Софья Муравьева: «После каждого неудачного проката заходила в пинтерест и искала цитаты, чтобы поднять дух. Моя любимая – «позоримся до конца»
Российская фигуристка Софья Муравьева рассказала, как справляется с неудачными прокатами.
«В прошлом сезоне после каждого неудачного проката я заходила в пинтерест и вбивала: «цитаты, чтобы поднять дух».
У меня есть доска, где много хороших цитат. Моя любимая – «Позоримся до конца», – сказала Муравьева во влоге Первого канала.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Первый канал
