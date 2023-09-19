Ирина Роднина: «Против нас развернута настоящая борьба. Нашу великую историю хотят перечеркнуть, но мы не дадим это сделать»

Ирина Роднина заявила, что историю российского спорта хотят перечеркнуть.

Сегодня в Государственной думе открылась выставка «ЦСКА – 100 лет побед», посвященная 100-летнему юбилею спортивного общества ЦСКА.

«Против нас развернута настоящая борьба, потому что нашу великую историю хотят перечеркнуть, но мы не дадим это сделать.

И ЦСКА поможет сохранить и приумножить эту историю», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы.

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