится, я как будто зажила другой жизнью»

Фигуристка Анна Фролова считает, что «зажила другой жизнью» после смены тренера.

Фролова входила в группу Сергея Давыдова, но в мае перешла к Евгению Рукавицыну.

«Мне очень нравится, я как будто зажила другой жизнью. Очень комфортная команда, отношение, приятно работать в таком коллективе. Ты приходишь на тренировку не с настроением: «Сейчас будет сложно», а с настроением: «Я смогу, даже если будет сложно», мне помогут, меня поддержат», – сказала фигуристка.

Сегодня Фролова выиграла короткую программу на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга.

«Насчет планов и ставок пока не буду загадывать, предпочитаю жить здесь и сейчас, просто работать, совершенствоваться с каждым днем», – отметила она.