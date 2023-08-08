Галлямов о Бойковой и Козловском: «Мы тянулись друг за другом, ребята ушли, но это спорт. У нас добавились новые пары»

Александр Галлямов высказался об уходе Бойковой и Козловского из группы Тамары Москвиной.

В мае этого года чемпионы Европы в парном катании перешли к Этери Тутберидзе.

– В это межсезонье из группы ушли и . Как это на вас сказалось?

– Когда мы только переходили, уже осознавали, как классно иметь спарринг-партнеров в группе. Мы тянулись друг за другом. Ребята ушли, но это спорт.

У нас добавились новые пары, и мы сейчас пример для молодых пар, которые за нами тянутся. Мы прислушиваемся к Тамаре Николаевне, что она нам говорит.

Хотим им показать не только как кататься, но и как вести себя, какая дисциплина должна быть на льду. На дисциплине в спорте держится очень многое, – сказал фигурист.

Мегатрансфер в нашей фигурке: лучшая пара ушла к Тутберидзе 😱