Ирина Роднина: «Против нас развернута настоящая борьба. Нашу великую историю хотят перечеркнуть, но мы не дадим это сделать»
Ирина Роднина заявила, что историю российского спорта хотят перечеркнуть.
Сегодня в Государственной думе открылась выставка «ЦСКА – 100 лет побед», посвященная 100-летнему юбилею спортивного общества ЦСКА.
«Против нас развернута настоящая борьба, потому что нашу великую историю хотят перечеркнуть, но мы не дадим это сделать.
И ЦСКА поможет сохранить и приумножить эту историю», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы.
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Как-то для них сытнее стало тут, приехали и смачно поливают вторую Родину детей.
Имена, фамилии в студию !