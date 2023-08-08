Евгений Плющенко: «Ожидания от нового сезона самые лучшие. Федерация делает все, чтобы мы соревновались»
Евгений Плющенко заявил, что у него хорошие ожидания от будущего сезона.
«Ожидания от нового сезона в фигурном катании самые лучшие. ФФКР делает все, чтобы мы соревновались. Делает Гран-при внутри страны, разные коммерческие соревнования. Хочу поблагодарить их за это.
Наш новый президент федерации Антон Сихарулидзе и ее гендиректор Александр Коган делают все для российского фигурного катания», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
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