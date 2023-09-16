Контрольные прокаты сборной России. Кондратюк, Алиев, Семененко, Гуменник, Мозалев выйдут на лед с произвольными программами

Теги сборная России мужское катание Александр Самарин Дмитрий Алиев Петр Гуменник Артем Ковалев Макар Игнатов Евгений Семененко контрольные прокаты Матвей Ветлугин Андрей Мозалев Илья Яблоков Глеб Лутфуллин Марк Кондратюк Григорий Федоров Фигурное катание

17 сентября фигуристы представят произвольные программы на контрольных прокатах.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию

Москва

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 19:00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Илья Яблоков

2. Евгений Семененко

3. Андрей Мозалев

4. Глеб Лутфуллин

5. Макар Игнатов

6. Александр Самарин

Вторая разминка

7. Дмитрий Алиев

8. Матвей Ветлугин

9. Григорий Федоров

10. Артем Ковалев

11. Марк Кондратюк

12. Петр Гуменник

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Расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию. Их покажет Первый канал

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4 комментария

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Елена Спирина
Надеюсь, парни порадуют нас завтра. Удачи в произвольной программе!
+2
0
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Паша Сашкова
Кондратюк прошлого сезона и Кондратюк сегодня - это два разных Кондратюка!!!🤩ребята, успеха! Вы все красавчики, а Ветлугин - душка😁не падайте, пожалуйста 💪💪💪
+1
0
+1
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Дружба11
ВСЕМ!!!!парням Удачного выступления в ПП ОП!!!
0
0
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Аленка_76
Ребятам всем завтра удачи в ПП!
0
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