Дэвис и Смолкин, Грассль, Куракова, Гленн, Васильев и Эгадзе выступят на мемориале Непелы 28-30 сентября

Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступят на мемориале Ондрея Непелы 28-30 сентября.

Турнир пройдет в словацкой Братиславе. Дэвис и Смолкин в этом сезоне представляют сборную Грузии.

В заявку в танцах на льду также входят Надя Башинска – Питер Бомон, Марджори Лажуа – Захари Лага (все – Канада), Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия), Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия), Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания), Кэролин Грин – Майкл Парсонс, Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США).

У мужчин выступят Даниэль Грассль, Габриэле Франджипани (Италия), Ника Эгадзе (Грузия), Чха Чжун Хван, Ким Хен Ем (Южная Корея), Максим Наумов (США), Денис Васильев (Латвия), Адам Хагара (Словакия), Александр Власенко (Венгрия), Марк Городницкий (Израиль).

Среди женщин представлены Екатерина Куракова (Польша), Эмбер Гленн (США), Маделин Скизас (Канада), Лара Наки Гутманн (Италия), Ким Чхэ Ен, Хэ Ин Ли, Ю Ен (все – Южная Корея),

Полный список участников можно посмотреть здесь.