Мишина о запрете Гуменнику кататься под Rammstein: «Фигурное катание – это искусство. Спортсмен выбирает ту музыку, которая ему ближе»

Мишина и Галлямов сожалеют из-за запрета Гуменнику кататься под Rammstein.

Призер Олимпийских игр Анастасия Мишина, выступающая в парном катании с Александром Галлямовым, заявила, что, к сожалению, такие ситуации как у Петра Гумменика в короткой программе случаются в фигурном катании.

К сезону-2023/24 фигуристу Петру Гуменнику поставили короткую программу под песню Sonne. Но в итоге ему не разрешили кататься под выбранную музыку, и программу пришлось сменить.

«Жаль, что все так произошло», – сказал чемпион мира в парном катании Александр Галлямов.

«Фигурное катание – это искусство. Спортсмен выбирает ту музыку, которая ему ближе, чтобы показать эмоции. Но, к сожалению, такие ситуации тоже бывают», – отметила партнерша Галлямова Анастасия Мишина.

Нашему фигуристу не дали выступить под Rammstein – запрет за несколько дней до прокатов. Почему?