Наталья Бестемьянова: «Культура должна существовать вне политики, как и музыка Rammstein. Но мы должны думать, какую музыку берем»

Теги сборная России мужское катание Андрей Букин Наталья Бестемьянова Политика Петр Гуменник Фигурное катание

Наталья Бестемьянова считает, что культура должна существовать вне политики.

Ранее фигуристу Петру Гуменнику поставили короткую программу под песню Sonne группы Rammstein. Но тренеры решили отказаться от выбранной музыки, объяснив это рекомендациями.

«Как вы помните, год назад в миланском высшем учебном заведении запретили Достоевского. Потом все боролись, и его реабилитировали. Запрещают вечера Пушкина или музыку Чайковского. Но нам не надо уподобляться тем, кто это делает с нами. Культура должна существовать вне политики, как и музыка этой группы. Но мы, конечно, должны думать, какую музыку мы берем.

Но иногда люди, неинтеллектуально образованные, делают очень странные вещи: мы с Андреем (Букиным) одно время катались под ленинградскую симфонию Шостаковича. Там звучит небольшой кусочек фашистского марша внутри этой антифашистской симфонии. Так какой‑то ветеран из Санкт‑Петербурга написал, что Бестемьянова и Букин катаются под фашистский марш.

Мы же понимаем, что это неинтеллектуальный человек, который не понимает, что делает. Слава богу, нам не запретили кататься под эту музыку. Но это случается. Давайте не будем делать так, что культура станет частью политики. Культура и спорт должны развиваться вне политики», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

Так кто же запретил Гуменнику катать под Rammstein? Все безнадежно запуталось

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4 комментария

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Мадина Уйгурова
Больше всего о патриотизме как правило кричат люди одетые в Dolche & Gabbana, сидящие в интернете с iPhone, за рулём Mercedes-Benz и имеющие недвижимлсть в Швейцарии или Англии. Зато вот если кто-то послушал Рамштайн, а не Шамана, тот сразу предатель и не патриот.
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Katerina Sunny
Вчера Бестемьянова просто предлагала поменять музыку.
А сегодня уже: "Но иногда люди, неинтеллектуально образованные, делают очень странные вещи".
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