«Мы в моей родной Казани». Загитова записала влог на этапе Гран-при России

Загитова записала влог на этапе Гран-при России «Идель».

Олимпийская чемпионка Алина Загитова побеседовала с фигуристками перед этапом Гран-при России «Идель».

«Мы в моей родной Казани, смотрим на наших прекрасных девушек», – сказала Загитова.

Алина Загитова родилась в Ижевске. В Казани строится школа фигурного катания ее имени.

