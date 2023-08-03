Светлана Соколовская: «Мне не пришлось объяснять Трусовой, что рядом не конкуренты, а друзья. Саша поняла это сама»

Теги сборная России мужское катание женское катание Евгений Рукавицын Александр Самарин Светлана Соколовская Александра Трусова Артур Даниелян Р-Спорт Анна Фролова Фигурное катание

Евгений Рукавицын и Светлана Соколовская рассказали, как поддерживают теплые отношения в коллективе.

Алиев и Самарин много раз рассказывали, что дружат. Как считаете, это пошло от вас?

Рукавицын: Мы думаем, что да, они подружились, глядя на нас. И на эту тему много могу привести примеров. Если на сборе у кого-то день рождения, все сидят за одним общим столом, общаются, произносят тосты, и все это происходит очень гармонично, адекватно и порядочно.

У нас складываются компании детей, и все разношерстные. Смотрим, сегодня пошли вместе гулять два моих ученика, три Светы. Завтра – наоборот. И мы этому очень радуемся. Тренеры в наших командах тоже общаются, мы видим, как они обсуждают подбор музыки, какие-то другие моменты. Причем это уже происходит без нашего ведома. И это тоже преемственность!

Соколовская: Были такие случаи, когда кто-то покидал наш коллектив. Говорю именно так – «наш». Но это тоже нормально. Они хорошие люди, просто не сложилось. А остались с нами наши люди.

– Светлана Владимировна, когда к вам пришла звездная спортсменка, Саша Трусова, вам пришлось ей объяснять, что рядом не конкуренты, а друзья?

Соколовская: Саша поняла это сама. Как поняли это и Артур Даниелян, и Аня Фролова, перешедшие к Жене. Мы ничего им не объясняем – они все видят сами.

Рукавицын: К тому же они сами в какой-то степени наслышаны об атмосфере у нас. Поэтому, в том числе, и тянутся к нам. Как нам кажется, адаптируются очень быстро.

– Но ведь психологи и тренеры часто учат спортсменов ненавидеть соперников.

Рукавицын: Это против природы. И мы так делать никогда не будем. Это совершенно без ложного пафоса, и это правда не про нас.

Материалы по теме

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
тем временем саша: у меня нет подруг. В фигурном катании их быть не может
+21
-6
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ну так в группе у Соколовской у Саши и правда нет конкурентов. Соня могла бы навязать борьбу, но у нее сейчас другие проблемы.
Правда даже при выигрыше на этапе кубка Соколовская была недовольна Соней. Вопрос, позволила бы она себе такое по отношению к Саше
+15
-4
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
У Саши нет друзей в ФК, а то что там ученицы Соколовской, так они действительно не конкуренты для Трусовой, а значит могут быть друзьями, хотя Самоделкина два раза в прошлом сезоне обыграла Трусову, как она может быть подругой? Но теперь все в прошлом, ни Самоделкина, ни сама Трусова не являются конкурентами ни для кого из лидеров и этот вопрос, почему так получилось, надо задать прежде всего самой Соколовской.
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
конечно не конкуренты кто там конкурент? Самоделкина, которую Соколовская вернула на уровень первого года по юниорам?
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Anna Morgan
там не такой конкуренции как в группе тутберидзе. где все друг на друга смотрят, там рядом молодежь подпирает. плюс все хотят только золото, даже. как говорят, ботинки трусовой ще и косторная прятали, то есть буллили попросту. Еще какой-то случай дедовщины описывали с хромых. за йогурты друг друга закладывают. Безумные родители, которые многое отдали , чтобы их дитяко попало в грибную группу, и которые жду отдачи. Игры на выживание, постоянный стресс, подавляющая тутберидзе, конечно, откуда тут друзьям взяться
Вы хоть перечитайте что наваяли)
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Татьяна Вересова
Теплая атмосфера, как мы видим, не мешает достигать высочайших результатов
У кого из этой группы высочайшие результаты? Только не говорите про Кондратюка)))
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Mion
Ну так в группе у Соколовской у Саши и правда нет конкурентов. Соня могла бы навязать борьбу, но у нее сейчас другие проблемы. Правда даже при выигрыше на этапе кубка Соколовская была недовольна Соней. Вопрос, позволила бы она себе такое по отношению к Саше
тем более, не факт, что Саша вообще планирует продолжать соревноваться
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
у Саши нет подруг)
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Anna Morgan
там не такой конкуренции как в группе тутберидзе. где все друг на друга смотрят, там рядом молодежь подпирает. плюс все хотят только золото, даже. как говорят, ботинки трусовой ще и косторная прятали, то есть буллили попросту. Еще какой-то случай дедовщины описывали с хромых. за йогурты друг друга закладывают. Безумные родители, которые многое отдали , чтобы их дитяко попало в грибную группу, и которые жду отдачи. Игры на выживание, постоянный стресс, подавляющая тутберидзе, конечно, откуда тут друзьям взяться
У Соколовской нет не только конкуренции, но и результатов в ЖО. Этим всё сказано.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Соколовская, видимо, не смотрела интервью с Утяшевой.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Так какая же там конкуренция. Группа восстановления сбитых лётчиков.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Там нет у Саши фигуристки конкурентов.
Они в другом штабе.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Роза Чернова
У Соколовской нет не только конкуренции, но и результатов в ЖО. Этим всё сказано.
Зато грибищи корзинами.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Она сама сказала, что друзей у нее нет
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ AAPolyansky
слово дружба в русском языке имеет только один смысл. для просто отношений в коллективе используется словосочетание товарищеские отношения. Соколовская сказала - друзья
И часто вы используете словосочетание "товарищеские отношения"? Саша говорила о тесной духовной связи, а Соколовская о взаимной привязанности и то и то можно назвать дружбой. Но зачем это объяснять людям которым лишь бы похейтить.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Kript
Как это противоречит сказанному? Саша говорила о близких подругах, тут же речь идет о дружбе в коллективе. Вы серьезно этого не понимаете?
А вы прям знаете примеры, где открыто ненавидят друг друга? В любой группе фигуристы говорят, что поддерживают хорошие отношения, но это конечно же не дружба. У Соколовской просто не было группы девочек, которые борются за первые места на самом высоком уровне, вот тогда бы интересно было ее послушать, что она расскажет про "дружбу" в коллективе
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А Нугуманова? Поняла?🤔
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Стоп-стоп, а как же "нет подруг"?
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
"не конкуренты, а друзья" и после этого саша перестала стараться. вспомнился сериал О новый дивный мир, где люди принимали таблетки и не чувствовали негативных эмоции и чувство соперничество и т.д. разные чувства людей которые мешают тем кто наверху управлять ими. и там один персонаж сериала перестаёт употреблять таблетки, вот тогда у нее просыпается все человеческие чувство которые были подавлены.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Так у Саши у Соколовской нет конкурентов , она главная звезда . Соня ей не конкурент , а больше и нет никого .
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Даниил Александров
тем временем саша: у меня нет подруг. В фигурном катании их быть не может
Как это противоречит сказанному? Саша говорила о близких подругах, тут же речь идет о дружбе в коллективе. Вы серьезно этого не понимаете?
+7
-7
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Kript
Как это противоречит сказанному? Саша говорила о близких подругах, тут же речь идет о дружбе в коллективе. Вы серьезно этого не понимаете?
слово дружба в русском языке имеет только один смысл. для просто отношений в коллективе используется словосочетание товарищеские отношения. Соколовская сказала - друзья
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий