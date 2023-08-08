Галлямов о Бойковой и Козловском: «Мы тянулись друг за другом, ребята ушли, но это спорт. У нас добавились новые пары»

Теги Тамара Москвина сборная России пары Александр Галлямов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Фигурное катание

Александр Галлямов высказался об уходе Бойковой и Козловского из группы Тамары Москвиной.

В мае этого года чемпионы Европы в парном катании перешли к Этери Тутберидзе.

– В это межсезонье из группы ушли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Как это на вас сказалось?

– Когда мы только переходили, уже осознавали, как классно иметь спарринг-партнеров в группе. Мы тянулись друг за другом. Ребята ушли, но это спорт.

У нас добавились новые пары, и мы сейчас пример для молодых пар, которые за нами тянутся. Мы прислушиваемся к Тамаре Николаевне, что она нам говорит.

Хотим им показать не только как кататься, но и как вести себя, какая дисциплина должна быть на льду. На дисциплине в спорте держится очень многое, – сказал фигурист. 

Мегатрансфер в нашей фигурке: лучшая пара ушла к Тутберидзе 😱

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6 комментариев

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Мне интереснее, как у Жулина сейчас уживутся новые и старые пары, там характеры покруче. Бойков и Козловский может и были чем-то недовольны, но все же ушли, попрощавшись, не "хлопая дверью".
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Ответ krasota dvizheniya
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Они хотели уйти ещё раньше, но что-то не сложилось. И Москвина была к этому готова.
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блаблабла
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