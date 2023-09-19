Букин о запрете Гуменнику катать под Rammstein: «Хочется поддержать Петю и сказать, что он молодец. Будем надеяться, что все решится»

Теги сборная России танцы на льду мужское катание Александра Степанова Иван Букин Петр Гуменник Фигурное катание

Александра Степанова и Иван Букин высказались о запрете программы под Rammstein.

Петру Гуменнику запретили катать программу под песню Sonne.

– Насколько сложно менять программу за пару дней до проката?

Степанова: Это ужасно. Я даже не представляю нас, чтобы мы готовились, готовились... За сколько ему запретили? За несколько дней?

– За день.

Степанова: Ну как бы это невозможно. Ну можно сказать тогда: я не буду выступать на прокатах. Ну а как?

Букин: Можно восхититься тем, насколько он универсальный человек, что он смог восстановить за один день свою старую программу и откатать ее. 

Степанова: Нас вот поставить в такую ситуацию и сказать: откатайте предыдущую программу – ну это будет совсем прямо...

Букин: Это будет не очень смотрибельно. Нужно определенное время, чтобы вспомнить то, что ты делаешь.

Так что хочется поддержать Петю и сказать, что он молодец. Будем надеяться, что все решится в положительную для него сторону. Даже если что-то не так, но он все равно найдет возможность откатать то, что ему нравится. Может быть, они поставят с тренером какую-то программу, которая будет выступать альтернативой для Rammstein, – сказали фигуристы.

Так кто же запретил Гуменнику катать под Rammstein? Все безнадежно запуталось
 

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7 комментариев

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Лиана
Гуменник один из немногих кто озвучил музыку на КП ещё вначале весны, чтобы запретить у федры и думы, было шесть месяцев, но сказали за день до проката, раз никто не запрещал пускай катает, ещё если это композиция для Кличко, что он сделал плохого, напал на кого убил ограбил
+14
0
+14
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Olga.t
Все открестились от запретов и рекомендаций.
Петру и тренеру выдохнуть, забыть эту историю как кошмарный сон и готовить программу к соревнованиям.
+6
-1
+5
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Николай Блясов
автор Хет-трика в финале Кожаного Мяча херни не скажет)
+4
0
+4
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Olga.t
Ответ scorp19
А кто авто сего запрета то ? Страна должна знать "героев" в лицо
Как написал кто-то в этой теме "служба безопасности Сбербанка"))
+3
0
+3
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Ir_rish
Ответ Док Аксель
Посмотрим, когда начнутся соревнования и Петя будет катать КП под" Рамштайн". Предположу, если он её будет катать, то уже рекомендации будут для судей...
Eсли это действительно произойдет- история будет уже не об оценках.
+2
0
+2
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scorp19
А кто авто сего запрета то ? Страна должна знать "героев" в лицо
+1
0
+1
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Док Аксель
Посмотрим, когда начнутся соревнования и Петя будет катать КП под" Рамштайн". Предположу, если он её будет катать, то уже рекомендации будут для судей...
+3
-2
+1
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