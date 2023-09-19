Роднина о программе под Rammstein: «Я не говорила, что поддерживаю запрет. Считаю, что нужно было повнимательнее выбирать музыку»

Теги сборная России Ирина Роднина мужское катание Петр Гуменник ТАСС Фигурное катание

Роднина заявила, что не высказывалась в поддержку запрета программы Гуменника.

Фигуристу Петру Гуменнику была поставлена новая программа под песню Sonne группы Rammstein, однако затем тренер Вероника Дайнеко сообщила, что в федерации назвали выбор музыки нежелательным. 

«Я не говорила такого. Я считаю, что ему нужно было повнимательнее выбирать музыку. И нет ничего страшного в том, что ему ее запретили, у нас такое происходит не в первый раз. 

Политические мотивы ее отмены? Я не знаю, по каким мотивам, я только знаю, что в свое время Игорь Бобрин тоже был в такой ситуации.

Сейчас мы просто гадаем, надо объяснить, почему ему запретили ее исполнять. А сейчас журналисты быстрее олимпийцев: схватят информацию и первыми бегут ее передавать, а что потом будет – не волнует», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина

Так кто же запретил Гуменнику катать под Rammstein? Все безнадежно запуталось

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22 комментария

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Ебздрогыч
Я не говорю, что поддерживаю запрет.
Ничего страшного, что запретили, надо внимательнее выбирать музыку.

Интересно, эта биполярочка возрастная, или чисто депутатская?
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Гаммаглобулин
Да просто хотели иметь инструмент для манипуляшек в виде письмишка - типа не рекомендовано. А случись что — отмазаться, что никто ничего не запрещал. А тут - надо же - нехорошие журналисты выложили все в публичный доступ, вот незадача. И пришлось отвечать прямо - был запрет или нет, если да, то в связи с чем, а если нет, то значит можно выступать и все нормально. Рекомендатели же всегда не в курсе, не видели, не знают.
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Katerina Sunny
Роднина бы и узнала по своим каналам раньше журналистов, кто запретил и почему. А если не запретили, то пусть Пётр спокойно готовится к соревнованиям.
+8
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alexnew
Повнимательнее это как? Конкретно с кем надо было проконсультироваться при выборе музыки? Мне кажется, делают хорошую рекламу этой группе. Я вот ее знать не знал, в основном слушаю классику, а теперь даже интересно стало.
+9
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nadenki
Куда уж внимательнее, если с главтренером сборной ставили????
+5
0
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Гаммаглобулин
Ответ alexnew
Повнимательнее это как? Конкретно с кем надо было проконсультироваться при выборе музыки? Мне кажется, делают хорошую рекламу этой группе. Я вот ее знать не знал, в основном слушаю классику, а теперь даже интересно стало.
Вот в том и дело - пусть тогда составляют список одобренного официально. Но тогда не получится на двух стульях сидеть.
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FortMinor
в какую же помойку превращается россия
+3
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oldparakhod
Я слышала, что что то нехорошее,. А насколько нехорошее, я не слышала.
Почему оно не хорошее, я не знаю, но раз федерация, то наверное надо.
Но я не поддерживаю, а что не поддерживаю, ещё никто не знает.
Люди будте осознанние.
+3
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KaaTim
Ответ alexnew
Повнимательнее это как? Конкретно с кем надо было проконсультироваться при выборе музыки? Мне кажется, делают хорошую рекламу этой группе. Я вот ее знать не знал, в основном слушаю классику, а теперь даже интересно стало.
А это тоже уже своего рода классика
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Назар Игорь
Напоминает " Мы не говорим на вас, но самовар пропал при вас, а после вас никого не было у нас.
Но мы не говорим про вас.
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Док Аксель
Так смелых нет признаться кто был инициаторов нежелательного выбора музыки Петей. Он как и другие фигуристы выбирает музыку вместе с тренерами и хореографами по своему вкусу и идеям, которые они хотят воплотить в прокате, а не кому-то угодить. А теперь все начинают комментировать и крутиться как флюгер на ветру...
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bolt_thrower
МАЙ АККАУНТ УОЗ ХАККТ
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Гумберт Гумберт
Я предлагаю калинку...)
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МТБ
Фразы про "внимательнее" это и есть поддержка запрета. Если с музыкой нет проблем, не требуется и особенное внимание.
Роднина, мы уже давно этот новояз знаем, не надо тут втирать
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Дмитрий Сальников-Грачев
Жаба меняет кожу.
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Branshtain
Ответ Ебздрогыч
Я не говорю, что поддерживаю запрет. Ничего страшного, что запретили, надо внимательнее выбирать музыку. Интересно, эта биполярочка возрастная, или чисто депутатская?
Когда власть выскажется, тогда и у Родниной мнение появится.
Давно уже понятно, что наши депутаты объект политики.
Никакой субъектности нет у них.
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МТБ
Ответ Ебздрогыч
Я не говорю, что поддерживаю запрет. Ничего страшного, что запретили, надо внимательнее выбирать музыку. Интересно, эта биполярочка возрастная, или чисто депутатская?
Это новояз. Т.е. мы не запрещаем, но рекомендуем внимательнее подбирать. Ну как бы это не мы плохие, это вы сами виноваты.
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Ross-79
Вот же ж… никто не поддерживает запрет и никто не запрещает, а по факту он существует… лицемеры
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Olga.t
Зачем она сейчас оправдывается, ветер сменил направление?
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