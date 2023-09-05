Дэвис и Смолкин, Грассль, Куракова, Гленн, Васильев и Эгадзе выступят на мемориале Непелы 28-30 сентября

Теги танцы на льду сборная Канады сборная США сборная Великобритании сборная Чехии сборная Италии сборная Финляндии сборная Венгрии сборная Израиля мужское катание женское катание Мемориал Ондрея Непелы сборная Латвии Майкл Парсонс сборная Грузии Эмбер Гленн Денис Васильев сборная Словакии сборная Польши Чха Чжун Хван Марджори Лажуа Захари Лага Ю Ен Вадим Колесник Марк Городницкий Кэролин Грин Лайла Фир Льюис Гибсон Екатерина Куракова Даниэль Грассль Надя Башинска Питер Бомон Диана Дэвис Глеб Смолкин Хэ Ин Ли Габриэле Франджипани Александр Власенко Лара Наки Гутманн Натали Ташлерова Филип Ташлер Юка Орихара Юхо Пиринен Максим Наумов Ника Эгадзе Маделин Скизас Эмилия Зингас Ким Чхэ Ен Ким Хен Ем Адам Хагара Фигурное катание

Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступят на мемориале Ондрея Непелы 28-30 сентября.

Турнир пройдет в словацкой Братиславе. Дэвис и Смолкин в этом сезоне представляют сборную Грузии.

В заявку в танцах на льду также входят Надя Башинска – Питер Бомон, Марджори Лажуа – Захари Лага (все – Канада), Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия), Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия), Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания), Кэролин Грин – Майкл Парсонс, Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США).

У мужчин выступят Даниэль Грассль, Габриэле Франджипани (Италия), Ника Эгадзе (Грузия), Чха Чжун Хван, Ким Хен Ем (Южная Корея), Максим Наумов (США), Денис Васильев (Латвия), Адам Хагара (Словакия), Александр Власенко (Венгрия), Марк Городницкий (Израиль).

Среди женщин представлены Екатерина Куракова (Польша), Эмбер Гленн (США), Маделин Скизас (Канада), Лара Наки Гутманн (Италия), Ким Чхэ Ен, Хэ Ин Ли, Ю Ен (все – Южная Корея),

Полный список участников можно посмотреть здесь.

Материалы по теме

30 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lapo Elkann
Викс, а как же паспорт Смолкина.
+15
-5
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olga.t
ну вот, начинается международный сезон!
Прекрасно, есть что смотреть и обсуждать, надоели уже сплетни и скандалы в нашем ФК.
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Katerina Sunny
Хоть до Непелы Колесник с Эмилией доедут? Интересно посмотреть.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ирина С
Ответ spf12
Уже увидели, здрасьте. Скоро опять увидите. А язвить всенепременная задача?
Видели, на американском турнире. Или они уже за пределы США куда-то выезжали? А про "язвить" - это не ко мне, я всего лишь констатировала факт.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ретроградный меркурий
Интересно будет посмотреть на форму Ю Ен,давно её не видел
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Raduga
А кто тут утверждал, что Смолкина не выпустят из США? Викс, точно)
+10
-7
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Адриана
Где Viks???? Ауууу!!!
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
arisstopane
Ответ Адриана
Где Viks???? Ауууу!!!
вот...тоже зашёл из-за него)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Irina Kistler
Ответ Lapo Elkann
Викс, а как же паспорт Смолкина.
👍😃
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Адриана
Где Viks???? Ауууу!!!
Ну погодите. Времени ещё много и Дс вполне успеют сняться)
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лиля Симонова
Ответ luisita
Глебико грин-карту оформил?
Вполне.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Акселек давай
Очень жаль, что самые талантливые фигуристы не участвуют в соревнованиях потому что так решили США, которые все еще думают, что колониальная политика актуальна и они могут навязывать свою волю другим странам.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Viktoria dek
Ответ Lapo Elkann
Викс, а как же паспорт Смолкина.
Блин, он со мной так яро спорил на этот счёт...
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Katerina Sunny
Ответ Gemma157
Ну погодите. Времени ещё много и Дс вполне успеют сняться)
Если в браке с гражданкой США, то срок ожидания грин-карты уменьшается, около года. Они в Америке с прошлой весны, так что вполне могли уже получить.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лиля Симонова
Ответ Ирина С
Ну, прекрасно. Значит Дэвисам беспокоиться не о чем, будут теперь карьеру двигать. В российских соревнованиях специально, что ли, не участвовали? Типа, "карантин" соблюдали?
Сказали же в интервью, что хотят международных соревнований. Для этого нужна гринка, делали.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
luisita
Ответ Anna Kovaleva
Неплохая ожидается битва в танцах - Ташлеры, Л. Фир/ Л. Гибсон, К. Грин/ М. Парсонс. Британцам, по идее, очень нужна победа, чтобы продолжать закрепляться в глазах судей как одна из ключевых европейских пар. А чехам хочется просто пожелать удачи, потому что катят как дышат. Надеюсь, их хоть на таком уровне не задвинут под пешеходов.
Вы канадцев зря пропустили.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Адриана
Ответ Gemma157
Ну погодите. Времени ещё много и Дс вполне успеют сняться)
Ну, в принципе, возможно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
spf12
Ответ Gemma157
Ну погодите. Времени ещё много и Дс вполне успеют сняться)
Нет. Им надо стартовать, у них рейтинг утерян. Сначала всё начинать надо.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
luisita
Ответ Raduga
А кто тут утверждал, что Смолкина не выпустят из США? Викс, точно)
Глебико грин-карту оформил?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
luisita
Ответ Лиля Симонова
А что ему мешает выехать за пределы США, грин-карта на руках имеется.
А точно имеется? Вы ее видели?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ирина С
Ответ Лиля Симонова
А что ему мешает выехать за пределы США, грин-карта на руках имеется.
Ну, прекрасно. Значит Дэвисам беспокоиться не о чем, будут теперь карьеру двигать. В российских соревнованиях специально, что ли, не участвовали? Типа, "карантин" соблюдали?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лиля Симонова
Ответ Ирина С
Видели, на американском турнире. Или они уже за пределы США куда-то выезжали? А про "язвить" - это не ко мне, я всего лишь констатировала факт.
А что ему мешает выехать за пределы США, грин-карта на руках имеется.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ирина С
Ответ Lapo Elkann
Викс, а как же паспорт Смолкина.
Обещать - не значит жениться! В прошлом сезоне они и на российские соревнования заявлялись, только никто их там так и не дождался. Давайте сначала ДС на льду увидим, а потом язвить начнём!
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
elmih
Вангую, с Эгадзе приедет САМА.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Док Аксель
Состав участников достаточно интересный, будет на кого посмотреть вначале сезона.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий