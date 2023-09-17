Туктамышева о запрете Гуменнику катать под Rammstein: «Я не удивлена, что такой прецедент случился. Думаю, он сделает выводы»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева мужское катание Петр Гуменник контрольные прокаты Фигурное катание

Елизавета Туктамышева отреагировала на запрет Петру Гуменнику катать под Rammstein.

«Конечно, это обидно, когда спортсмен 4 месяца готовил программы. Это такой удар по эмоциональному состоянию. Тем более Петя кайфовал, он обожает Rammstein всем сердцем. Обидно.

Но я не удивлена, что такой прецедент случился. Но, думаю, он сделает выводы. Есть альтернатива року, старая классика», — сказала Туктамышева

— Не веришь, что сейчас можно отстоять?

— Не хочу в этом разбираться. Пете — сил! Моральных и физических! — цитирует Туктамышеву «Матч ТВ»

Нашему фигуристу не дали выступить под Rammstein – запрет за несколько дней до прокатов. Почему?

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10 комментариев

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Мария Тихонова
А может ведь и вывод о смене федерации сделать.
+38
-3
+35
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Viks
думаю, он сделает выводы." --- И не только он...
+16
0
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Алеся Ткаченко
А куда деваться,конечно придется альтернативу искать
+7
-1
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Оле-Лукойе
Ответ Мария Тихонова
А может ведь и вывод о смене федерации сделать.
Первая мысль была, что именно это Лиза и имела в виду
+5
-1
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U-hoho
Ладно, подождите, у меня другой вопрос - а под песни Аллы Борисовны Пугачевой и Андрея Макаревича кататься можно? Они как, в повестке, или после того, что наговорили и куда уехали тоже табу? Огласите весь список, пожалуйста.
+5
-3
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Роман Цыренков
Ответ Мария Тихонова
А может ведь и вывод о смене федерации сделать.
Ну да… думаете, много бабок хотят тратить? Там, простите, спонсировать так не будут, из своего кармашка на все вываливать, будет донаты собирать, как Луна, чтобы выехать куда-то. Как бы после таких выводов вообще у корытса разбитого не засидеться…
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Val5995
Интересно, какие выводы имеет в виду Лиза?
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Александр Шульгин
Выводы он сделать, да Лиза совсем скурвилась
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Амброзия
Да мы и не удивлены, что Петя "обожает Rammstein всем сердцем". Он и в прошлом году в интервью говорил, что готов встать под чужой флаг. Смешно - его никто никуда не звал, но парень был готов. Ни капельки не патриот.
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Амброзия
Ответ Мария Тихонова
А может ведь и вывод о смене федерации сделать.
Ой, как страшно! Пете пусть будет страшно, что он так откровенно демонстрирует свой непатриотизм. Какая федерация сейчас возьмет российского спортсмена? Буркина Фасо?
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