Контрольные прокаты сборной России. Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Косторная и Куница представят произвольные программы

17 сентября пары выйдут на лед с произвольными программами на контрольных прокатах.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию

Москва

Пары

Произвольная программа

Начало – 17:10 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов

2. Дарья Бояринцева – Роман Плешков

3. Карина Акопова – Никита Рахманин

Вторая разминка

4. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко

5. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов

6. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский

Третья разминка

7. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук

8. Алена Косторная – Георгий Куница

9. Таисия Собинина – Денис Ходыкин

Онлайн контрольных прокатов в фигурке: Валиева (вся в красном) перед судом, премьера Косторной с мужем под Crazy in Love

Расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию. Их покажет Первый канал