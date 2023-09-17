Камила Валиева: «События, которые случились со мной, сделали меня осознаннее, взрослей. Они перевернули мою жизнь»

Теги сборная России Олимпиада-2022 женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева рассказала, как изменилась после Олимпиады-2022.

Жизнь состоит из черных и белых полос, другой вопрос, как преодолевать свои «полосы препятствий». У тебя есть ответ на этот вопрос?

– События, которые случились со мной, сделали меня осознаннее, взрослей. Они перевернули мою жизнь. Камила Валиева в 13 лет и 17-летняя Камила Валиева – два разных человека. Но так и должно быть. Все мы с возрастом меняемся. И все равно, к каким-то вещам я стала относиться по-взрослому.

Хотя, наверное, в этом помог мне спорт. Спорт дает невероятную дисциплину. Дисциплину в своих действиях, мыслях. Спорт ставит перед тобой определенные рамки, через которые ты не можешь переступить, и это становится твоими жизненными принципами.

Спорт – это самое лучшее, что со мной произошло. Это и есть моя жизнь. Часть моей жизни. Когда спорт закончится, моя жизнь, конечно, продолжится, и это останется хорошим главным уроком для меня.

Не знаю, помнишь ли ты наш разговор на Олимпиаде в Пекине, когда закончились личные соревнования. Я подошла и говорила, что ты безумно талантлива, и это правда… Ты посмотрела на меня и произнесла: «Значит, Бог мне послал эти испытания»… Мне кажется, это сделало тебя еще сильней.

– Все, что ни делается, к лучшему. Я стараюсь придерживаться этого. Просто потому, что негатив всегда легче найти, а позитивные моменты – сложней. И этому надо учиться. Это очень помогает в жизни. Если научишься во всем находить позитив, то жизнь станет лучше и интереснее, – отметила Валиева.

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33 комментария

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Asyyaaaa
Ками - потрясающая, талантливейшая спортсменка! Сплошное удовольствие наблюдать за ее прокатами. Ее программы хочется пересматривать снова и снова. Желаю удачного сезона Камиле!🤞🏻❤️
+35
-12
+23
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Флер де Лис
Удачи, Ками! Вся жизнь впереди!
+18
-2
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Светлана М
Камиле желаю, чтобы впереди были только хорошие события! Девочка повзрослела, это видно. Удачи в сезоне!
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Lina Dzhanibek
Замечательная спортсменка со своей индивидуальностью, сильный человек. Желаю Камиле удачи!
+18
-5
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Флер де Лис
Ответ Booligan
Просто пожелаем не стать второй Загитовой. Все данные для этого есть, прежде всего голова без опилок внутри
Ками совсем другая. Она талантище и умница.
+21
-9
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Booligan
Просто пожелаем не стать второй Загитовой. Все данные для этого есть, прежде всего голова без опилок внутри
+24
-14
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Ирина Ларина
Какая же Камила умница! Приятно слушать. И мысли для 17 лет очень здравые. Успехов ей!
+14
-4
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fewral
Камила не перестает удивлять в хорошем смысле. Так чётко и грамотно излагать свои мысли это удивительно. И не помешали же ей ежедневные тренировки, нашла время и на образование и на катание. Жаль, что все у нее так случилось...подстава взрослых, а отдувается она.
+12
-3
+9
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Маргарита В Сафронова
Камила, благодаря этой ситуации ты быстрее взрослеешь. А на льду ты становишься ещӗ лучше, ещӗ великолепнее. Я безмерно тебя уважаю, ты ПРЕКРАСНА!
+13
-5
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zadonbasss
Камила умничка!!
+13
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Зиля Бадриева
Какая же мудрая Камила в свои 17 лет! Такие испытания не каждый взрослый мужчина переживёт, а она старается найти баланс, жить дальше
+20
-12
+8
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Дружба11
Какая разумная девочка, вот кто умеет излагать свои мысли, мама конечно много вложила в Ками-развитие интеллекта и умение излагать мысли одни из немногих достоинств, но какие важные для развития личности.
Алсу когда Вы успевали все?
+17
-10
+7
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Allairina
Пусть у Камилы всё будет хорошо, желаю ей удачи!
+5
-1
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Sat397
Ответ Booligan
Просто пожелаем не стать второй Загитовой. Все данные для этого есть, прежде всего голова без опилок внутри
Почему Камила должна становиться Алиной? Пусть каждая найдет свое место в жизни. Алина по своему успешна, востребована и состоятельна, как бы кому чего не хотелось.
+12
-8
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L1berty
Ответ Дружба11
Мама конечно у Ками -Огромная Молодец!!!
Все благодаря дедушке, вот кто теневой герой
+2
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Alexander Poljakov
Ответ Зиля Бадриева
Какая же мудрая Камила в свои 17 лет! Такие испытания не каждый взрослый мужчина переживёт, а она старается найти баланс, жить дальше
😂😂😂
+11
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Дружба11
Ответ Дружба11
Какая разумная девочка, вот кто умеет излагать свои мысли, мама конечно много вложила в Ками-развитие интеллекта и умение излагать мысли одни из немногих достоинств, но какие важные для развития личности. Алсу когда Вы успевали все?
Мама конечно у Ками -Огромная Молодец!!!
+6
-5
+1
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Джефф Лебовски
Камила - море симпатий! 💐
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Анастасия Платонова
События, которые прлисходят в нашей жизни несомненно меняют нас....
Но нежный и трогательный образ Камилы мне нравился больше, чем женщина вамп... Всё же 17 лет, а не 27....
+4
-4
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Booligan
Ответ Sat397
Почему Камила должна становиться Алиной? Пусть каждая найдет свое место в жизни. Алина по своему успешна, востребована и состоятельна, как бы кому чего не хотелось.
Чего не хотелось?
0
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Uriy walmart
Ответ fewral
Камила не перестает удивлять в хорошем смысле. Так чётко и грамотно излагать свои мысли это удивительно. И не помешали же ей ежедневные тренировки, нашла время и на образование и на катание. Жаль, что все у нее так случилось...подстава взрослых, а отдувается она.
Да банальщину она толкает на свою аудиторию.
Хотя говорить о себе в третьем лице в 17 лет, это клиника
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Galym1968
Ответ Rahym Hommadow
Камилла вас наверное БЕЗЫЗБЕЖНО дисква дадут
Твоя моя не понимай)
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