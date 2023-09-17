Туктамышева о запрете Гуменнику катать под Rammstein: «Я не удивлена, что такой прецедент случился. Думаю, он сделает выводы»

Елизавета Туктамышева отреагировала на запрет Петру Гуменнику катать под Rammstein.

«Конечно, это обидно, когда спортсмен 4 месяца готовил программы. Это такой удар по эмоциональному состоянию. Тем более кайфовал, он обожает Rammstein всем сердцем. Обидно.

Но я не удивлена, что такой прецедент случился. Но, думаю, он сделает выводы. Есть альтернатива року, старая классика», — сказала .

— Не веришь, что сейчас можно отстоять?

— Не хочу в этом разбираться. Пете — сил! Моральных и физических! — цитирует Туктамышеву «Матч ТВ».

Нашему фигуристу не дали выступить под Rammstein – запрет за несколько дней до прокатов. Почему?

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