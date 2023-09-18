Александр Энберт: «Гуменник наверняка потратил много сил на создание образа. Обидно, когда за день до проката говорят, что ты не можешь с этим выступать»

Александр Энберт высказался о запрете Петру Гуменнику выступать под Rammstein.

«Фигурист и его тренеры вправе выбирать музыку, но, естественно, и федерация в этом принимает участие. Просто обычно участие федерации и главного тренера сборной сводится к тому, нравится музыка или нет, подходит она спортсмену или не подходит. И решается это заранее.

А сейчас, по словам , музыка нравилась спортсмену, тренеру и федерации — все сложилось. Вроде бы можно было кататься, болельщикам можно было ждать эту программу в турнирах и в прокатах. Но не дождались, к сожалению.

Мне понятны эмоции Петра. После короткой программы было видно, что он расстроен. Потому что подготовить программу — огромный труд.

Начиная с весны идет подбор и компоновка музыки, работа с хореографом-постановщиком, потом работа с хореографом, который отрабатывает программу, работа с тренером. Петр — креативный спортсмен, он наверняка потратил много эмоциональных сил на создание образа. Я уж не говорю про физические усилия.

И, конечно, обидно, когда тебе за день до проката говорят, что ты не можешь с этим выступать», — сказал .

Почему отмена Rammstein, доносы и цензура – катастрофа не только для нашей фигурки

Фигурка кипит от запрета Гуменнику катать программу под Rammstein. Догадаетесь, кто молчит?