Филипп Шветский: «У меня сохраняется надежда, что Зеппельт борется с допингом, а не с уникальной системой подготовки российских спортсменов»

Врач Филипп Шветский высказался о своем иске к журналисту Хайо Зеппельту.

Предварительное заседание по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации пройдет 28 сентября в Никулинском районном суде Москвы.

11 февраля 2022 года на телеканале ARD вышло интервью, где Зеппельт комментировал ситуацию с положительной пробой фигуристки и указывал на возможную причастность Шветского.

– Насколько для вас принципиально выиграть это дело?

– Я искренне верю, что у нас всех есть одна цель – заслуженное золото командного турнира ОИ‑2022 в Пекине, которое надо защищать и отстаивать на всех уровнях, в том числе и на моем.

– Есть ли между вами и журналистом какой‑то диалог? Как обстоял дела с продвижением дела?

– Предварительное слушание состоялось 10 августа и к счастью, несмотря на то что иск подан в российский суд по месту жительства истца, никаких преимуществ я не получил. Скорее наоборот, все строго, в рамках требований соответствующих статей Гражданского кодекса РФ.

Конечно, с учетом отсутствия у меня должного юридического опыта, были замечания, которые я должен исправить к 28 сентября, в том числе и информирование истца по месту его нахождения.

У меня сохраняется надежда, что ответчик является действительно журналистом, который борется с допингом, а не с уникальной системой подготовки российских спортсменов, позволяющей им лидировать во многих видах спорта.

В результате переноса слушания, у меня появилось время дополнительно обеспечить доказательства прохождением психофизиологического исследования‑полиграфа, результаты которого так же будут предоставлены суду, – сказал .

Бывший врач Валиевой подал иск на Хайо Зеппельта в московский суд. За что?