Москвина об уходе Бойковой и Козловского: «У 20-летних спортсменов могут отличаться чувства от 80-летнего тренера»

Тамара Москвина высказалась об уходе из ее группы Александры Бойковой и Дмитрий Козловского.

– Как долго ученик и его тренер могут находиться в натянутых отношениях?

– Понятия не имею, у меня не было натянутых отношений.

– Как бы вы охарактеризовали отношения с ?

– Как отношения тренера и ученицы. А в чем была натянутость?

– Единственное публичное проявление – та кинутая аккредитация, наверное.

– Да, это было, ну и что? Но таких случаев миллион. Не у меня, а в целом, у других тренеров. Человек после тяжелого старта, спортсмены молодые, не умеют скрывать свои чувства. Думаете, на тренировках такое постоянно происходит? Она воспитанный человек, учится в университете РАНХиГС, у нее хорошая семья.

– Давайте представим вашу точку зрения, как произошло это расставание?

– Дима с Сашей подошли, сказали: «Тамара Николаевна, у нас есть к вам разговор». Не помню, это было накануне или утром перед тренировкой. Ну и в остальном – все, как Саша рассказала, мы поговорили. Я им ответила, что мы это ожидали давно. И что понятно, это ваше право, мы с желаем вам добра.

– Вы сказали про «давно» – ведь действительно витало такое ощущение. Это результат той самой внутренней конкуренции?

– Об отношениях и чувствах никто не докладывает. У нас нет рабов и рабовладения. Мы с ребятами семь лет успешно работали. Ус-пеш-но! Мы – это я имею в виду и Артура Минчука, и всех других специалистов, кто нам помогал.

Ясно, что у 20-летних спортсменов могут отличаться чувства от 80-летнего тренера. Но пока наше взаимодействие шло успешно, и спортсмены им были удовлетворены, коллектив жил и развивался, – сказала Москвина.