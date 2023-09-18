Александр Энберт: «Гуменник наверняка потратил много сил на создание образа. Обидно, когда за день до проката говорят, что ты не можешь с этим выступать»

Теги сборная России Александр Энберт мужское катание Петр Гуменник Фигурное катание

Александр Энберт высказался о запрете Петру Гуменнику выступать под Rammstein.

«Фигурист и его тренеры вправе выбирать музыку, но, естественно, и федерация в этом принимает участие. Просто обычно участие федерации и главного тренера сборной сводится к тому, нравится музыка или нет, подходит она спортсмену или не подходит. И решается это заранее.

А сейчас, по словам Петра, музыка нравилась спортсмену, тренеру и федерации — все сложилось. Вроде бы можно было кататься, болельщикам можно было ждать эту программу в турнирах и в прокатах. Но не дождались, к сожалению.

Мне понятны эмоции Петра. После короткой программы было видно, что он расстроен. Потому что подготовить программу — огромный труд.

Начиная с весны идет подбор и компоновка музыки, работа с хореографом-постановщиком, потом работа с хореографом, который отрабатывает программу, работа с тренером. Петр — креативный спортсмен, он наверняка потратил много эмоциональных сил на создание образа. Я уж не говорю про физические усилия.

И, конечно, обидно, когда тебе за день до проката говорят, что ты не можешь с этим выступать», — сказал Энберт

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10 комментариев

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сервисник
Гуменник пострадал "как бы на всякий случай", получается? Где этот депутат?
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Дружба11
Ответ сервисник
Гуменник пострадал "как бы на всякий случай", получается? Где этот депутат?
депутата картушина -не существует в природе))).есть картушин - руководитель фан.клуба Самоделкиной, а депутата картушина -нет.
+2
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сервисник
Ответ Ir_rish
И давно депутаты стали принимать участие в подборе музыки для спортивных программ?
В подборе вряд ли, а вот в отмене вполне возможно. Целый день гоняют новость о каком-то загадочном чиновнике-кляузнике, вот и хотелось бы узнать фамилию этого "товарища"
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Амброзия
Саш, ну, конечно обидно, что победитель кубка России такой недалекий человек!
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Ir_rish
Ответ сервисник
Гуменник пострадал "как бы на всякий случай", получается? Где этот депутат?
И давно депутаты стали принимать участие в подборе музыки для спортивных программ?
0
0
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Ir_rish
Ответ сервисник
В подборе вряд ли, а вот в отмене вполне возможно. Целый день гоняют новость о каком-то загадочном чиновнике-кляузнике, вот и хотелось бы узнать фамилию этого "товарища"
По-моему как раз наоборот: фамилия кляузника называлась, а кем этот персонаж является с официальной точки зрения- никто не знает.
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сервисник
Ответ Ir_rish
По-моему как раз наоборот: фамилия кляузника называлась, а кем этот персонаж является с официальной точки зрения- никто не знает.
Видимо, пропустил. Завтра дайджест гляну)
0
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