Роднина о программе под Rammstein: «Я не говорила, что поддерживаю запрет. Считаю, что нужно было повнимательнее выбирать музыку»
Роднина заявила, что не высказывалась в поддержку запрета программы Гуменника.
Фигуристу Петру Гуменнику была поставлена новая программа под песню Sonne группы Rammstein, однако затем тренер Вероника Дайнеко сообщила, что в федерации назвали выбор музыки нежелательным.
«Я не говорила такого. Я считаю, что ему нужно было повнимательнее выбирать музыку. И нет ничего страшного в том, что ему ее запретили, у нас такое происходит не в первый раз.
Политические мотивы ее отмены? Я не знаю, по каким мотивам, я только знаю, что в свое время Игорь Бобрин тоже был в такой ситуации.
Сейчас мы просто гадаем, надо объяснить, почему ему запретили ее исполнять. А сейчас журналисты быстрее олимпийцев: схватят информацию и первыми бегут ее передавать, а что потом будет – не волнует», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.
Так кто же запретил Гуменнику катать под Rammstein? Все безнадежно запуталось
Ничего страшного, что запретили, надо внимательнее выбирать музыку.
Интересно, эта биполярочка возрастная, или чисто депутатская?
Почему оно не хорошее, я не знаю, но раз федерация, то наверное надо.
Но я не поддерживаю, а что не поддерживаю, ещё никто не знает.
Люди будте осознанние.
Но мы не говорим про вас.
Роднина, мы уже давно этот новояз знаем, не надо тут втирать
Давно уже понятно, что наши депутаты объект политики.
Никакой субъектности нет у них.