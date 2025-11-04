  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Татьяна Тарасова: «Детский спорт должен быть доступен для всех. Нельзя искать таланты только среди тех, чьи родители в состоянии заплатить за занятия, – это опасный путь»
11

Татьяна Тарасова: «Детский спорт должен быть доступен для всех. Нельзя искать таланты только среди тех, чьи родители в состоянии заплатить за занятия, – это опасный путь»

Тарасова: детский спорт должен быть доступен для всех, наш вид сейчас дорогой.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что детский спорт должен быть доступным для всех.

Об этом она высказалась в преддверии форума «Россия – спортивная держава», который состоится в Самаре с 5 по 7 ноября.

«Детский спорт должен быть доступен для всех. Не все могут позволить себе некоторые виды спорта, но нельзя искать таланты только среди тех, чьи родители в состоянии заплатить за занятия, – это опасный путь.

Когда-то, в Советском Союзе, мы совершенно бесплатно шли заниматься, и ничего в этом плохого не было. Сейчас же наш вид спорта дорогой, дорого стоит и оборудование, а ведь когда-то мы катались на русских ботинках. И сколько талантливой молодежи выросло в тех условиях. Это тоже важный вопрос для обсуждения.

Безусловно, я жду, что на форуме в Самаре будут обсуждать наше возвращение в мировой спорт. Иначе как? Спортивный век короток, а спортсмены у нас выдающиеся, за каждого нужно бороться», – сказала Тарасова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
logoТатьяна Тарасова
детский спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Букин о ритм-танце под музыку Майкла Джексона: «Это выбор мой и Татьяны Анатольевны Тарасовой. Спасибо ей огромное, исполнил свою мечту»
2 ноября, 09:32
Покажут ли Олимпиаду-2026 в России?
2 ноября, 06:15
Татьяна Тарасова: «С футболом в плане денег мы никогда не сравнимся. С другой стороны, им бы стоило поучиться побеждать так, как это делаем мы»
1 ноября, 14:15
Главные новости
Расписание этапа Гран-при России в Казани: там выступят Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Дикиджи, Лутфуллин, Садкова, Муравьева
54 минуты назад
Расписание Гран-при Японии: там выступят Сакамото, Хендрикс, Кагияма, Суй и Хань, Майя и Алекс Шибутани
56 минут назад
«Саша хотел кататься, тем более в день рождения отца. Он настоял на своем участии». Михайлов о выступлении сына Плющенко в шоу при болезни
вчера, 20:30
Яна Рудковская: «У Саши Плющенко главная роль в шоу, его некем было заменить. Поэтому он выступал, хотя и была температура»
вчера, 20:16
Георгий Куница: «Планируем выступать с Косторной в спорте. Может быть, выступим в конце этого сезона, либо в следующем»
вчера, 18:28
Плющенко о младшем сыне: «Арсений ежедневно тренируется, осваивает одинарные прыжки. Талант есть, я в его возрасте так не умел»
вчера, 17:24
Евгений Плющенко: «Я счастливый человек, у меня все есть – блестящая семья, достаток, любовь публики, великолепные шоу. И большие цели впереди»
вчера, 17:15
«У Санька всю ночь была температура, состояние ужасное. Напичкали его «нурофенами», и он откатался, герой». Плющенко о выступлении сына в шоу
вчера, 16:55
Алина Горбачева приступила к тренировкам на льду после травмы
вчера, 16:24Видео
Таисия Щербинина: «Пока делаем ставку на чистые прокаты. Хочется довести до идеала те элементы, которые у нас есть»
вчера, 15:04
Ко всем новостям
Последние новости
Елизавета Куликова: «Буду изучать ультра‑си. Пробовала в юниорах, пару раз выезжала чистый четверной»
вчера, 11:21
Кагановская о танцах на льду на международной арене: «Нам интересно посмотреть на всех участников Гран-при. Кого могли бы выделить? Сизерон»
вчера, 11:12
«Не волнуйся, не ссы. Как будет – так будет». Участники Гран-при в Красноярске рассказали, какую тренерскую установку дали бы перед прокатом
вчера, 07:50Видео
Глеб Ковтун: «Одно вращение вылетело, я много баллов потерял на этом»
1 ноября, 13:18
Диана Мильто: «У нас в семье средний брат занимается хоккеем, младший пока ничем не занимается. Раньше учила его скольжению, надеюсь, что-то ему пригодилось»
1 ноября, 10:34
Элина Гойдина не выступит на чемпионате Эстонии из-за поднятия возрастного ценза местной федерацией
1 ноября, 09:15
Тутберидзе опаздывала на произвольную программу девушек в Магнитогорске из-за проблем с самолетом
26 октября, 12:12
Юлия Артемьева: «Мы стали более осознанными, каждый элемент делаем уже для поддержания, а не для наработки»
25 октября, 21:05
Тарасова о Базылюк: «Потенциал у нее огромный. Хорошая спортсменка для работы, для того, чтобы в дальнейшем развиваться»
24 октября, 13:08
Костюмы и коньки Волосожар представлены на Неделе высокой моды в спорте
18 октября, 17:23Видео