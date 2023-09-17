Психолог о словах Рудковской про лишний вес: «Такие высказывания приводят к появлению нарушений пищевого поведения – анорексии, булимии»

Теги сборная России женское катание Яна Рудковская Камила Валиева Питание Фигурное катание

Психолог раскритиковал Яну Рудковскую за высказывания о внешнем виде Валиевой.

Ранее супруга Евгения Плющенко заявила, что фигуристке нужно похудеть: «Камила стала очень сексуальной, но для спорта эстетика и формы нужны другие».

«Когда спортсмен выступает на соревнованиях, он становится объектом внимания. Личность, внешность, талант и результаты становятся общедоступными.

Зрители обращают внимание на то, как выглядят спортсмены – это нормально, особенно в тех дисциплинах, которые требуют высокого уровня физической формы и стройности.

То есть спортсмен должен быть готов к подобным оценочным суждениям со стороны. Но здесь речь идет о спортсменке, которая находится в пост-пубертатном периоде, поэтому данное высказывание может быть воспринято деструктивно.

Иногда подобные высказывания приводят к появлению различных нарушений пищевого поведения (например, анорексии и булимии), ограниченности в еде с дальнейшим развитием психических расстройств, включая депрессию и тревожность.

Впрочем, есть уверенность, что психика Камилы Валиевой достаточно крепка, чтобы не допустить подобного», – заявил Феликс Шифрин. 

«Что касается Яны Рудковской, то она не является непосредственным тренером фигуристки, и, подозреваю, не имеет профессионального опыта в области диетологии и физиологии спорта, что может накладывать ограничения на её способность давать объективную оценку этой ситуации.

А её мнение все равно влияет на других людей в спортивном сообществе, поэтому важно помнить об ответственности во время публичной оценки физической формы юных спортсменок.

Надо понимать, что тело 17-летней фигуристки не всегда поддается контролю. Типичное средство контроля – диета – может быть вредным, если не соблюдать научный подход к поддержанию правильного питания и других факторов, которые могут влиять на здоровье.

Так что тело фигуристки — это прежде всего инструмент спортивного достижения, а не объект оценки или критики», – цитирует психолога Чемпионат.com. 

Рудковская о Валиевой: «Есть вес для спорта, а есть для жизни. Для меня эстетика и форма имеет значение в фигурном катании»

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16 комментариев

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veramarso
Ха, "нет профессионального опыта..." Да тётя Яна вообще специалист по всему на свете, у неё шесть высших образований и курсы по наращиванию ногтей!!
+20
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Мира Массарская
в корень зрит специалист.
сразу обозначил, какие цели преследует ЯР с такими высказываниями: попытаться пошатнуть психологическую устойчивость главной соперницы своих подопечных и таким образом эту самую соперницу устранить.

но эти янины предъявы так топорны и абсурдны, что даже удивительно: неужели она думает, что прокатит?
+18
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+18
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Док Аксель
Её мнение для ПТУшниов. Окончив мединститут не имеет представление о женской физиологии никакого.
+9
0
+9
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Джефф Лебовски
«Такие высказывания приводят к появлению нарушений пищевого поведения – анорексии, булимии» - так вот в чём причина такого внешнего вида Рудковской… Какая неприятность 😩
+4
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Ночная Фурия
Ответ veramarso
Ха, "нет профессионального опыта..." Да тётя Яна вообще специалист по всему на свете, у неё шесть высших образований и курсы по наращиванию ногтей!!
от понтона до г##дона Яночка спец, чоуштам!!!
+4
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Cler
Приятно что хоть кто- то попытался закрыть рот этой завистливой Рудковской… Особенно приятно когда сделал это специалист и так профессионально
+3
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Лия Романова
«ее мнение влияет на других людей в спортивном сообществе» - да, убеждает нас в очередной раз, какое она днище. Больше никак не влияет
+2
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Лакс
о чем и я уже писал здесь сегодня
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Бунтарь без идеала
Нравится Яне, не нравится какая-то форма на льду - это вкусовщина. А высказывание ее просто неэтично, глубоко в физиологии и психологии разбираться не надо, чтоб это понять.
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Olga Tchistyakov
Ответ Натали
А если пустить свой вес на самотек, то это приводит к ожирению. У нашей дочери ожирение второй степени - все боялись замечания делать, чтобы не обидеть. В результате...
Нечего было закармливать ребёнка.И наверно целые дни сидела,уткнувшись в гаджеты.
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Дом дракона
эй, а где громкие заголовки? и статьи в негативном ключе типа: опозорилась на всю страну прыгнула одинарный прыжек, а родковская сказала что много ест и т.д.? это же ваш конек, журналисты спортса, ну в самом деле чего вы хватку теряете?
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Натали
А если пустить свой вес на самотек, то это приводит к ожирению. У нашей дочери ожирение второй степени - все боялись замечания делать, чтобы не обидеть. В результате...
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Амброзия
Это у кого горе - психологи у того да, приведет к чему угодно.
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Olga Tchistyakov
Я знаю Камила умная девочка и не будет обращать внимание на слова выжившей из ума ,стареющей,завистливой женщины.
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ретроградный меркурий
После сегодняшнего выступления Жилиной и Муравьевой на фоне катания Валиевой остаётся только поржать над Рудковской. А вообще понятно, зачем был сделан этот наброс - во-первых, посеять зерно комплексов и неуверенности, а во-вторых, отвлечь внимание от очередного громкого провала Гнома-старшего. Давно я не видел настолько разваленных программ на открытых прокатах, как у Муравьевой и Жилиной.
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