Бойкова и Козловский рассказали, что остались в хороших отношениях с Москвиной.

В мае этого года пара перешла из тренерского штаба Тамары Москвиной к Этери Тутберидзе.

«Мы в прекрасных отношениях с Тамарой Москвиной, со всем нашим прошлым тренерским штабом. Мы здороваемся, общаемся, спрашиваем, как дела», – сказала Бойкова.

«Мы проработали с Тамарой Николаевной 8 лет. Все, что мы выиграли, мы выиграли под ее руководством. Мы ей безумно благодарны. Мы расстались на очень дружественной ноте.

Тамара Николаевна всегда была дипломатом, профессионалом. Она максимально душевно провела с нами последние беседы и отпустила нас в новый штаб.

Думаю, что у нее, как и у нас, сохранились теплые воспоминания. 8 лет не могли пройти бесследно», – добавил Козловский.

Бойкова и Козловский ушли от Москвиной к Тутберидзе. В чем причина и почему этот трансфер выгоден всем?