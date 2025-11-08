«В стране есть более важные вещи, чем введение этой ерунды. Это абсолютно не нужно». Тарасова о Fan ID в фигурном катании

Тарасова считает, что Fan ID в фигурном катании не нужен.

Татьяна Тарасова назвала глупостью идею распространить Fan ID на фигурное катание.

«Думаю, в стране есть более важные вещи, чем введение этой ерунды, Fan ID, в фигурном катании. Кто хочет прийти, пусть купит билет и приходит. Дополнительные меры не нужны. Абсолютно уверена, что это не нужно.

Зачем это вводить? Для безопасности? Пусть не говорят глупости. Кто хочет, тот придет», – сказала заслуженный тренер СССР.

Илья Авербух: «Ничего плохого в расширении Fan ID на фигурное катание я не вижу. Порядок на трибунах должен быть всегда»