Москвина об уходе Бойковой и Козловского: «У 20-летних спортсменов могут отличаться чувства от 80-летнего тренера»

Теги Тамара Москвина сборная России пары Александра Бойкова Дмитрий Козловский Спорт-Экспресс Фигурное катание

Тамара Москвина высказалась об уходе из ее группы Александры Бойковой и Дмитрий Козловского.

– Как долго ученик и его тренер могут находиться в натянутых отношениях?

– Понятия не имею, у меня не было натянутых отношений.

– Как бы вы охарактеризовали отношения с Александрой Бойковой?

– Как отношения тренера и ученицы. А в чем была натянутость?

– Единственное публичное проявление – та кинутая аккредитация, наверное.

– Да, это было, ну и что? Но таких случаев миллион. Не у меня, а в целом, у других тренеров. Человек после тяжелого старта, спортсмены молодые, не умеют скрывать свои чувства. Думаете, на тренировках такое постоянно происходит? Она воспитанный человек, учится в университете РАНХиГС, у нее хорошая семья.

– Давайте представим вашу точку зрения, как произошло это расставание?

– Дима с Сашей подошли, сказали: «Тамара Николаевна, у нас есть к вам разговор». Не помню, это было накануне или утром перед тренировкой. Ну и в остальном – все, как Саша рассказала, мы поговорили. Я им ответила, что мы это ожидали давно. И что понятно, это ваше право, мы с Артуром Минчуком желаем вам добра.

– Вы сказали про «давно» – ведь действительно витало такое ощущение. Это результат той самой внутренней конкуренции?

– Об отношениях и чувствах никто не докладывает. У нас нет рабов и рабовладения. Мы с ребятами семь лет успешно работали. Ус-пеш-но! Мы – это я имею в виду и Артура Минчука, и всех других специалистов, кто нам помогал.

Ясно, что у 20-летних спортсменов могут отличаться чувства от 80-летнего тренера. Но пока наше взаимодействие шло успешно, и спортсмены им были удовлетворены, коллектив жил и развивался, – сказала Москвина.

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16 комментариев

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Эта потрясающая женщина воистину постигла абсолютный тренерский дзен)
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А будет ли им лучше у другого тренера покажет время. Но всю огромную работу с ними провела Тамара Николаевна. Спасибо ей и респект, здоровья на долгие годы👍⛸️
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Меня смущает слово «давно» - значит конфликт все-таки был и БК понимали, кого ведут к Олимпиаде фаворитами.
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И никаких предательств,ножей в спину,требований букетов и всего того что любят припоминать в другом штабе
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Я по-прежнему не понимаю, зачем БК ушли от Москвиной. Конкуренция с МиГами им в итоге пошла на пользу, это было видно в прошедшем сезоне. Если есть вопросы к творческой части, то можно было договориться о работе с другими хорографами. А по спортивной части к Тамаре Николаевне вопросов быть не может. Если уход МиГов от Великовой был понятен и оправдан, то уход БК выглядит авантюрой с непонятным исходом
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Настоящий пример для подражания как нужно расставаться со своими спортсменами. Некоторым было бы не плохо у нее поучиться.
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Святая женщина.
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Они действующие чемпионы страны. Их тренеры сделали для них всё! Так что чувства свои, конечно, пора бы уже начать контролировать. Двадцать лет не пятнадцать.
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Ответ Дарья Виноградова
Меня смущает слово «давно» - значит конфликт все-таки был и БК понимали, кого ведут к Олимпиаде фаворитами.
Да это вроде и не было секретом ни для кого, что БК очень болезненно восприняли появление новый пары, которая так быстро "отъела" лидерство и кусок внимания тренера, публики, федерации.
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Все-таки насколько Москвина практически безупречна в медийном пространстве. Вернее сказать, она нормальна. К сожалению мы уже настолько привыкли к бесконечным склокам в ФК, что нормальное поведение воспитанного человека кажется чем-то совершенно невероятным.
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Если отношения были хорошими, отчего же Москвина знала о том, что переход назревал?)
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Ответ Дарья Виноградова
Меня смущает слово «давно» - значит конфликт все-таки был и БК понимали, кого ведут к Олимпиаде фаворитами.
Скорее ревность. Пришли Мишки и они ушли на второй план. И как правило, ближайшее окружение в уши дует, что вы стали не нужны. Классика жанра.
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Ответ ретроградный меркурий
Я по-прежнему не понимаю, зачем БК ушли от Москвиной. Конкуренция с МиГами им в итоге пошла на пользу, это было видно в прошедшем сезоне. Если есть вопросы к творческой части, то можно было договориться о работе с другими хорографами. А по спортивной части к Тамаре Николаевне вопросов быть не может. Если уход МиГов от Великовой был понятен и оправдан, то уход БК выглядит авантюрой с непонятным исходом
Потому что идеальные МиГи выигрывали у идеальных Димы и Саши. Чуть чуть, но статус у первых повыше будет!
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Ответ ретроградный меркурий
Я по-прежнему не понимаю, зачем БК ушли от Москвиной. Конкуренция с МиГами им в итоге пошла на пользу, это было видно в прошедшем сезоне. Если есть вопросы к творческой части, то можно было договориться о работе с другими хорографами. А по спортивной части к Тамаре Николаевне вопросов быть не может. Если уход МиГов от Великовой был понятен и оправдан, то уход БК выглядит авантюрой с непонятным исходом
Может за новыми прыжками пошли к Этери и более стильными программами. К то ж его знает.
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Ответ ретроградный меркурий
Я по-прежнему не понимаю, зачем БК ушли от Москвиной. Конкуренция с МиГами им в итоге пошла на пользу, это было видно в прошедшем сезоне. Если есть вопросы к творческой части, то можно было договориться о работе с другими хорографами. А по спортивной части к Тамаре Николаевне вопросов быть не может. Если уход МиГов от Великовой был понятен и оправдан, то уход БК выглядит авантюрой с непонятным исходом
Мне кажется, повлияли результаты Олимпиады. И конечно конкуренция в группе, которую они часто проигрывали.
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Ответ Е...С
Настоящий пример для подражания как нужно расставаться со своими спортсменами. Некоторым было бы не плохо у нее поучиться.
Да и спортсменам тоже.
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