Ирина Роднина: «Против нас развернута настоящая борьба. Нашу великую историю хотят перечеркнуть, но мы не дадим это сделать»

Теги Ирина Роднина Фигурное катание

Ирина Роднина заявила, что историю российского спорта хотят перечеркнуть.

Сегодня в Государственной думе открылась выставка «ЦСКА – 100 лет побед», посвященная 100-летнему юбилею спортивного общества ЦСКА.

«Против нас развернута настоящая борьба, потому что нашу великую историю хотят перечеркнуть, но мы не дадим это сделать.

И ЦСКА поможет сохранить и приумножить эту историю», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы.

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18 комментариев

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Ебздрогыч
Нашу великую историю хотят перечеркнуть, но мы не дадим это сделать - поэтому мы ее регулярно переписываем!
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Титюля
Когда тут было не очень хорошо, с 1990 по 2000 примерно, Роднина, Третьяк и прочая компашка сытно сидели в США и Канаде и тренировали тамошних детишек. Дети там свои выросли и освоились.
Как-то для них сытнее стало тут, приехали и смачно поливают вторую Родину детей.
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Ебздрогыч
Когда у страны туманное будущее и непонятное настоящее - власти приходится уповать только на великую историю
+21
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Александр Скворцов
Хочется спросить депутата Роднину о том, кто же конкретно хочет перечеркнуть нашу историю!?
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Nat_Cher
а мы - это кто?
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nikitachu
Дочку в великую россиюшку верни для начала
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fewral
Да кто и как хочет перечеркнуть нашу историю?
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Иван Меняйло
Ирина Константиновна, а вы свою дочку уже успели эвакуировать из США?
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ЛисаАлиса78
И поэтому запретим Рамштайн
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Дмитрий
Ответ Ебздрогыч
Когда у страны туманное будущее и непонятное настоящее - власти приходится уповать только на великую историю
Только в чем величие этой истории так никто объяснить не может
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Sarumian
Ответ Ебздрогыч
Нашу великую историю хотят перечеркнуть, но мы не дадим это сделать - поэтому мы ее регулярно переписываем!
Так её сложнее перечеркнуть.
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Sarumian
Против нас развернута настоящая борьба.

Имена, фамилии в студию !
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Wiley Fox
Роднина полковник или подполковником осталась?
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alexnew
Ответ Дмитрий
Только в чем величие этой истории так никто объяснить не может
Ну, например, на несколько десятилетий отложили все то, что сейчас начинает происходить в мире и вообще предложили альтернативный вариант развития мира, правда сами же потом от него и отказались.
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Melnikov1968
И каким же образом перечеркивают нашу спортивную историю? Кто-то отбирает звание ОИ и ЧМ у Карелина, Попова, Большунова и сотен других великих спортсменов? Лично у Вас отобрали звание 3-ой ОЧ? Хватит уже нести всякую хреновину,занимайся своими делами.
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Duck Nightingale
Конечно, не дадим. Продолжим великую историю крепостного рабства, репрессий, воровства и балета
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Девушка Безимени
мы сами ее перчеркнем
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Sarumian
Из нового учебника истории можно узнать, что некто В.В.П. лично "заборол" Гитлера, заставив того застрелиться. У Гитлера была возможность выжить, но он должен был прослушать выступление о бесконечном росте и многополярном мире в полном объёме.
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