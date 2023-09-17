Дмитрий Козловский: «Мы расстались с Москвиной на дружественной ноте. Она максимально душевно провела с нами беседы и отпустила в новый штаб»
Бойкова и Козловский рассказали, что остались в хороших отношениях с Москвиной.
В мае этого года пара перешла из тренерского штаба Тамары Москвиной к Этери Тутберидзе.
«Мы в прекрасных отношениях с Тамарой Москвиной, со всем нашим прошлым тренерским штабом. Мы здороваемся, общаемся, спрашиваем, как дела», – сказала Бойкова.
«Мы проработали с Тамарой Николаевной 8 лет. Все, что мы выиграли, мы выиграли под ее руководством. Мы ей безумно благодарны. Мы расстались на очень дружественной ноте.
Тамара Николаевна всегда была дипломатом, профессионалом. Она максимально душевно провела с нами последние беседы и отпустила нас в новый штаб.
Думаю, что у нее, как и у нас, сохранились теплые воспоминания. 8 лет не могли пройти бесследно», – добавил Козловский.
Бойкова и Козловский ушли от Москвиной к Тутберидзе. В чем причина и почему этот трансфер выгоден всем?
По-моему максимально бредово писать, что они предали прошлый ТШ. Ушли попрощавшись и отблагодарив. Букеты подарили, шампанское выпили. Ни слова не сказали против.
Молодцы, очень понравились и в КП, и в ПП.
Ребятам удачи в новом ТШ!
*несостоявшаяся шутка про букет*
Очень много уважения от них к бывшим тренерам
А "кидание бейджиками" всегда сильно считала преувеличиным. У Саши был свой бейджик и Диммн, она его ему протянула, ждала, ждала, он что-то на ботинки смотрел или куда-то вниз. Она подкинула его ему на колени и ушла. Да, немного пассивно агрессивно, но девушка просто хотела уйти за кулисье, а партнёр был занят своими делами
А в апреле 2023 года ребята действительно ушли хорошо
А БК респект, Первый канал и Траньков слишком активно делали акцент на новой команде где они без году неделя и куда ушли с готовыми программами. И провоцировали то же самое делать БК. После этого действительно стоило отдать должное прежнему ТШ.