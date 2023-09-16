Контрольные прокаты сборной России. Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Косторная и Куница представят произвольные программы

Теги сборная России пары контрольные прокаты Фигурное катание

17 сентября пары выйдут на лед с произвольными программами на контрольных прокатах.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию

Москва

Пары

Произвольная программа

Начало – 17:10 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов

2. Дарья Бояринцева – Роман Плешков

3. Карина Акопова – Никита Рахманин

Вторая разминка

4. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко

5. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов

6. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский

Третья разминка

7. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук

8. Алена Косторная – Георгий Куница

9. Таисия Собинина – Денис Ходыкин

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Расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию. Их покажет Первый канал

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3 комментария

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Елена Спирина
Завтра увидим наши прекрасные пары. Всем удачи на льду, а зрителям удовольствия от просмотров
+3
0
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Аленка_76
Всем удачи завтра в ПП!
+1
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Дружба11
Ребята успешынх прокатов Вам ВСЕМ!!
0
0
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