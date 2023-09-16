Контрольные прокаты сборной России. Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Косторная и Куница представят произвольные программы
17 сентября пары выйдут на лед с произвольными программами на контрольных прокатах.
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию
Москва
Пары
Произвольная программа
Начало – 17:10 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Первая разминка
1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов
2. Дарья Бояринцева – Роман Плешков
3. Карина Акопова – Никита Рахманин
Вторая разминка
4. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко
5. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов
6. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский
Третья разминка
7. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук
8. Алена Косторная – Георгий Куница
9. Таисия Собинина – Денис Ходыкин
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Расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию. Их покажет Первый канал
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