Анна Фролова: «Мне приписали, что я перешла то ли за Армению, то ли за Азербайджан. И вот теперь Греция. Мне никогда не предлагали перейти в другую страну»

Фигуристка Анна Фролова поделилась мнением о конкуренции в сборной России.

— В женском одиночном катании в основном побеждают девочки 15-17 лет. Насколько было сложно принять решение продолжать карьеру, учитывая, что подрастает молодежь?

— Я приняла это решение, не исходя из того, что хочу все время выигрывать, быть лучшей. Это, конечно, каждому хочется в разной мере, но я просто люблю кататься. И не смогу без этого.

Нигде не видела такого правила, что нельзя кататься, если ты не претендуешь на все первые места. Буду ли я занимать призовые места — это уже зависит от работы, от того, как будут складываться обстоятельства. То, что я понимаю всегда, — хочу кататься, мне нравится работать и тренироваться.

— Был ли вариант с переходом в другую страну? Ходили разные слухи. Буквально сегодня прочитал про Грецию.

— Это вообще кошмар какой-то. Особенно когда год с переломом просидела. Мне приписали, что я перешла кататься то ли за Армению, то ли за Азербайджан. И вот теперь Греция. Мне никогда не предлагали перейти в другую страну. Откуда вообще берутся эти слухи? Нельзя так, – сказала .