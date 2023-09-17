Дмитрий Козловский: «Мы расстались с Москвиной на дружественной ноте. Она максимально душевно провела с нами беседы и отпустила в новый штаб»

Теги Тамара Москвина сборная России пары Александра Бойкова Дмитрий Козловский Фигурное катание

Бойкова и Козловский рассказали, что остались в хороших отношениях с Москвиной.

В мае этого года пара перешла из тренерского штаба Тамары Москвиной к Этери Тутберидзе. 

«Мы в прекрасных отношениях с Тамарой Москвиной, со всем нашим прошлым тренерским штабом. Мы здороваемся, общаемся, спрашиваем, как дела», – сказала Бойкова. 

«Мы проработали с Тамарой Николаевной 8 лет. Все, что мы выиграли, мы выиграли под ее руководством. Мы ей безумно благодарны. Мы расстались на очень дружественной ноте.

Тамара Николаевна всегда была дипломатом, профессионалом. Она максимально душевно провела с нами последние беседы и отпустила нас в новый штаб.

Думаю, что у нее, как и у нас, сохранились теплые воспоминания. 8 лет не могли пройти бесследно», – добавил Козловский. 

Бойкова и Козловский ушли от Москвиной к Тутберидзе. В чем причина и почему этот трансфер выгоден всем?

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33 комментария

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Тайга86
Она стояла и смотрела на своих бывших учеников во время проката, заметно было что даже волновалась...Уже вдали от бортика, как бы предоставляя право испытывать весь спектр эмоций новой семье. Молодцы что сохранили добрые отношения. Можно что-то менять в жизни, но нельзя вычеркнуть из жизни людей у которых ты научился чему-то или кто радовал тебя своими победами и мотивировал на дальнейшую работу. Успехов и Тамаре Николаевне и Саше с Димой.
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Екатерина Ивановская
Высокомерные, неблагодарные, зазнавшиеся!1!!! Так, стоп.
По-моему максимально бредово писать, что они предали прошлый ТШ. Ушли попрощавшись и отблагодарив. Букеты подарили, шампанское выпили. Ни слова не сказали против.
Молодцы, очень понравились и в КП, и в ПП.
+28
-7
+21
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tanya_1111
Ответ Adeline
БК - это как раз пример того, как надо расставаться со штабом. Ни тренеры, ни БК, плохого слова в адрес друг друга не сказали
А может тут пример - Москвина?
+20
-1
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Adeline
БК - это как раз пример того, как надо расставаться со штабом. Ни тренеры, ни БК, плохого слова в адрес друг друга не сказали
+20
-4
+16
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Леличек
Это очень хорошо, что все так мирно и душевно. Козлики действительно почти всем обязаны Москвиной, она их много лет пестовала.
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Аленка_76
ТН лучшая,стояла и хлопала ребятам на элементах!
Ребятам удачи в новом ТШ!
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Лия Романова
а тут уже во всех грехах пару обвинили и заподозрили в набросах на старый ТШ.
*несостоявшаяся шутка про букет*
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ретроградный меркурий
Молодцы, правильные слова. Москвина сделала из БК пару мирового уровня, об этом надо не забывать.
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Док Аксель
Расставаться тоже надо уметь, но не у всех получается. Хорошо, что в данном случае всё было мирно, без скандалов и набросов, которые так любят на спортсе...
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Ливия
Молодцы Саша с Димой.
Очень много уважения от них к бывшим тренерам
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Асель Кабышева
Ответ Дружба11
Вот и момент истины, после набросов на Москвинусо стороны Дайнеко-Дима поддержал Тамару Николаевну в этом обращении, а Мишина и Галлямов -НЕТ!!!Вот так-вот их вся суть....Я думаю Тамара Николаевна оценит этот день очень внимательно и про Мигов сделает выводы.
А МГ обязаны на публику поддерживать Москвину? У БК спросили про Москвину, они ответили. У МГ про Москвину никто не спрашивал.
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Маргарита В Сафронова
Изумительная ПП у БК! Очень сложные, тонкие образы они выкатывают великолепно.
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galik55
Ответ Екатерина Ивановская
Высокомерные, неблагодарные, зазнавшиеся!1!!! Так, стоп. По-моему максимально бредово писать, что они предали прошлый ТШ. Ушли попрощавшись и отблагодарив. Букеты подарили, шампанское выпили. Ни слова не сказали против. Молодцы, очень понравились и в КП, и в ПП.
Ушли с КП и ПП ТШМ.
+4
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tanya_1111
Ответ Лиана
Надо и мг делать ноги такими темпами они следующий сезон будут катать под гимн
Мне понравилась и композиция и программа у Мигов в этот раз и по скорости прибавили.
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Adeline
Ответ Лиана
Особенно Саша на ЧМ в кис энд край
Ну одна пассивно-агресивная фраза ("поздравляю, у вас есть чемпионы мира") сказанная на эмоциях три года назад - это так себе показатель.
А "кидание бейджиками" всегда сильно считала преувеличиным. У Саши был свой бейджик и Диммн, она его ему протянула, ждала, ждала, он что-то на ботинки смотрел или куда-то вниз. Она подкинула его ему на колени и ушла. Да, немного пассивно агрессивно, но девушка просто хотела уйти за кулисье, а партнёр был занят своими делами
А в апреле 2023 года ребята действительно ушли хорошо
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Анастасия Прудникова
Вот и отлично, что хорошо расстались!
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Tatiana Klm
Нужные и своевременные слова
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ribikorto
Так забавно фаны Тутберидзе пытаются строить из себя защитников ТНМ. Она сама одобрила программу Пети и наверняка тоже расстроена что ее пришлось убрать. В любом случае это несколько месяцев работы насмарку и необходимость срочно ставить новую программу. Ни один тренер не будет такому рад. Ничего против ТНМ Мишки не сказали.

А БК респект, Первый канал и Траньков слишком активно делали акцент на новой команде где они без году неделя и куда ушли с готовыми программами. И провоцировали то же самое делать БК. После этого действительно стоило отдать должное прежнему ТШ.
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galik55
Ответ Екатерина Ивановская
И че? На них потратили время и средства ТШМ и Федерация. Надо было уйти в пустую?
Обычно ТШТ ставит свои программы, практически постулат. Не надо ерничать. Хорошего вам вечера
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Екатерина Ивановская
Ответ galik55
Ушли с КП и ПП ТШМ.
И че? На них потратили время и средства ТШМ и Федерация. Надо было уйти в пустую?
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Anna
Ответ tanya_1111
А может тут пример - Москвина?
Первые пришли поблагодарили и попрощались БК
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galik55
Ответ Adeline
Ну одна пассивно-агресивная фраза ("поздравляю, у вас есть чемпионы мира") сказанная на эмоциях три года назад - это так себе показатель. А "кидание бейджиками" всегда сильно считала преувеличиным. У Саши был свой бейджик и Диммн, она его ему протянула, ждала, ждала, он что-то на ботинки смотрел или куда-то вниз. Она подкинула его ему на колени и ушла. Да, немного пассивно агрессивно, но девушка просто хотела уйти за кулисье, а партнёр был занят своими делами А в апреле 2023 года ребята действительно ушли хорошо
Единственный минус, что Димина мама, сказала, что в ТШМ с ними мало работали.
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Ирина Ельникова
Ответ Дружба11
Дима,еще раз-ты Большой Молодец,что поддержал сегодня Москвину, не известно сколько ей осталось и ты поступил как НАСТОЯЩИЙ Человек, Искренне Спасибо. А Миги показали что они из себя представляют(((. СЕгодня мне радостно за Вас и больно за Москвину-уникального Человечного тренера,которого сейчас раскатывает сорвавшиеся с цепи....
А что конкретно МиГи показали?
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Дружба11
Ответ Ирина Ельникова
А что конкретно МиГи показали?
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Мария Тихонова
Ответ Дружба11
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Не путайте поддержку любимого тренера, и поддержку охреневших функционеров, которые на любимого тренера оказывают давление.
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