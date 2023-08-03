Светлана Соколовская: «Мне не пришлось объяснять Трусовой, что рядом не конкуренты, а друзья. Саша поняла это сама»

Евгений Рукавицын и Светлана Соколовская рассказали, как поддерживают теплые отношения в коллективе.

– и много раз рассказывали, что дружат. Как считаете, это пошло от вас?

Рукавицын: Мы думаем, что да, они подружились, глядя на нас. И на эту тему много могу привести примеров. Если на сборе у кого-то день рождения, все сидят за одним общим столом, общаются, произносят тосты, и все это происходит очень гармонично, адекватно и порядочно.

У нас складываются компании детей, и все разношерстные. Смотрим, сегодня пошли вместе гулять два моих ученика, три . Завтра – наоборот. И мы этому очень радуемся. Тренеры в наших командах тоже общаются, мы видим, как они обсуждают подбор музыки, какие-то другие моменты. Причем это уже происходит без нашего ведома. И это тоже преемственность!

Соколовская: Были такие случаи, когда кто-то покидал наш коллектив. Говорю именно так – «наш». Но это тоже нормально. Они хорошие люди, просто не сложилось. А остались с нами наши люди.

– Светлана Владимировна, когда к вам пришла звездная спортсменка, Саша Трусова, вам пришлось ей объяснять, что рядом не конкуренты, а друзья?

Соколовская: Саша поняла это сама. Как поняли это и , и , перешедшие к Жене. Мы ничего им не объясняем – они все видят сами.

Рукавицын: К тому же они сами в какой-то степени наслышаны об атмосфере у нас. Поэтому, в том числе, и тянутся к нам. Как нам кажется, адаптируются очень быстро.

– Но ведь психологи и тренеры часто учат спортсменов ненавидеть соперников.

Рукавицын: Это против природы. И мы так делать никогда не будем. Это совершенно без ложного пафоса, и это правда не про нас.