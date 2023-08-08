Евгений Плющенко: «Ожидания от нового сезона самые лучшие. Федерация делает все, чтобы мы соревновались»

Теги Евгений Плющенко сборная России Антон Сихарулидзе ФФКР Александр Коган Фигурное катание

Евгений Плющенко заявил, что у него хорошие ожидания от будущего сезона.

«Ожидания от нового сезона в фигурном катании самые лучшие. ФФКР делает все, чтобы мы соревновались. Делает Гран-при внутри страны, разные коммерческие соревнования. Хочу поблагодарить их за это.

Наш новый президент федерации Антон Сихарулидзе и ее гендиректор Александр Коган делают все для российского фигурного катания», – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

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16 комментариев

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Назар Игорь
Чего это он так расшаркался? Вероятно хорошие гранты выбивать будет. А может уже выбил.?
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Katerina Sunny
Сихарулидзе же вроде пока исполняющий обязанности главы Федерации фигурного катания России.
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Алексей Токарев
Именно поэтому он свои шоу в прошлом году организовывал прямо во время Гран-при. Что бы меньше людей купили билеты на соревнования. И вымогал 10 лямов за участие в турнире"шоу программ".
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Док Аксель
Ответ Katerina Sunny
Сихарулидзе же вроде пока исполняющий обязанности главы Федерации фигурного катания России.
Это реверанс в сторону ФФКР и лично к Сихарулидзе как другу. Это примерно как к подполковнику обращаются товарищ полковник...
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SALMON
Ответ Алексей Токарев
Именно поэтому он свои шоу в прошлом году организовывал прямо во время Гран-при. Что бы меньше людей купили билеты на соревнования. И вымогал 10 лямов за участие в турнире"шоу программ".
Кто мешает людям идти на соревнования, а не на шоу?
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Lennuci
Схватился монах, когда ("поздно")... Вспомнил, что через 10 дней КП, а он Китаю оды поет?
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Светлана Менова
А как же угрозы: "Мы вот тут щас топнем ножкой и уйдём"?)
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Алексей Токарев
Ответ Viks
«Ожидания от нового сезона самые лучшие. Федерация делает все, чтобы мы соревновались» сами с собой.
В ФК в ЖО мы и международных стартах сами с собой соревновались.
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Блинчик
Поглядим, сколько недокрутов поставят Титовой в новом сезоне. А то Плющ, судя по этому высказыванию, возомнил себя новой Тутберидзе.
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Мила Расковалова
К чему бы это?
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Kareglazaya
Передумал уходить в другие сборные))
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ИннаВБ
Ответ Viks
«Ожидания от нового сезона самые лучшие. Федерация делает все, чтобы мы соревновались» сами с собой.
И???? Предлагаете вообще не соревноваться? Сложить лапки и ползти на коленях к ИСУ?
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Татьяна Вересова
Интересно, как резко поменялась риторика..
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Хрустальный Гусенок
пожалуйста, мой друг, эээ... , г-н. исполняющий обязанности президента, позаботьтесь о том, чтобы мне принесли много денег...
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