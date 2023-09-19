Букин о запрете Гуменнику катать под Rammstein: «Хочется поддержать Петю и сказать, что он молодец. Будем надеяться, что все решится»

Александра Степанова и Иван Букин высказались о запрете программы под Rammstein.

запретили катать программу под песню Sonne.

– Насколько сложно менять программу за пару дней до проката?

: Это ужасно. Я даже не представляю нас, чтобы мы готовились, готовились... За сколько ему запретили? За несколько дней?

– За день.

Степанова: Ну как бы это невозможно. Ну можно сказать тогда: я не буду выступать на прокатах. Ну а как?

: Можно восхититься тем, насколько он универсальный человек, что он смог восстановить за один день свою старую программу и откатать ее.

Степанова: Нас вот поставить в такую ситуацию и сказать: откатайте предыдущую программу – ну это будет совсем прямо...

Букин: Это будет не очень смотрибельно. Нужно определенное время, чтобы вспомнить то, что ты делаешь.

Так что хочется поддержать Петю и сказать, что он молодец. Будем надеяться, что все решится в положительную для него сторону. Даже если что-то не так, но он все равно найдет возможность откатать то, что ему нравится. Может быть, они поставят с тренером какую-то программу, которая будет выступать альтернативой для Rammstein, – сказали фигуристы.

Так кто же запретил Гуменнику катать под Rammstein? Все безнадежно запуталось

