Филипп Шветский: «У меня сохраняется надежда, что Зеппельт борется с допингом, а не с уникальной системой подготовки российских спортсменов»

Теги сборная России допинг Олимпиада-2022 женское катание командные соревнования Хайо Зеппельт Филипп Шветский Камила Валиева Фигурное катание

Врач Филипп Шветский высказался о своем иске к журналисту Хайо Зеппельту.

Предварительное заседание по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации пройдет 28 сентября в Никулинском районном суде Москвы.

11 февраля 2022 года на телеканале ARD вышло интервью, где Зеппельт комментировал ситуацию с положительной пробой фигуристки Камилы Валиевой и указывал на возможную причастность Шветского.

– Насколько для вас принципиально выиграть это дело?

– Я искренне верю, что у нас всех есть одна цель – заслуженное золото командного турнира ОИ‑2022 в Пекине, которое надо защищать и отстаивать на всех уровнях, в том числе и на моем.

– Есть ли между вами и журналистом какой‑то диалог? Как обстоял дела с продвижением дела?

– Предварительное слушание состоялось 10 августа и к счастью, несмотря на то что иск подан в российский суд по месту жительства истца, никаких преимуществ я не получил. Скорее наоборот, все строго, в рамках требований соответствующих статей Гражданского кодекса РФ.

Конечно, с учетом отсутствия у меня должного юридического опыта, были замечания, которые я должен исправить к 28 сентября, в том числе и информирование истца по месту его нахождения.

У меня сохраняется надежда, что ответчик является действительно журналистом, который борется с допингом, а не с уникальной системой подготовки российских спортсменов, позволяющей им лидировать во многих видах спорта.

В результате переноса слушания, у меня появилось время дополнительно обеспечить доказательства прохождением психофизиологического исследования‑полиграфа, результаты которого так же будут предоставлены суду, – сказал Шветский.

Бывший врач Валиевой подал иск на Хайо Зеппельта в московский суд. За что?

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17 комментариев

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Zbra
Я гуглила систему подачи в суд на иностранных граждан и так и не поняла, в чем вообще смысл всей этой затеи, кроме ура-патриотической шумихи вокруг Шветского. Кто-то может пояснить?
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Татьяна Вересова
Что за цирк.. судиться у себя дома с иностранным журналистом?!
+8
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Katerina Sunny
То есть Зеппельт до сих пор не в курсе, что на него подали в суд в России? И на кого это рассчитано?
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Snusmumriken
Это может иметь смысл при дальнейших разбирательств по делу Валиевой.
Шветский пытался доказать через суд , что он не при чем.
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Игогор
Ответ ретроградный меркурий
Общее правило судопроизводства - дело рассматривается в суде по месту жительства ответчика. Если Никулинский суд примет жалобу Шветского, то в очередной раз распишется в судейском беспределе в России и незнании статьи 28 Гражданско-правового кодекса. Лютое позорище и профанация
Неужели это общее правило относится и к тому частному (не общему) случаю, когда участник гражданско-правового отношения проживает за границей Российской Федерации? Неужели ГПК изначально признает невозможность разрешения гражданско-правовых споров в судебном порядке в таких частных случаях? И неужели у граждан всегда есть возможность избегать исков в своем отношении предельно простым методом - перерегистрацией своего места жительства за пределы юрисдикции ГПК РФ?
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Katerina Sunny
Ответ Amneris
Смысл очень простой: это завуалированное публичное отречение от Валиевой. Очень важная процедура, чтобы в итоге она осталась одна в качестве единственной обвиняемой. ТШТ, Шветской, ФФКР - все они потихоньку начинают от нее открещиваться, как могут: через интервью (Тутберидзе), через такую смешную подачу в суд + еще одно интервью (Шветской), потом еще что-то будет...профессионально отбеливают себя и не прогадают, потому что Валиева и ее мама (к сожалению для них обеих) время свое упустили.
У Шветского помимо Валиевой была дисквалификация, когда он работал с гребцами. И об этом говорил не только Зеппельт, но и местная Журова.
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Amneris
Ответ Katerina Sunny
У Шветского помимо Валиевой была дисквалификация, когда он работал с гребцами. И об этом говорил не только Зеппельт, но и местная Журова.
Гребцов ему простили и забыли про них уже давно - иначе бы не попал обратно в когорту спортивных врачей. Он вообще интересный персонаж с очевидным огромным компроматом на топов, раз столько времени держится на плаву, несмотря на явные проколы. Интересно, кто у него за спиной.
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Katerina Sunny
Ответ Snusmumriken
Это может иметь смысл при дальнейших разбирательств по делу Валиевой. Шветский пытался доказать через суд , что он не при чем.
Если Шветский имеет какое-то отношение к делу Валиевой, то его и будут опрашивать в СAS.
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AAPolyansky
ну так а в чем была проблема подать в суд на Зеппельта в Германии? причем тут вообще суд по месту жительства Шветского?
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ретроградный меркурий
Ответ Игогор
Неужели это общее правило относится и к тому частному (не общему) случаю, когда участник гражданско-правового отношения проживает за границей Российской Федерации? Неужели ГПК изначально признает невозможность разрешения гражданско-правовых споров в судебном порядке в таких частных случаях? И неужели у граждан всегда есть возможность избегать исков в своем отношении предельно простым методом - перерегистрацией своего места жительства за пределы юрисдикции ГПК РФ?
Вы меня прямо озадачили, я заморочился и нашёл нужную статью ГПК. "Статья 402. Применение правил подсудности. 3. Суды в Российской Федерации вправе также рассматривать дела с участием иностранных лиц в случае, если:... 9) по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации истец имеет место жительства в Российской Федерации".
Так что мой предыдущий комментарий был некорректный, российский суд может рассмотреть дело Шветского в данном конкретном случае. Другое дело, что Зеппельту плевать с высокой колокольни на его решение.
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