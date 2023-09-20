Гран-при среди юниоров. Хагара, Какиучи, Росси, Санчес покажут короткие программы

21 сентября юноши представят короткие программы на Гран-при среди юниоров.

Гран-при среди юниоров

5-й этап

Будапешт, Венгрия

Юноши

Короткая программа

Начало – 11.15 по московскому времени. Прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.

Первая разминка

4. Ким Хен Ем (Южная Корея)

5. Александр Власенко (Венгрия)

Вторая разминка

6. Хару Какиучи (Япония)

7. Адам Хагара (Словакия)

8. Дэвид Хоус (Канада)

Третья разминка

12. Джейкоб Санчес (США)

15. Константин Супаташвили (Грузия)

Четвертая разминка

17. Эдоардо Луиджи Профайзер (Италия)

20. Маттео Нальбоне (Италия)

Пятая разминка

22. Наоки Росси (Швейцария)

25. Юдонг Чен (Китай)