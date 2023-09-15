Светлана Журова: «Дробязко лишают гражданства за шоу, в которых прославляется культурное наследие России»

Теги Светлана Журова танцы на льду сборная Литвы Маргарита Дробязко Фигурное катание

Светлана Журова высказалась о том, что фигуристку Дробязко лишили гражданства Литвы.

Маргарита Дробязко – 13-кратная чемпионка Литвы в танцах на льду, бронзовый призер ЧМ-2000. Она родилась в России, но с 1992 года выступала за Литву в дуэте с мужем Повиласом Ванагасом. 

В июле МВД Литвы попросило президента лишить фигуристку гражданства – причиной является ее участие в ледовых шоу Татьяны Навки в России. Сегодня президент страны Гитанас Науседа подписал соответствующий указ. 

«Удивляет, что лишают гражданства человека, который защищал честь страны на самом высоком уровне, делал это с достоинством, относясь с уважением, слова плохого не сказала никогда.

Ее лишают гражданства за шоу, в которых прославляется культурное наследие России и здоровый образ жизни. Это не соответствует тому образу, который создает для России Запад» – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы. 

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11 комментариев

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Grads
Шоу Навки и культурное наследие России это разные вещи.
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Назар Игорь
При чëм тут культурное наследие России? Просто успешный бизнес супруги особы приближенного к императору.
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KMR
Намолотила бреда эта Журова
+7
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Sarumian
Светлана Журова: «Дробязко лишают гражданства за шоу, в которых прославляется культурное наследие России»

Имперские амбиции лезут из всех щелей. Литва отдельное государство. Им плевать на "культурное наследие" смехдержавы.
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private dancer
Какое ещё культурное наследие ? Если это культурное наследие, то я папа римский.
+4
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Grads
А зачем российским патриотам гражданства недружественных стран? Пусть все сами дружно откажутся, тем самым продемонстрируют свой патриотизм.
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Девушка Безимени
во загнула
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Док Аксель
Вспоминаешь выступление многих наших спортсменов на различных соревнованиях -- одно впечатление, а теперь, когда приходится слушать и читать, что они несут. Не видно наследия даже средней школы...
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Vlad Zakirov
А "красную шапочку"нехотят запретить, ведь это культурное наследие запада?
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Ir_rish
Похоже Журова считает, что представители МВД Литвы во главе с президентом Республики внимательно изучали и оценивали культурную ценность спектаклей Навки, прежде чем лишить Марго гражданства.
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