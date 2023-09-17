Камила Валиева рассказала, как изменилась после Олимпиады-2022.

– Жизнь состоит из черных и белых полос, другой вопрос, как преодолевать свои «полосы препятствий». У тебя есть ответ на этот вопрос?

– События, которые случились со мной, сделали меня осознаннее, взрослей. Они перевернули мою жизнь. в 13 лет и 17-летняя Камила Валиева – два разных человека. Но так и должно быть. Все мы с возрастом меняемся. И все равно, к каким-то вещам я стала относиться по-взрослому.

Хотя, наверное, в этом помог мне спорт. Спорт дает невероятную дисциплину. Дисциплину в своих действиях, мыслях. Спорт ставит перед тобой определенные рамки, через которые ты не можешь переступить, и это становится твоими жизненными принципами.

Спорт – это самое лучшее, что со мной произошло. Это и есть моя жизнь. Часть моей жизни. Когда спорт закончится, моя жизнь, конечно, продолжится, и это останется хорошим главным уроком для меня.

– Не знаю, помнишь ли ты наш разговор на в Пекине, когда закончились личные соревнования. Я подошла и говорила, что ты безумно талантлива, и это правда… Ты посмотрела на меня и произнесла: «Значит, Бог мне послал эти испытания»… Мне кажется, это сделало тебя еще сильней.

– Все, что ни делается, к лучшему. Я стараюсь придерживаться этого. Просто потому, что негатив всегда легче найти, а позитивные моменты – сложней. И этому надо учиться. Это очень помогает в жизни. Если научишься во всем находить позитив, то жизнь станет лучше и интереснее, – отметила Валиева.

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