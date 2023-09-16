Контрольные прокаты сборной России. Кондратюк, Алиев, Семененко, Гуменник, Мозалев выйдут на лед с произвольными программами
17 сентября фигуристы представят произвольные программы на контрольных прокатах.
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию
Москва
Мужчины
Произвольная программа
Начало – 19:00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Первая разминка
1. Илья Яблоков
2. Евгений Семененко
3. Андрей Мозалев
4. Глеб Лутфуллин
5. Макар Игнатов
6. Александр Самарин
Вторая разминка
7. Дмитрий Алиев
8. Матвей Ветлугин
9. Григорий Федоров
10. Артем Ковалев
11. Марк Кондратюк
12. Петр Гуменник
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Расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию. Их покажет Первый канал
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