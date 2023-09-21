Фролова о переходе в группу Рукавицына: «Мне очень нравится, я как будто зажила другой жизнью»

Теги сборная России женское катание Евгений Рукавицын Кубок Санкт-Петербурга Анна Фролова Фигурное катание

Фигуристка Анна Фролова считает, что «зажила другой жизнью» после смены тренера.

Фролова входила в группу Сергея Давыдова, но в мае перешла к Евгению Рукавицыну.

«Мне очень нравится, я как будто зажила другой жизнью. Очень комфортная команда, отношение, приятно работать в таком коллективе. Ты приходишь на тренировку не с настроением: «Сейчас будет сложно», а с настроением: «Я смогу, даже если будет сложно», мне помогут, меня поддержат», – сказала фигуристка.

Сегодня Фролова выиграла короткую программу на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга.

«Насчет планов и ставок пока не буду загадывать, предпочитаю жить здесь и сейчас, просто работать, совершенствоваться с каждым днем», – отметила она.

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7 комментариев

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Док Аксель
Хорошо, что Анне комфортно в новой команде и она с радостью и хорошим настроением входит в новый сезон. Удачи и без травм.
+3
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N-fox
Жду Анну в сезоне. Она интересная катальщица, прекрасно презентует программы. Судя по ее первым впечатлениям, перезагрузка удалась.
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Anna Stefan
=== Очень комфортная команда, отношение===
Не может быть. Нугуманова не даст соврать)))
+2
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galik55
Самое главное , чтобы самой нравилось. Адаптации в новом штабе, ждем , очень импонирует твое катание.
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Белые Росы
Ответ Zbra
Одна красивая экс-фигуристка наверняка прочтет это с некоторым удивлением :)
И с удивлением прочтут слова Фроловой в прежнем тренерском штабе
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elenaa
А мне программы прошлогодние Анны больше нравились, хотя здесь еще произвольную не катала, как то мне жаль что она ушла от Давыдова, у него есть девочки с ультра си, а у Руковицина нет....хотя удачи Анне в любом случае
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