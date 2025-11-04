Татьяна Тарасова: «Детский спорт должен быть доступен для всех. Нельзя искать таланты только среди тех, чьи родители в состоянии заплатить за занятия, – это опасный путь»

Тарасова: детский спорт должен быть доступен для всех, наш вид сейчас дорогой.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что детский спорт должен быть доступным для всех.

Об этом она высказалась в преддверии форума «Россия – спортивная держава», который состоится в Самаре с 5 по 7 ноября.

«Детский спорт должен быть доступен для всех. Не все могут позволить себе некоторые виды спорта, но нельзя искать таланты только среди тех, чьи родители в состоянии заплатить за занятия, – это опасный путь.

Когда-то, в Советском Союзе, мы совершенно бесплатно шли заниматься, и ничего в этом плохого не было. Сейчас же наш вид спорта дорогой, дорого стоит и оборудование, а ведь когда-то мы катались на русских ботинках. И сколько талантливой молодежи выросло в тех условиях. Это тоже важный вопрос для обсуждения.

Безусловно, я жду, что на форуме в Самаре будут обсуждать наше возвращение в мировой спорт. Иначе как? Спортивный век короток, а спортсмены у нас выдающиеся, за каждого нужно бороться», – сказала Тарасова.