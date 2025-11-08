  • Спортс
Софья Муравьева: «После каждого неудачного проката заходила в пинтерест и искала цитаты, чтобы поднять дух. Моя любимая – «позоримся до конца»

Российская фигуристка Софья Муравьева рассказала, как справляется с неудачными прокатами. 

«В прошлом сезоне после каждого неудачного проката я заходила в пинтерест и вбивала: «цитаты, чтобы поднять дух».

У меня есть доска, где много хороших цитат. Моя любимая – «Позоримся до конца», – сказала Муравьева во влоге Первого канала. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Первый канал
