Роднина о программе под Rammstein: «Я не говорила, что поддерживаю запрет. Считаю, что нужно было повнимательнее выбирать музыку»

Роднина заявила, что не высказывалась в поддержку запрета программы Гуменника.

Фигуристу Петру Гуменнику была поставлена новая программа под песню Sonne группы Rammstein, однако затем тренер Вероника Дайнеко сообщила, что в федерации назвали выбор музыки нежелательным.

«Я не говорила такого. Я считаю, что ему нужно было повнимательнее выбирать музыку. И нет ничего страшного в том, что ему ее запретили, у нас такое происходит не в первый раз.

Политические мотивы ее отмены? Я не знаю, по каким мотивам, я только знаю, что в свое время Игорь Бобрин тоже был в такой ситуации.

Сейчас мы просто гадаем, надо объяснить, почему ему запретили ее исполнять. А сейчас журналисты быстрее олимпийцев: схватят информацию и первыми бегут ее передавать, а что потом будет – не волнует», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка .

Так кто же запретил Гуменнику катать под Rammstein? Все безнадежно запуталось