Туктамышева о запрете Гуменнику катать под Rammstein: «Я не удивлена, что такой прецедент случился. Думаю, он сделает выводы»
Елизавета Туктамышева отреагировала на запрет Петру Гуменнику катать под Rammstein.
«Конечно, это обидно, когда спортсмен 4 месяца готовил программы. Это такой удар по эмоциональному состоянию. Тем более Петя кайфовал, он обожает Rammstein всем сердцем. Обидно.
Но я не удивлена, что такой прецедент случился. Но, думаю, он сделает выводы. Есть альтернатива року, старая классика», — сказала Туктамышева.
— Не веришь, что сейчас можно отстоять?
— Не хочу в этом разбираться. Пете — сил! Моральных и физических! — цитирует Туктамышеву «Матч ТВ».
Нашему фигуристу не дали выступить под Rammstein – запрет за несколько дней до прокатов. Почему?
Светлана Соколовская о семье, карьере и работе с Трусовой. Смотрите полную историю тренера бесплатно по промокоду SPORTS
10 комментариев