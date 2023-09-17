Психолог о словах Рудковской про лишний вес: «Такие высказывания приводят к появлению нарушений пищевого поведения – анорексии, булимии»

Психолог раскритиковал Яну Рудковскую за высказывания о внешнем виде Валиевой.

Ранее супруга Евгения Плющенко заявила, что фигуристке нужно похудеть: «Камила стала очень сексуальной, но для спорта эстетика и формы нужны другие».

«Когда спортсмен выступает на соревнованиях, он становится объектом внимания. Личность, внешность, талант и результаты становятся общедоступными.

Зрители обращают внимание на то, как выглядят спортсмены – это нормально, особенно в тех дисциплинах, которые требуют высокого уровня физической формы и стройности.

То есть спортсмен должен быть готов к подобным оценочным суждениям со стороны. Но здесь речь идет о спортсменке, которая находится в пост-пубертатном периоде, поэтому данное высказывание может быть воспринято деструктивно.

Иногда подобные высказывания приводят к появлению различных нарушений пищевого поведения (например, анорексии и булимии), ограниченности в еде с дальнейшим развитием психических расстройств, включая депрессию и тревожность.

Впрочем, есть уверенность, что психика достаточно крепка, чтобы не допустить подобного», – заявил Феликс Шифрин.

«Что касается , то она не является непосредственным тренером фигуристки, и, подозреваю, не имеет профессионального опыта в области диетологии и физиологии спорта, что может накладывать ограничения на её способность давать объективную оценку этой ситуации.

А её мнение все равно влияет на других людей в спортивном сообществе, поэтому важно помнить об ответственности во время публичной оценки физической формы юных спортсменок.

Надо понимать, что тело 17-летней фигуристки не всегда поддается контролю. Типичное средство контроля – диета – может быть вредным, если не соблюдать научный подход к поддержанию правильного питания и других факторов, которые могут влиять на здоровье.

Так что тело фигуристки — это прежде всего инструмент спортивного достижения, а не объект оценки или критики», – цитирует психолога Чемпионат.com.

Рудковская о Валиевой: «Есть вес для спорта, а есть для жизни. Для меня эстетика и форма имеет значение в фигурном катании»

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